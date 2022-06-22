Здание посольства Соединенных Штатов Америки в Москве будет располагаться на площади Донецкой Народной Республики, сообщает 22 июня пресс-служба мэра и правительства столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

Новый адрес посольства США: Москва, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1-9. Адрес присвоен в соответствии с действующим в городе порядком, а старые адреса аннулированы.

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Символично», — отреагировала Мария С.

«Прелестно!» — добавила Светлана.

«А улицу, где находится посольство Польши, надо переименовать в улицу Генерала Муравьева», — пишет Artem.

«Первый шаг к признанию ДНР», — написал Сергей.

«Рядом надо посольство Британии», — шутит Kogda_gde_chto.

«Я бы их вообще в подвал спустила. Там им и место», — не выдержала Татьяна.

«А мне больше нравилось «Защитников Донбасса», — отметил Алексей.

«Украинцы тоже типа «защищают» Донбасс от «орков». Так что в данном случае они могут это по-своему интерпретировать. Тогда уж лучше «Защитников Луганской и Донецкой Народных Республик», — ответил Алексею Владимир.

«Вот это я понимаю! Вот это наивысшая степень троллинга!» — добавила Тина.

«Всё закономерно! В Донецке Россия берёт Нью-Йорк, посольство — на площади», — иронизирует Sheva.

«Еще медаль учредить «За взятие Нью-Йорка». Кто там разберет лет через 20. Я просто представил себе их официальные бланки с указанием адреса», — прокомментировал Sitizen5.

«И окна им снаружи чёрной краской замазать, ну или коричневой…» — шутит Кэт.

«Надеемся, что им там будет уютно и комфортно», — смеется Елена С.

kmu.gov.ua Посол США в России Джон Салливан

«А это название идеально бы подошло для украинского посольства (сейчас Леонтьевский переулок)», — написала Эрна.

«Надо теперь там все патриотические мероприятия проводить, и громко», — предложил «О».

«Это наша маленькая гражданская Победа!» — написала Зоя.

«Вот это я называю «идеальный троллинг». Так и надо. И демонстрации рядом разрешать почаще, желающие найдутся», — пишет Zmiy Zloy.

«Надо все их посольства по миру назвать именем стран, которые они разбомбили, и в этом будет сила», — отреагировала Анна П.

«Надо все посольства европейских стран перенести на эту улицу в очередном порядке!» — призвала Галина.

«Там ещё зубовный скрежет из посольства не слышно?!» — иронизирует Марина К.

«Получай, фашист, гранату!» — шутит Камилла.

«Ждём площадь Луганской Народной Республики возле бриттов или ЕС», — подытожил Денис.