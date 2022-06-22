Для меня, и уверен, что не только для меня, 22 июня — это день особенных размышлений о связи с предками, смысле жизни, долге, братстве по оружию, ненависти к врагам Родины, любви к ней, отношении к смерти, памяти… О Великой Отечественной войне советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Обо всём этом, несмотря ни на что, многое у нас все последние годы говорилось и говорится правильно, и это хорошо. Немало неправильного, плохого, подлого тоже всё ещё говорится, но, во-первых, меньше, чем ещё пять-семь лет тому назад, и, во-вторых, эти заявления окончательно перешли в категорию маргинальных — вместе с их авторами.

Андрей Репин ИА REGNUM Помним 22 июня

Есть, однако, в тематике Великой Отечественной войны один сюжет, в котором справедливость всё ещё окончательно не установлена. Это отношение Русской православной церкви, православного люда, всего нашего народа в целом к митрополиту, с 1925 года заместителю местоблюстителя, с 1936 года местоблюстителю патриаршего престола, а в конце жизни, в 1943–1944 годах — патриарху Московскому и всея Руси Сергию Страгородскому. Есть в РПЦ немалая группа антисергианцев, смеющих вменять ему в вину «сотрудничество» с советской властью. Между тем патриарх Сергий ни с кем не «сотрудничал» — он просто жил со своим народом и в меру своих сил и соответственно обстоятельствам сохранял православную веру и церковь на Руси. Злящимся на него «ортодоксам» напомню сюжет с Авраамом и Саррой в пустыне, когда Авраам, мягко скажем, «сказал не всю правду» о своих отношениях с женой и, во-вторых, отдал её в руки слуг египетского фараона, поскольку другим вариантом была гибель — и его, и Сарры, то есть всей Церкви, которая была в наличии на земле в тот момент. Верующим людям понятно, что Бог и тогда, в случае с Авраамом, и в XX веке, в случае с патриархом Сергием, по их молитвам всё управил как должно.

Митрополит Сергий Страгородский

22 июня 1941 года митрополит Сергий Страгородский совершил не просто вероучительный, но и политический, я бы даже сказал культурный подвиг: он первым из тех деятелей нашей страны, чья позиция была действительно значима, выступил с обращением к согражданам. Формально это было послание к пастырям и верующим Русской православной церкви, но фактически этот документ имел общенародное значение. Он, получив развитие в других посланиях местоблюстителя 1941 и последующих годов, практических делах Московского патриархата на благо Победы, сыграл выдающуюся роль и для самой РПЦ, и для истории нашей страны в целом. Вот его текст:

«Пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви.

В последние годы мы, жители России, утешали себя надеждой, что военный пожар, охвативший едва не весь мир, не коснется нашей страны, но фашизм, признающий законом только голую силу и привыкший глумиться над высокими требованиями чести и морали, оказался и на этот раз верным себе. Фашиствующие разбойники напали на нашу родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени пред неправдой, голым насилием принудить его пожертвовать благом и целостью родины, кровными заветами любви к своему отечеству.

Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божиею помощью, и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении потому, что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге перед родиной и верой, и выходили победителями. Не посрамим же их славного имени и мы — православные, родные им и по плоти и по вере. Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей готовностью послужить отечеству в тяжкий час испытания всем, чем каждый может. Тут есть дело рабочим, крестьянам, ученым, женщинам и мужчинам, юношам и старикам. Всякий может и должен внести в общий подвиг свою долю труда, заботы и искусства. Вспомним святых вождей русского народа, например Александра Невского, Димитрия Донского, полагавших свои души за народ и родину. Да и не только вожди это делали. Вспомним неисчислимые тысячи простых православных воинов, безвестные имена которых русский народ увековечил в своей славной легенде о богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче, разбивших наголову Соловья Разбойника.

Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг.

Если кому, то именно нам нужно помнить заповедь Христову: «Больши сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя». Душу свою полагает не только тот, кто будет убит на поле сражения за свой народ и его благо, но и всякий, кто жертвует собой, своим здоровьем или выгодой ради родины. Нам, пастырям Церкви, в такое время, когда отечество призывает всех на подвиг, недостойно будет лишь молчаливо посматривать на то, что кругом делается, малодушного не ободрить, огорченного не утешить, колеблющемуся не напомнить о долге и о воле Божией. А если, сверх того, молчаливость пастыря, его некасательство к переживаемому паствой объяснится еще и лукавыми соображениями насчет возможных выгод на той стороне границы, то это будет прямая измена родине и своему пастырскому долгу, поскольку Церкви нужен пастырь, несущий свою службу истинно «ради Иисуса, а не ради хлеба куса», как выражался святитель Димитрий Ростовский. Положим же души своя вместе с нашей паствой. Путем самоотвержения шли неисчислимые тысячи наших православных воинов, полагавших жизнь свою за родину и веру во все времена нашествий врагов на нашу родину. Они умирали, не думая о славе, они думали только о том, что родине нужна жертва с их стороны, и смиренно жертвовали всем и самой жизнью своей.

Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей родины.

Господь нам дарует победу.

Патриарший местоблюститель смиренный Сергий, митрополит Московский и Коломенский

Москва

22 июня 1941 года».

Читаешь и видишь, как читали это послание Сталин, Молотов, Тимошенко, Шапошников, Жуков, как этими словами напутствовали своих уходящих на фронт сыновей верующие русские матери… Да и формально неверующие (а точнее — не принадлежавшие к РПЦ) граждане СССР знали об этих замечательных проникновенных словах. Константин Симонов не просто так написал в одном из своих стихотворений 1941 года: «…Как будто за каждою русской околицей, крестом своих рук ограждая живых, всем миром сойдясь, наши прадеды молятся за в Бога не верящих внуков своих».

А теперь обратимся к тому, что в преддверии войны и в тяжелейшие для нашей Родины дни 1941 года писали и говорили иерархи Русской зарубежной церкви.

Митрополит Анастасий (Грибановский) в обращении к Адольфу Гитлеру в мае 1938 года: «Когда мы взираем на наш Берлинский соборный храм, наша мысль обращается с искренней и сердечной благодарностью прежде всего к Вам, как к действительному его создателю… Моления о Вас будут возноситься не только в сем новостроенном храме и в пределах Германии, но и во всех православных церквах. Ибо не один только германский народ поминает Вас с горячей любовью и преданностью перед Престолом Всевышнего: лучшие люди всех народов, желающие мира и справедливости, видят в Вас вождя в мировой борьбе за мир и правду. Мы знаем из достоверных источников, что верующий русский народ, стонущий под игом рабства и ожидающий своего освободителя, постоянно возносит к Богу молитвы о том, чтобы Он сохранил Вас, руководил Вами и даровал Вам Свою всесильную помощь…»

В сане патриарха

Епископ Русской православной церкви за границей Серафим (Лядэ) 22 июня 1941 года: «Карающий меч Божественного правосудия обрушился на советскую власть, на ее приспешников и единомышленников. Христолюбивый Вождь германского народа призвал свое победоносное войско к новой борьбе, к той борьбе, которой мы давно жаждали… Поэтому, как первоиерарх Православной Церкви в Германии, я обращаюсь к вам с призывом. Будьте участниками в новой борьбе, ибо эта борьба и ваша борьба. Каждый из вас сможет найти свое место на новом антибольшевистском фронте… Аминь!»

Тогда же Митрополит Серафим (Лукьянов): «Да будет благословен час и день, когда началась великая славная война с III интернационалом! Да благословит Всевышний великого вождя германского народа, поднявшего меч на врагов самого Бога!»

Архимандрит Иоанн (Шаховской) 29 июня 1941 г.: «…До каких дней желанных, и подсоветской и Зарубежной России довелось дожить… Промысел избавляет Русских людей от новой гражданской войны, призывая иноземную силу исполнить свое предначертание. Кровавая операция свержения Третьего интернационала поручается искусному, опытному в науке своей германскому хирургу, лечь под его хирургический нож тому, кто болен, не зазорно… Обессиленные и закрепощенные по лагерям, заводам и колхозам русские люди были бессильны подняться против международной атеистической силы, засевшей в Кремле. Понадобилась профессионально-военная, испытанная в самых ответственных боях, железно-точная рука германской армии. Ей ныне поручено сбить красные звезды со стен русского Кремля…».

Что говорил в эти дни имевший полную поддержку со стороны РПЦЗ глава дома Романовых, хорошо известно, повторять это, думаю, излишне.

В тот момент основные христианские конфессии мира были на стороне Гитлера, и лишь Русская православная церковь во главе с Сергием Страгородским осталась в трезвом, не затуманенном политической конъюнктурой, враждебностью или трусостью разуме, она непоколебимо стояла на позиции любви к своему народу и Отечеству.

В перестройку Русская православная церковь стала всё более подпадать под влияние РПЦЗ, и, забыв всё самое главное, что патриарх Сергий сделал для Церкви, веры, страны и народа, православный люд позволил негодяям шельмовать его. Только в 2015 году в нашей стране появился первый посвящённый патриарху Сергию памятный знак. В 2017 году в Арзамасе во время празднования 150-летия со дня рождения патриарха Сергия патриарх Кирилл провёл божественную литургию и открыл памятник патриарху Сергию.

До сих пор, однако, этот великий деятель Русской православной церкви не удостоен памятника в столице и остаётся не причисленным к лику святых — печальная, но объяснимая в наше конъюнктурное время неблагодарность! Пора уже эту прозападную антисоветскую конъюнктурность изжить. А сегодня просто помянем его в первом ряду тех, кто уже 22 июня начал ковать Победу 1945 года!