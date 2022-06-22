Глава молдавского правительства Наталья Гаврилица на фоне роста тарифа на газ дала распоряжение сдержать рост цен на дрова и обеспечить их наличие осенью. Об этом 22 июня молдавский премьер-министр заявила в ходе заседания правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Необходимо сделать приоритетом вопросы, связанные со снабжением дровами. Необходима программа обеспечения дровами [населения], необходимо гарантировать, чтобы цены не росли. Если потребуется, то мы запросим помощь из-за рубежа», — приводит ее слова ТАСС.

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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram.

«Какие дрова? Хворост и кизяки», — написала Жанна.

«Это просто сюр какой-то! Дрова, хворост… Серьезно?! В XXI веке?..» — с сарказмом добавила Olga.

«ЕС [отапливается] дровами, и Молдавия — дровами. Логично», — смеется Natan.

«Европа и средневековье — понятия неразделимые», — с сарказмом отреагировал Эдуард.

«В принципе, готовы в ЕС», — шутит Vitalik.

«А дровишки из России вестимо… за рубли», — пишет Лавр.

«И будет прогрессивная Европа отапливаться дровами, а когда лес весь вырубится — сухим навозом, видимо… Получи, отсталая Россия», — смеется Анджела.

«Кизяки жарче горят», — иронизирует Елена К.

«Дрова — это теперь обязательный европейский атрибут», — иронизирует Сергей П.

«С киркой, огнивом и вязанкой дров наперевес Молдавия гордо шла в ЕС», — пошутила Татьяна.

«А тем, кто отапливает газом, что делать? Представляю. Кишинев: из всех окон высоток торчит труба. Или нам всем труба?» — задался вопросом Вася.

«Весь ЕС скоро на валежник перейдет», — с сарказмом отметила Ольга К.

«Они сами, как дрова, — ни ума, ни фантазии», — не выдержал один из участников обсуждения

Наталия Николаева ИА REGNUM Заготовка дров

«Народ жалко, хотя кого выбрали…» — добавил 20 860.

«Греты Тумберг на них не хватает», — шутит ZZZtop.

«А еще полгода назад эти недоумки пытались рассказать России, как надо жить на солнечных батареях и ветряках. «А теперь горбатый! Я сказал, горбатый!» — смеется Максим П.

«Да не найдут они столько дров. Дешёвые понты — типа мы что-то делаем», — считает Svetlana_H.

«Откуда дрова? Виноградники будут рубить?» — недоумевает sergeyzf.

«На самом деле это ужасно. У меня тетя живёт на юге Молдавии в селе. Она на пенсии. Детей нет. Попросила денег, чтобы дрова закупить на зиму. Ужасно просто», — поделилась Анна.

«В многоквартирных домах дрова очень пригодятся», — иронизирует один из участников обсуждения.

«А много лесов в Молдавии ещё осталось? На год хоть хватит? А потом? Кизяки жечь?!» — недоумевает Ir M

Дрова на зиму. 1873

«Ну да, лучше дрова колоть, нежели сделать один звонок и поговорить по-человечески с людьми», — добавила Кsu K.

«А в квартирах буржуйки ставить?!» — не понимает Людмила С.

«А договориться с Россией о дешёвом газе не пробовали?..» — поинтересовалась Ира.

«Скоро будут строить дровопроводы», — с сарказмом подытожила Наталья.