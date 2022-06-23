Президент Сербии Александр Вучич, который отказывается участвовать в западном хоре антироссийских лозунгов и вводить санкции против РФ, с одной стороны, защищает таким образом сербские интересы. Но, с другой стороны, он сдает насущные интересы Сербии в Косово и Метохии, передавая всю электроэнергетическую систему Республики Сербии, функционирующую на территории края, в руки албанских сепаратистов. Такое мнение высказал ИА REGNUM профессор факультета политологии Университета в Белграде Часлав Копривица.

Александр Вучич

Напомним, что 21 июня в Брюсселе делегации Белграда и Приштины согласовали «дорожную карту» по внедрению договорённостей в области энергетики, подписанных еще в 2013 году. В соответствии с достигнутыми договоренностями, в юридической системе сепаратистского Косово будет зарегистрировано предприятие «Электросевер», которое будет отвечать за распределение электроэнергии на севере Косово и Метохии. Новое предприятие заменит действующее предприятие «Электрокосмет», которое до настоящего времени обслуживало абонентов на севере края. Этому предприятию будут переданы списки всех сербских пользователей электроэнергии — как юридических, так и физических лиц.

По словам эксперта, передача собственности над электроэнергетической системой Сербии проводится через турецкую компанию, которая еще в 2012 году «купила» электрораспределительную сеть Косово (КЕДС) — бывшее предприятие «Электрокосмет», принадлежавшее сербскому государству.

«Турецкая компания нелегальным путем приобрела электроэнергетическую систему Республики Сербии на территории Косово южнее реки Ибар. Теперь якобы в собственность турецкой частной компании переходит электроэнергетическая система на севере Косово и Метохии. Так на самом деле подтверждается фиктивный суверенитет сепаратистского Косово на поле энергетики. Это очередной шаг на пути к суверенизации Косово и Метохии. Этот процесс Вучич поддерживает уже долгие годы», — рассказал Копривица.

Эксперт напомнил, что ранее албанские сепаратисты в Приштине угрожали Белграду, что они насильственным путем займут электрораспределительную станцию Валач на севере края — важный объект в электроэнергетической системе не только Косово и Метохии, но и части центральной Сербии. Тогда Александр Вучич отвечал, что это могло бы быть поводом для вооруженной интервенции Сербии, продолжил Копривица.

(сс) jarmoluk ЛЭП

«Теперь мы видим, что Сербия добровольно и молча подписала передачу своей электроэнергетической системы. При этом сербские СМИ не фокусируют внимание на этом — скорее всего, потому, что кто-то влиятельный подсказал, что это не тема, которой должна заниматься в данный момент сербская общественность. В тишине делается еще один шаг на пути ползучей суверенизации так называемого Косово», — отметил эксперт.

По словам Копривицы, опосредованным доказательством этого является заявление главы сербской делегации на переговорах с Приштиной, директора канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петра Петковича о том, что договоренностью в сфере энергетики Сербия открыла путь для переговоров о формировании Сообщества сербских муниципалитетов.

«Во-первых, соглашение об энергетике и формирование Сообщества сербских муниципалитетов не связаны между собой. Если бы албанские сепаратисты действительно хотели реализовать соглашение о формировании Сообщества, это давно бы произошло. Слова Петковича — это молчаливое признание сербских властей того факта, что соглашение об энергетике является уступкой нелегальным албанским властям в Приштине. Поэтому он подчеркивает, что теперь якобы надо ожидать то, что будет выгодно сербской стороне», — полагает Копривица.

Эксперт при этом напомнил, что в соответствии с Брюссельскими соглашениями, подписанными в 2013 году, Сообщество сербских муниципалитетов не обладает никакими исполнительными полномочиями и поэтому не может считаться сербской автономией внутри Косово и Метохии.