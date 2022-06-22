Сообщение на английском языке в официальном Twitter-аккаунте украинской Верховной рады с фразой «Война не окончена» и фотографией убитой Вооружёнными силами Украины женщины в Донецке (Донецкая Народная Республика) вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 22 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Украина уже и не скрывает, что целенаправленно убивает мирное население Донбасса» — указывает Михаил С.

Многие пользователи пришли к выводу, что Украина долгие годы культивировала в себе жестокость и ненависть по отношению к жителям Донбасса, поэтому ни у кого в Верхней раде даже мысли в голове не возникло, что такие сообщения являются, по сути, признанием в военном преступлении против мирного населения.

«Украина — ужасно зверская и жестокая страна, которая вообще не знает, что такое человечность. Взять даже их школьное образование и те песни, что дети вынуждены петь в украинских школах, — сплошь нацистская идеология, насилие и жестокость», — пишет Модест С.

Некоторые комментаторы отмечают, что со стороны Запада так и не последовала реакции на это сообщение.

«Мирное население гибнет, а людям на Западе всё равно, им главное — выставить Россию виноватой. На правду всем чхать. Грамотная пропаганда Запада, эффективно задачи решает», — считает Густав К.

Часть людей выражает надежду, что Организация Объединённых Наций (ООН) зафиксирует это преступление киевского режима и начнёт уже хоть как-то реагировать на зверства украинских нацистов.

«Надеюсь, что теперь в ООН обратят на это внимание, иначе у меня нет ни малейшего понимания, зачем эта организация вообще существует», — пишет Леон Ф.

«Может быть, пора уже ООН открыть свои глазки на всё происходящее? А то все больше и больше переходят рамки ВСУ, не видя перед собой вообще никаких препятствий», — написал Генрих Г.

Ряд пользователей указывает на то, что западным странам глубоко наплевать на убитых мирных женщин Донбасса.

«Только вот мир не хочет это признавать. Уже кричит Донбасс о помощи, а миру всё равно! Уже нацисты сами признаются в своих зверствах — Запад просто отворачивается и делает вид, что ничего не заметил», — указывает Блез М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Огонь

«Садисты в чистом виде. Запад совершил ужасный поступок, когда передал этим отморозкам крупнокалиберное оружие», — отметил Марат П.

«Запад, наверное, даже гордится тем, что это из его вооружения, которое было поставлено Украине, убивают мирных жителей Донбасса», — предполагает Филипп З.

Нашлись и те, кто убеждены, что одна только Россия может спасти жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и украинских нацистов.

«Вот именно поэтому Россия сейчас проводит спецоперацию на Украине, иначе мирное население Донбасса просто сотрут с лица земли. Если бы не Вооружённые силы РФ, геноцид со стороны киевского режима был бы осуществлён в полной мере», — уверена Елизавета Ф.

«Пора уже ударить по центрам принятия решения Украины, иначе этих убитых гражданских будет всё больше и больше. Нельзя позволять этим ублюдкам терроризировать население Донбасса. Они и так уже столько горя причинили этим людям!» — призывает Павел Т.

Напомним, 22 июня пресс-служба украинской Верховной рады опубликовала в Twitter сообщение на английском языке с фразой «Война не окончена», сопроводив его фотографией убитой Вооружёнными силами Украины женщины в Донецке.