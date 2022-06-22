Руководство Белоруссии видит интеграцию с Россией как возможность получить низкие цены на российские энергоносители, доступ к широкому российскому рынку, кредиты, которые, по сути, являются безвозвратными. По всем этим трём направлениям сейчас наблюдаются некоторые проблемы. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 22 июня политолог Олег Ковалёнок.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Николай Снопков. Третье: Минск не может добиться от Москвы выделения кредитов, необходимых для нормального функционирования белорусской экономики. Россия реструктурировала часть долга Белоруссии, однако отказывается предоставлять «живые деньги». Олег Ковалёнок «Первое: в СМИ просочилась информация о том, что Белоруссия задерживает платежи за природный газ российской компании «Газпром», поскольку рост курса российского рубля сделал цену выше, чем планировалось. Это было опровергнуто белорусской стороной, но, как говорится, дыма без огня не бывает. Второе: Россия сегодня принимает лишь половину экспортных объемов Белоруссии, в то время как в Минске рассчитывали на 80−90%. Об этом говорил белорусский вице-премьер. Третье: Минск не может добиться от Москвы выделения кредитов, необходимых для нормального функционирования белорусской экономики. Россия реструктурировала часть долга Белоруссии, однако отказывается предоставлять «живые деньги».

Всё это, по мнению эксперта, может привести к очередному ухудшению российско-белорусских отношений, особенно в контексте того, что подписанные в ноябре союзные программы до сих пор не дали ощутимых результатов, не говоря уже о прорывах.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Другого мнения придерживается публицист Константин Двинский. По его словам, отношения России и Белоруссии сейчас находятся в высшей точке за всю постсоветскую историю.

Константин Двинский «В военном плане Россия и Белоруссия — это уже одна страна. Спецоперация сплотила восточную и западную ветви русского народа, и сейчас мы вместе освобождаем нашу южную ветвь от бандеровцев и западных агентов. На этом фоне мелкие экономические дрязги не кажутся чем-то серьёзным. Они всегда были и, скорее всего, будут ещё долго. Ни во что серьёзное и публичное они не выльются, поскольку стороны понимают, что сейчас не время выносить мелкий сор из избы».

Публицист уверен, что период многовекторности для Белоруссии закончился навсегда и теперь республика неизбежно будет двигаться в фарватере углубления интеграции с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и Белоруссии — Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, прошедшего 4 ноября 2021 года, утвердили 28 союзных программ и подписали соответствующий документ.