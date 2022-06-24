Студенты, которые получают высшее образование в вузах Российской Федерации, лишатся возможности интеграции в международное образовательное сообщество, за что ратовали лоббисты Болонской системы образования. А ещё теперь они потеряют такое преимущество, как смена профиля на втором уровне обучения. А всё почему? Да потому, что вслед за началом специальной военной операции РФ на Украине и обрушившимися санкциями, негативом, да, пожалуй, даже ненавистью Запада наша власть решила, что настало время покончить с Болонской системой в России. Вы уже рыдаете?

Александр Дейнека. На учебе. 1961

Болонская система заявлялась как бакалавриат плюс магистратура и возможность обмениваться образовательными модулями, учиться сразу в нескольких университетах, комбинировать программы и образовательные модули вузов из разных стран.

Ничего удивительного, сначала чиновники и высшие ученые деятели долго уверяли, как важно оставить пережитки прошлого и открыть двери в новый мир, где сплошные плюсы для студентов, а теперь глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков называет Болонскую систему образования «прожитым этапом». По его словам, сейчас России нужна своя, уникальная система образования.

Официальное интернет-представительство президента России Валерий Фальков

Очень своевременно, и, как водится, так по-русски — рубить сплеча. Не тут-то было! Вузы уже начали приемную кампанию, и, оказывается, ничего не меняется, да и не может поменяться так быстро. Абитуриенты по-прежнему подают документы на программы бакалавриата. Будут принимать и в магистратуру. А всё почему? Да потому, что не нужна власти сейчас очередная группа недовольных.

И вот министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью газете «Коммерсантъ» пояснил, что система бакалавриата и магистратуры не исчезнет… по крайней мере в ближайшие два года из-за утвержденных цифр приёма. Он также уточнил, что не будет никакого запрета бакалавриата и магистратуры, но можно будет от них отказаться в пользу специалитета. По его словам, предстоящая перестройка системы высшего образования «растянется на многие годы вперед» и будет «плавной и последовательной».

Стоит обратить внимание на ещё одно важное заявление министра. «Формулировка «выход из Болонского процесса» не совсем верная, потому что, строго говоря, мы туда и не входили. Но давайте сначала разберёмся, что такое Болонский процесс. Это не какое-то международное юридическое обязательство, которое взяла на себя Россия. Это не договор, который можно было бы расторгнуть и выйти из него. Болонская система — это совокупность неких принципов, идей, которые были имплементированы в наше законодательство. И которое последние 20 лет развивалось с учетом данных принципов», — заявил «Ъ» Фальков.

Так что же это было такое последние без малого 20 лет?

А вот ещё интересное: все российские образовательные организации уже исключены из Болонского образовательного процесса, заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. По его словам, о решении прекратить представительство РФ и Белоруссии во всех своих структурах Болонская группа объявила ещё 11 апреля 2022 года, после того как руководители образовательных организаций РФ подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрий Афанасьев

«Я бы сказал, Болонская система из нас вышла, а не мы из нее», — уточнил Афанасьев.

Ура, получилось, запутали! Мы не выходили оттуда, куда не входили, да и не подписывались ни под чем, хотя про «болонские плюшки» не один десяток лет всем рассказывали. Не зря мы росли на русских народных сказках, разобраться сможем.

Что же в сухом остатке? А вот что: на сегодняшний день в России продолжает реализовываться Болонская система образования, всё по схеме и лишь официально европейские вузы вынуждены отказать российским в сотрудничестве, но это же только официально.

Как отметила историк, востоковед-африканист, член российского Общества друзей Монголии Анастасия Цеденбал, Болонская система, в которую Россия вошла в 2003 году с подписанием Болонской декларации, фактически способствует существенному снижению общего уровня образования. По её мнению, в теории положительные черты у системы есть, но на практике они ведут лишь к примитивизации мышления и превращению студента в «игрока в тесты» и иные «аттракционы» по поверхностному измерению знаний, наблюдается чехарда в процессе обучения, а также общее снижение объема и качества получаемых знаний.

Заболотский Николай. За учебой. 1951

Она обратила внимание, что пятилетний советско-российский стандарт высшего образования формировал в специалистах умение мыслить и рассуждать, способствовал выпуску в жизнь специалистов с широким кругозором и возможностью работать в разных областях. «Сейчас же снижение часов теоретической (лекционной) подготовки и упор на получение практических знаний не способствует развитию критического мышления и получению фундаментального образования. Плюс наша полноценная пятилетняя программа специалитета, которая была распространена и в государствах-союзниках, способствовала формированию унифицированного пространства русского мира, влияния советской, а затем российской модели развития. Безусловно, постепенное разрушение этой образовательной модели в нашей и других странах также имело конкретные геополитические цели — снижения влияния этого русского мира на других территориях и включение их в сателлиты мира западного. За любыми глобальными образовательными реформами и проектами всегда стоит геополитическая повестка», — уточнила историк.

Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров напомнил, что Россия присоединилась к Болонскому процессу, чтобы дипломы российских вузов начали автоматически признаваться в странах ЕС, но за 19 лет этого так и не произошло. «Зато российская система образования в погоне за формальными показателями и вездесущими «баллами» нещадно деградировала. В 2021 году в российских вузах в бакалавриате учились свыше 480 тыс. человек, в магистратуре — 180 тыс. В СССР люди, отучившиеся 3-4 года, получали незаконченное высшее образование. Таким образом, с введением Болонской системы мы получили массовое падение квалификации рабочей силы, потому что студенты, получив первую корочку, бросают учёбу», — добавил Федоров.

Его удивляет, что говорят про отказ от Болонской системы как о свершившемся факте: «Скорее всего, это нечто из разряда «выдать желаемое за действительное». Всё пока без изменений. Просто в Европе не будут признавать наши дипломы, хотя там их никогда фактически и не признавали».

То есть ничего не изменилось. А вот это похоже на правду.