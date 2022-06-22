Будет ли Белоруссия двигаться в фарватере России?
Руководство Белоруссии видит интеграцию с Россией как возможность получить низкие цены на российские энергоносители, доступ к широкому российскому рынку, кредиты, которые, по сути, являются безвозвратными. По всем этим трём направлениям сейчас наблюдаются некоторые проблемы. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 22 июня политолог Олег Ковалёнок.
Всё это, по мнению эксперта, может привести к очередному ухудшению российско-белорусских отношений, особенно в контексте того, что подписанные в ноябре союзные программы до сих пор не дали ощутимых результатов, не говоря уже о прорывах.
Другого мнения придерживается публицист Константин Двинский. По его словам, отношения России и Белоруссии сейчас находятся в высшей точке за всю постсоветскую историю.
Публицист уверен, что период многовекторности для Белоруссии закончился навсегда и теперь республика неизбежно будет двигаться в фарватере углубления интеграции с Россией.
Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и Белоруссии — Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, прошедшего 4 ноября 2021 года, утвердили 28 союзных программ и подписали соответствующий документ.