Материал The National Interest, согласно которому Пентагон опасается продавать Украине передовое вооружение, потому что российские войска могут завладеть перспективными образцами и получить доступ к секретным технологиям, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 22 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

«Очередная перемога не прокатила. Один Зеленский сейчас плачет», — считает Alexandra N.

Многие пользователи пришли к выводу, что любые поставки вооружения на Украину находятся под прицелом российских войск.

«Россия просто всё вооружение США сотрёт в пыль ещё до того, как оно доедет до Украины», — уверен Осип Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что перспективные образцы вооружения будут обязательно присвоены Вооружёнными силами России, очень пристально изучены российскими учёными и применены в новейшем вооружении Российской Федерации.

«Дык, конечно, собьют. Смысла в этих поставках вообще нет, как и во всех остальных, кстати, тоже», — поделилась своим мнением Анфиса Д.

«У нас в России разведка работает так, что все технологии США у нас есть даже до того, как они поступают у них на вооружение», — отмечает Макс К.

Часть людей полагает, что риторика бескомпромиссной поддержки Украины резко изменилась, и теперь Америка всё чаще отказывает Киеву в поставках того или иного вооружения.

«Даже Пентагон уже решил отказаться от помощи Украине? Поняли, что это бессмысленная трата средств, сил и времени?» — задаётся вопросом Элиза Б.

«США сливаются с помощи Украине. Уже не хотят содержать вооруженный бандеровский сброд», — считает Алиса К.

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Ряд пользователей указывает на то, что весь мир прекрасно видит, что дни киевского режима сочтены, поэтому всё меньше находится желающих делиться с этим утопающим своим спасательным кругом.

«И так скоро все страны, мне кажется, уже захотят, чтобы на Украине всё закончилось. Так что думаю, что скоро поставки оружия и правда прекратятся и тогда киевскому режиму придётся подписать капитуляцию и закончить этот кошмар», — надеется Дамиан П.

«В США оружие может просто закончиться. Тогда они ослабнут, может быть, кто-нибудь решит напасть. Так что пусть задумаются», — советует Sergei S.

Нашлись и те, кто отмечают, что Запад и так уже надорвался в своей попытке помочь Украине одолеть Россию, поэтому на дальнейшую поддержку киевскому неонацистскому режиму лучше не надеяться.

«Я думаю, что США просто стали трусить, потому что они понимают, что переступают уже ту самую черту», — предполагает Лаина А.

«Если так подумать, капец сколько денег США отдали Украине! Половина или даже больше бабок тупо было отмыто или даже не дошли до Украины. Мне искренне жаль мирный народ Украины. И так же начинаю понимать, что поставками вооружения на Украину США и альянс ещё больше продлевают военные действия и тем самым способствуют разрушению Украины», — указывает пользователь Никита У.

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«Если бы янки не накачивали Украину оружием, а заставили соблюдать Минские соглашения, то сколько бы жизней было спасено! Уроды!» — пишет Марина П.

Напомним, 22 июня издание The National Interest опубликовало материал, согласно которому Пентагон опасается продавать Украине передовое вооружение, потому что российские войска могут завладеть перспективными образцами и получить доступ к секретным технологиям.