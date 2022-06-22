В эту пятницу, 24 июня, ЕС официально добавит Украину в свой список стран — кандидатов на вступление в европейский блок, однако если присмотреться внимательно, за ширму помпезности, то можно увидеть, что особых причин радоваться у Киева, вопреки заявлениям Брюсселя, нет, пишет Эндрю Теттенборн в статье, вышедшей 22 июня в The Spectator.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Двери ЕС

Прежде всего, подобный жест исключительно символичен. Список официальных кандидатов в ЕС чем-то напоминает список ожидания в шикарном лондонском клубе. Нахождение в нем может польстить чьему-либо самолюбию, но оно не гарантирует быстрого включения. Кроме того, оно не исключает возможности появления одного или нескольких неожиданностей, если и когда имя того или иного претендента в конечном счете будет названо.

Так, в этом списке на вступление в ЕС находятся уже Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция. Все они респектабельные государства, однако не стоит ожидать, что хоть кто-то из них станет страной-членом ЕС в скором времени. Официальное включение Украины в этот список больше похоже на упражнение в технологиях пиара Брюсселя, который отчаянно пытается продемонстрировать свою поддержку благому делу, чем на серьезную приверженность чему-то гораздо большему.

Затем если кто думает, что всё это демонстрирует некую солидарность ЕС в поддержку Украины, ему стоит подумать еще раз: это не так. Европейское единство здесь почти полностью поверхностно, на практике ограничиваясь бесспорными вещами, такими как святое осуждение России как антитезы демократическим европейским ценностям и напевание «Слава Украине» с безопасного расстояния. Какой бы ни была точка зрения в таких местах, как Польша или Литва, один из европейских аналитических центров на прошлой неделе обнаружил, что подавляющее большинство во многих европейских странах, особенно в Германии и Италии, а также во Франции и Швеции, предпочитают «мир» «справедливости». Грубо говоря, это означает оставаться в стороне, и пусть Украина ведет переговоры с Владимиром Путиным на самых лучших для России условиях.

Единства больше нет и в вопросе о возможном вступлении Украины в ЕС. Болгария, Чехия, Словакия, Польша, страны Прибалтики и Словения открыто выступали не только за принятие Украины, но и за ускорение процесса: то же самое сделала и Венгрия. Это анафема для Брюсселя, и этого не произойдет.

С другой стороны стола Португалия, Нидерланды и Дания, которые хотя и согласились с кандидатурой Украины, но, по некоторой информации, энтузиазма по поводу принятия республики в члены ЕС не испытывают, по крайней мере, в ближайшее время. Финляндия подчеркнула необходимость серьезных изменений, прежде чем вопрос о членстве можно будет даже рассмотреть; и, по словам бельгийского премьер-министра Александра де Кроо, членство «не на завтра». Это займет много времени. Такое вот единство.

Поскольку прием новых членов требует единогласия, неудивительно, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что любое дальнейшее решение должно быть «основано на достоинствах» и должно осуществляться «по правилам», хотя прежде она первоначально приветствовала Украину в листе ожидания.

Официальное интернет-представительство президента Украины Встреча Владимира Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен и Жозепом Боррелем

Отсутствие энтузиазма со стороны западных членов ЕС может сбивать с толку, но на самом деле его можно понять. Деятельность ЕС в значительной степени финансируют именно эти страны. Если бы Украина присоединилась к ЕС, это стоило бы Европейскому союзу, а значит, и им, больших денег в течение многих лет. Дело не только в вооруженном конфликте, который оставит серьезные шрамы на теле Украине, даже если и когда она одержит в нем верх. Еще до начала спецоперации РФ на Украине основными бенефициарами региональных фондов ЕС были Польша и Венгрия, в которых ВВП составляет на душу населения немногим более $15 тыс. На Украине же этот показатель составляет $3,7 тыс. Иными словами, издержки для ЕС можно рассчитать самостоятельно.

Старые члены ЕС из числа стран Западной Европы, для которых главенство Брюсселя и законодательства ЕС является второй натурой, осознают, что часть самой активной поддержки членства Украины исходит из Польши и Венгрии, которые, как известно, наиболее активно отстаивают свои национальные интересы и противодействуют всем попыткам ЕС вмешиваться в то, что они считают своими внутренними делами (недавним свидетельством тому является наложение вето Венгрией на планы ЕС по минимальному налогообложению и продолжающееся сопротивление Польши тому, что она считает неоправданным вмешательством в свою судебную систему). Западные члены ЕС думают, и почти наверняка справедливо, что Украина будет склонна вести себя так же. После того как конфликт закончится, трудно представить, чтобы Киев, устоявший против попытки одного «хулигана» разрушить его государственность, смиренно согласился принять диктат Брюсселя и европейского суда, который выступает за централизм.

Это беспокойство разделяют и в Брюсселе. Только на прошлой неделе центральные органы ЕС представили свой ответ на конференцию о будущем Европы, консультационную работу, которая продолжалась более года. Их точка зрения ясна: они хотят дать больше, а не меньше полномочий Брюсселю. Они предлагают подвергнуть почти все решения той или иной форме голосования квалифицированным большинством и таким образом еще больше свести на нет право отдельных государств-членов задерживать решения.

Wiktor Dabkowski Штаб Евросоюза в Брюсселе

Уже вовлеченные в деликатные попытки подчинить себе Будапешт и Варшаву, и с повесткой дня сократить претензии государств-членов в будущем, последнее, чего они хотят, — это добавить еще одну потенциально индивидуалистическую страну с более чем 40 миллионами озлобленных граждан, скорее всего, выступят против любой такой меры, а если что, и добавят к центробежным силам внутри ЕС.

Когда наступит пятница, 24 июня, Киев, конечно же, официально отметит комплимент, сделанный ему ЕС. Но президент Украины Владимир Зеленский «не дурак». Он, скорее всего, поймет, что, несмотря на добрые слова из ЕС, сказанные на этой неделе, это всё, что он, вероятно, получит. Что касается возможного членства в ЕС, то это вопрос долгий, возможно, очень нескорого времени. Украинский лидер может и должен положить этот вопрос в долгий ящик, пока он будет решать более насущные вопросы, для которых ЕС, откровенно говоря, не имеет значения.