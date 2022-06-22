Власти Канады и Германии ведут переговоры по ситуации с турбинами Siemens для российского газопровода «Северный поток». Об этом 21 июня сообщил канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон в беседе с изданием Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

Так, стороны пытаются преодолеть последствия решения канадских властей, которые не могут вернуть турбины из-за санкций Канады против России. Канадский министр уточнил, что страна ведёт переговоры с ФРГ, пытаясь отыскать путь, который поможет обеспечить поставки газа.

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Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения сочли занятным тот факт, что Запад сам ввел против России санкции и сам же пытается эти санкции обойти.

«Если бы американцам было что-то нужно, то они бы просто взяли и сделали, а эти пусть «ищут способ» дальше», — отреагировал Andrew K.

«Вот знают люди толк в извращениях. Такие схемы готовы замутить, что просто диву даёшься», — иронизирует Annabellie.

«А чего не могут как американцы? Тем надо — они разрешили бизнесу вести дела с Россией там, где бизнесу это критически важно, и нормально всё», — пишет Анна.

«Думаю, чтобы пошевелились, нужно убавить поставки газа до минимума», — написал Ден К.

Gazprom.ru Газовый вентиль

«Вот как приходится раскорячиваться, когда и хозяину надо угодить, и себе гадить неохота», — с сарказмом добавил О. А.

«Как они сами себя! Любо-дорого посмотреть», — отреагировал Фома Фомич.

«То есть боль России можно, а Германия — это другое?.. Турбину после ремонта поставить на подтверждение и сертификацию результатов ремонта, на подтверждение стандартов РФ и так по кругу до зимы», — призвала Elena.

«Ай, молодцы. Пока канадцы изображают из себя интеллектуалов, немцы платят на споте в 1,5 раза больше за газ. В Газпроме поди третий раз за год меняют золотые унитазы, ибо деньги девать уже некуда», — иронизирует Андрей Ч.

«Пусть «Сименс» найдет другую турбину для России и заявит Канаде, что эта турбина больше не для России. А потом, получив, можно отдать эту турбину тоже… позже. Иначе сидеть им зимой без отопления», — прокомментировал один из участников обсуждения.

«Танцы на граблях. Они не ищут лёгких путей! Сами создают трудности, а потом «мужественно» их преодолевают…» — с сарказмом отметила Татьяна.

«Я считаю, что Канада должна быть тверда в отношении антироссийских санкций и должна помочь Германии не поддаться искушению обойти санкции. А Германия должна быть готова проявить стойкость ради европейского единства. А то что получится? Все сокращают производство, а Германия — нет?» — шутит V Kh.

«Американцы не дают. Им нужно разрушить германскую экономику. Бизнес, ничего личного», — написал «Пион».

«Всё очень просто: зажмуриться, выдохнуть и отправить. Дурачки», — смеется Oksana Y.

«Пусть подольше, путь ищут», — написал Vasily A.

«Нормальные герои» всегда идут в обход», — иронизирует Vitalik.

«Я не могу! Сначала умудриться создать себе проблему, а потом не менее стойко её пытаться решать! Ну не мазохисты ли!» — отреагировала Elena.

«И тут как рояль в кустах «Северный поток — 2» с абсолютно новыми свеженькими турбинами абсолютно готовый к работе», — написал Dronny.

«Не, не, не… Не нужно присылать… Дайте самим разработать турбину… Подумаешь, фрицы-наци инеем покроются, им полезно», — пошутил Александр К.

«И хочется, и колется, и «папа» не велит…» — смеется Leprikon.

«Западное лицемерие во всей своей красе: если нельзя, но очень хочется, то можно», — комментирует Сергей Б.

«Немцы тоже хороши. Вялотекущие переговоры по возвращению турбин в Германию, и Миллер им же ясно сказал: СП-2 готов к эксплуатации… Осталось только ввести его в эксплуатацию, на что у Германии кишка тонка перед американцами», — отметил Виктор С.

«Не останавливайтесь!» — смеется Фёдор К.

«Да нет, не так быстро. До осени повыкобенивайтесь. Пусть в Европе все хранилища опустошат», — с сарказмом подытожила Yuli G.