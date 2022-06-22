Киев пообещал Берлину не стрелять из немецкого оружия по России. Об этом 22 июня заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в ходе выступления в бундестаге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кабан

«Нам не нужно было требовать подтверждений или гарантий, Украина сама дала эти подтверждения, гарантии», — приводит ее слова ИА Красная Весна.

Заявление главы оборонного ведомства Германии обсудили в мессенджере Telegram. Киеву веры нет, указали многие участники обсуждения. Иные также отметили, что Германия пытается снять с себя ответственность подобными заявлениями.

«Киеву можно верить?» — смеется Elli.

«Да все они понимают. Они крысы, но не тупые. Просто для вида надо сказать, что мы типа в домике. А сами и рады, что украинцы не собираются эти обещания выполнять», — отметила Alina G.

«А поставлять зачем надо было? А то не знали для чего!..» — пишет Галина.

«Что с этих дураков взять? Или так умело прикидываются дураками, что для нас ещё хуже», — отметила Татьяна.

«Зареклась свинья в грязи не валяться», — добавил один из комментирующих.

«Я надеюсь, украинцы ей пообещали, что ответка по ФРГ от российских ракет не прилетит. Ну чтоб потом всем справедливо и радостно было», — с сарказмом пишет Ольга К.

«Да они ни минуты не верят. И знают, что почём. Обыкновенное лицемерие», — отреагировала Svetlana.

«Это немцами сказано для оправдания поставок оружия украинцам», — считает Инна.

«Да ладно, а украинцы для парада, наверное, просят вооружение?» — недоумевает Ak 15.

«Может России также обещать не обстреливать ФРГ?» — шутит Наталия С.

«Это те, которые напали на СССР в 1941-м году именно в этот день? Это им надо верить, что их оружие не будет против нас применено!» — подчеркнул Stroporezov.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия

«По российским поселкам у границы они еще, наверное, предыдущим могут пострелять, а Донбасс — не Россия пока. Немцы это очевидно понимают», — написала Victoria.

«Помнится, 8 лет назад Киев даже что-то подписал…» — отреагировал Андрей П., напомнив о Минских соглашениях.

«Спросили не чтоб поверить, а чтоб если что, то они не виноваты, их тоже обманули», — добавил «НВ».

«Они не считают Донецк российской территорией», — отметил Сигизмунд.

«Из серии: НАТО — оборонительный союз, Украина — это Европа, война — это мир», — пишет Angelina S.

«Поставляемое оружие будет использовано исключительно в целях перепродажи», — не без сарказма написала Сюзанна.

«Надо дать гарантии, что все трофейное немецкое оружие будет стрелять по Германии», — написал Юрий А.

«ВСУ будет их использовать исключительно в бытовых целях, в коммунальном хозяйстве и т.д.» — шутит Александр.

«А что это там бахнуло в Ростовской области? А? Ох, Берлин, хочешь в третий раз встречать русского солдата», — отреагировал Юрий.

«Но не дал гарантии, что оружие «налево» не уйдет», — добавил один из участников обсуждения.

«Да-да. А Минские соглашения, видимо, другой Киев подписывал», — подытожил «АА А».