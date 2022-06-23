Заявление канадского министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона о том, что Канада ведёт переговоры с Германией, чтобы преодолеть последствия решения Оттавы по турбинам для газопровода «Северный поток», из-за прекращения поставок которых Россия более не может транспортировать голубое топливо в Европу в должном объёме, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 22 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Пауки в банке зашевелились — скоро зима», — подметил Марс Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что антироссийские санкции, введенные Америкой, Канадой и Германией, в первую очередь ударили по немцам, которые теперь остались без газа.

«Это знаменитая газовая петля Европы — сами себя душат, но виновата всё равно почему-то Россия», — смеётся Ирина П.

«Сами создали проблему из ничего, теперь её пытаются как-то решить. Тот случай, когда ты и есть проблема», — отмечает Дмитрий Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что Запад сам себе вставил палки в колёса и пытается теперь понять, что со всем этим бардаком ему делать.

«Канада и Германия ищут, как им обойти свои же антироссийские санкции. Разве это не напоминает театр абсурда?» — задаётся вопросом Vadim P.

«А чего это они за наш газ бьются? Ведь кричали, что он им вообще не нужен, что прекрасно и без него проживут, что Америка обязательно поможет. Теперь, видимо, фантазии упёрлись в облом», — предполагает Марина М.

Часть людей полагает, что уверенность в необходимости проводимой Западом антироссийской санкционной политики постепенно сменяется сомнением, а вскоре обернётся настоящим ужасом.

«Так ведь сами же наложили эти санкции! Сами себе устроили проблемы! А теперь ведёте переговоры друг с другом о том, как бы это так немного санкции ослабить. Самостоятельные, блин», — пишет Рома К.

«Газпром выполнил бы свои обязанности в полном объёме, если бы сами европейцы и их «союзники» не вставляли палки в колёса. Теперь Россия умывает руки — европейцы чего хотели, то и получили», — отмечает Ольга А.

Ряд пользователей указывает на то, что не за горами большая свара, которую устроят западные страны, оказавшиеся в условиях жёсткого дефицита энергоресурсов.

Пауль де Вос. Собачья свара

«Смешные какие. Хотели стадом побить одного, а начали драться друг с другом», — заметила Надежда К.

«Они не переговоры ведут, а просто спорят, кто и сколько получит. Из-за сокращения поставок России-то не получится теперь перепродать газ, он теперь каждому будет нужен и даже может закончиться раньше времени», — указывает Дарья Е.

Нашлись и те, кто отмечают, что пора России ещё сильнее прикрутить вентиль, чтобы политики на Западе зашевелились ещё быстрее.

«Пора перекрыть к чёртовой матери все трубы из России в Европу, и пусть тогда эти русофобы переговариваются с господом Богом», — предлагает Наталья К.

«А что, забавно получается. Это ведь Россия только сократила поставки газа. Что будет, если она вовсе вентиль всем этим подонкам перекроет — ой любо будет посмотреть!» — написала Марианна К.

Напомним, 22 июня канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон заявил в беседе с агентством Bloomberg о том, что Канада ведёт переговоры с Германией, чтобы преодолеть последствия решения Оттавы по турбинам для газопровода «Северный поток», из-за прекращения поставок которых Россия более не может транспортировать голубое топливо в Европу в должном объёме.