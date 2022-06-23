Жители Южной Кореи обсудили в Сети успешный запуск первой отечественной ракеты-носителя «Нури» (KSLV–II).

Иван Шилов ИА REGNUM Запуск ракеты

Согласно данным, опубликованным министерством науки и информационно-коммуникационных технологий, 21 июня в 16:00 по местному времени был осуществлен успешный запуск первой южнокорейской ракеты-носителя.

Запуск был осуществлен с космодрома «Наро», расположенного в уезде Кохын провинции Чолла-Намдо.

Как и планировалось, отделение первой ступени произошло через 127 секунд после старта на высоте 59 км. Вторая ступень отделилась через 274 секунды после старта на высоте 258 км.

На высоте 700 км от ракеты отделился спутник, предназначенный для проверки характеристик ракеты массой 162,5 кг. Затем отделились четыре спутника, разработанных университетами для исследовательских целей, а также макет полезной нагрузки весом 1,3 кг.

После запуска министр науки Ли Чжон Хо подтвердил, что запуск ракеты прошёл успешно, а спутники выведены на орбиту. Выступая на брифинге, он отметил, что данный запуск является историческим моментом не только для отечественной научно-технологической школы, но и для страны в целом

Цитата из видео Передача ракеты Нури kari.re.kr

Ли Чжон Хо подчеркнул, что Южная Корея достигла великого прорыва в научно-технологическом развитии, став седьмой по счёту космической державой.

Между тем 22 июня Центр управления полётами при Корейском институте аэрокосмических исследований (KARI) установил связь со спутником, который был выведен на околоземную орбиту ракетой-носителем «Нури».

«Когда начало положено, давайте продолжим работать в этом направлении и создадим конкурентоспособные «космические продукты», — предлагает msyg***.

«Не могу не поздравить трудолюбивых инженеров. К черту политику», — пишет upwt***.

«Начал Ли Мён Бак, затем к делу присоединилась Пак Кын Хе, деньги вложил Мун Чжэ Ин, а закончил Юн Сок Ёль», — смеется gogi***.

«Это заслуга Мун Чжэ Ина и прошлого правительства. Ибо прошло не так много времени с тех пор, как Юн Сок Ёль пришел к власти», — отмечает pjsc***.

«Это блестящее достижение нашей страны за долгое время», — восторгается kjbf***.

«В итоге ряд неудач привел к успеху», — отмечает with***

Цитата из видео Передача ракеты Нури kari.re.kr

«Будучи корейцем, я горжусь нашей страной», — пишет gran***.

«Спасибо Ли Мён Баку. Он многое сделал для страны. Кто бы мог подумать о том, что благодаря ему в стране возьмутся за исследования в области космоса», — выражает благодарность rkdd***.

«Технологии Южной Кореи находятся на достаточно высоком уровне. США, Россия, Китай, Япония, КНДР, теперь вы должны бояться Южной Кореи», — сообщает lpcs***.

«Буквально вчера шутили, что ничего не получится, а сегодня успешно осуществили запуск и вывод спутника», — отмечает arth***.

«Теперь мы сможем сами увидеть, чем там занимаются северокорейские…» — пишет cyon***.

«Южная Корея — развитая страна. Вы до сих пор не поняли это?» — интересуется dave***

Цитата из видео Передача ракеты Нури kari.re.kr

«Если не ошибаюсь, КНДР добилась аналогичного успеха ещё лет шесть назад?» — задается вопросом wire***.

«Потрясающе! Это заслуга великих людей!» — пишет neww***.