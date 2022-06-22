Заявление чилийского журналиста Гонсало Лира Лопеса о том, что Соединённые Штаты Америки во главе с её лидером Джозефом Байденом намереваются устроить «провокацию» против России в Восточной Европе с участием Литвы и Польши, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 22 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Ни для кого это не новость. США однозначно будут использовать поляков в своих интересах против России, как и ту же Украину», — убеждён Денисий М.

Многие пользователи были абсолютно солидарны с такой точкой зрения, потому что планы США по использованию Литвы и Польши для провокаций против России — это самый очевидный факт.

«Тут не нужно быть аналитиком или экспертом, чтобы выдвинуть такую теорию. Планы США известны всем, никто их даже не пытается скрывать», — отмечает Вакула Д.

«Польша давно накачивается оружием и деньгами от США, и само собой США не упустят шанс спровоцировать конфликт между Польшей и Россией», — пишет Досифей Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что Соединённые Штаты только так свои интересы и продвигают — чужими руками устраивают провокации и поджигают войны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Ну Америка только и может, что провоцировать. Это все знают, но сделать ничего против них не могут, и это самое ужасное», — указывает Дарья Р.

Часть людей уверена, что такой план находится в поле зрения российского руководства, а значит, он заведомо будет неудачным.

«Но надо понимать, что Россия слишком умна, чтобы повестись на такой глупый развод. Польша по своей натуре может только что-то кричать, но дел она никаких делать не будет, сразу в кусты прыгнет», — считает Виктория К.

«Если Польша рыпнется, а я уверен, что рыпнется, потому что ей ну очень уж хочется вернуть себе Львов, то тут же в дело включится батька Лукашенко, который не будет сидеть сложа руки, пока поляки пытаются хапнуть кусок Украины. Белоруссия, знаете ли, и сама может чего-нибудь этакого хапнуть, а может быть даже и на территории самой Польши», — подметил Павел И.

Нашлись и те, кто отмечают, что Польша в этой схеме должна будет кануть в Лету, потому что столкновение с Россией окажется для неё финальной страницей своей истории.

«Четвёртого по счёту раздела Польши не будет. Просто Польши больше не будет вовсе. Это Екатерина спасла тогда польскую государственность, сделав Польшу царством в составе Империи, тогда как остальные части Польши, перешедшие Австрии и Пруссии, просто были наглым образом присвоены — всю знать там уничтожили, а население ассимилировали», — напомнил Rurik V.

Ряд пользователей указывает на то, что Америку пора приструнить, иначе вскоре весь мир будет полыхать в бесконечных междоусобицах.

«Беззаконные действия Америки обязательно когда-нибудь достигнут эффекта бумеранга. Пока Штаты ведут такую политику, войны не прекратятся», — уверен Василий Ш.

Напомним, 22 июня чилийский журналист Гонсало Лира Лопес заявил в видеоролике на YouTube-канале Gonzalo Lira II о том, что Соединённые Штаты Америки во главе с её лидером Джозефом Байденом намереваются устроить «провокацию» против России в Восточной Европе с участием Литвы и Польши.