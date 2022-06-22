Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби потрясён словами пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о смертной казни для американских наемников.

Иван Шилов ИА REGNUM Смертная казнь

Политик потрясен тем, что «должностное лицо в России даже предполагает возможность смертной казни для двух американских граждан, которые находились на Украине».

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Заявление Кирби обсудили в мессенджере Telegram.

«Как можно их казнить?! Они всего лишь пришли убивать русских, поддерживать нацизм и ставить палки в колеса России!» — с сарказмом отреагировал «Юлий Цезарь».

«Как мне нравится наблюдать за их судорогами», — смеется Любовь К.

«Как же ужасно, что ваши наемники и оружие убивают. Подумайте там в своей Америке над этим», — отметила Татьяна.

«Они считают, американцы бессмертны и за все войны в мире привыкли быть безнаказанными. Мир меняется, янки», — отреагировал Repti q.

«Ну почти во всех штатах смертная казнь присутствует, в некоторых электрический стул или повешение, или инъекция. Так что кто бы говорил?» — пишет Dmitry T.

«Пусть про Ассанжа поподробнее расскажет и свободу слова вспомнит, гуманизм там дерьмократический и прочий бред. А про наемников всё согласно международному праву», — прокомментировала Людмила К.

«А они на что надеялись? Приехать на сафари, пострелять в русских, да чтобы ещё их «хлебом, солью» встречали и танцами провожали?! Наёмникам — смертная казнь! И точка!» — пишет один из участников обсуждения.

«Значит, убивать мирных людей, как это делают американцы по всему миру, — нормально, а их, мразей — не тронь!..» — возмутилась Елена.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Вот и пусть подумают. А то привыкли к безнаказанности. Надо привыкать отвечать за свои действия и слова», — добавил Ibrahim M.

«А наёмники туда ехали цветы, блин, выращивать… А потом «А нас за что?» — с сарказмом отреагировала Жаннушка.

«А ничего так, что это не просто граждане, а иностранные наёмники? Или гражданство США даёт какие-то квоты на убийства, или, может, США — полноценная сторона конфликта, и тогда официально их армия участвует и их солдаты считаются военнопленными? Они уже надоели своими обеспокоенностями и тройными стандартами», — написала Тоня М.

«А когда они убивали, это не было ужасно?» — недоумевает Ляля Г.

«В США не во всех штатах отменена смертная казнь. Чего возмущается?» — поинтересовалась «Макака».

«Это потрясающе, что вас гадов потрясло. Неприкасаемые нашлись. А тут вон чего», — написала Мария.

«А как похитить и держать в своих тюрьмах на огромные сроки российских граждан — это типа нормально для них», — не понимает «А».

«А как они объяснят свои казни правителей других государств? Ведь глава чужого государства — это не просто наемник…» — написал Cherokee.

«Каддафи как растерзали… Можем напомнить США!» — напомнила Кsu K.

«За детей Донбасса к стенке, без вариантов», — написала Vera.

«Янки, добро пожаловать в реальный мир! Это вам не с пастухами воевать…» — пишет Сергей Викторович.

«А что с ними делать? Приехали пострелять мирное население, а тут на тебе, русские спецы взяли этих сафарщиков в плен. Пусть познают всю суровость закона», — добавил Valeron.

«Не пойму, причем здесь Россия, мы признали такую республику, но она официально не часть РФ. Все вопросы к Пушилину. А для этого надо признать ДНР, из чего последует, что Украина напала на ДНР и Америка помогала в этом. Как такой расклад?» — поинтересовался Олег А.

«Ой, как не нравится США, когда с ними на равных разговаривают, не раболепствуя, ну что сказать, пора США на колени вставать и у всех, кому нанесли непоправимый урон, просить прощения, начиная с Японии!» — подытожила Наташа.