Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает, что спецоперация ВС РФ на Украине может стать состязанием на выносливость между Россией и Европой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Я действительно думаю, что на определенном этапе пойдет отчасти игра в выжидание — что русские могут выдержать и что будет готова выдерживать Европа», — приводит его слова РИА Новости.

Заявление Байдена обсудили в мессенджере Telegram.

«Со слов Байдена, есть всего две стороны конфликта — Россия и Европа», — написал Alexandr.

«А Байден про Америку ничего не хочет рассказать случайно?» — не понимает Elena S.

«Америка, я так понял, ничего выдерживать не собирается?» — недоумевает один из участников обсуждения.

«Ну хоть признал наконец-то, что Россия ведет военные действия не с Украиной, а с Западом», — отреагировал Андрей.

«Если что, типа мы, Америка, ни при чём, это Европа, а мы этого не хотели. Опять отсидеться хотят за океаном, чтобы их зеленые бумажки, опять силу набрали. Не выйдет…» — пишет Игорь.

«Хорошие такие слова у Байдена. Все-таки идет речь о развале ЕС и уничтожении ее экономики, стравив ЕС с Россией. И чем это отличается от предвоенных лет? Американцы опять решают свои проблемы за счет других», — не выдержал Алексей Г.

«Типа они не при делах. Ну-ну», — отреагировал Валерий Ю.

«Европу подтолкнул, а теперь наблюдает. А они, как дурачки, повелись. Нет шанса у Европы победить в этом противостоянии. Ни малейшего шанса», — отметила Ольга М.

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«Время Америки, отведенное на кейс Украины, заканчивается. Поэтому они бочком, бочком — и за сарай», — иронизирует Inna.

«Очередной раз британцы и их бывшая колония США используют Европу, а те удивляются как в первый раз. На те же грабли по очередному кругу. Вроде уже башку расшибли, а все бегают проверить, пронесёт или нет», — комментирует один из участников обсуждения.

«Ой как интересно, сначала галантерейщик и кардинал — это сила, а теперь просто галантерейщик будет за все отдуваться. Самое главное — вовремя смыться», — добавила Ksenia V.

«Дед решил на полставки букмекером поработать?» — шутит SuperNova.

«Поздно, дедуля, ваша контора давно спалилась, не соскочите на этот раз с горящего поезда — вместе с Европой в пропасть поедете. Предки ваши тоньше работали и таких косяков не пороли», — отметила Наталья Б.

«Вот молодец, сам спровоцировал военные действия. А теперь ждёт, когда все друг друга истощат», — написала Svetlana S.

«Америка с её пузырем госдолга решила, что самая хитрая», — пишет Елена.

«Европа первой зимой загнется», — считает Denis E.

«Американцы ждут, у кого быстрее умрет экономика, в любом случае они в плюсе», — отреагировал один из комментирующих.

«Да ладно, почему американцы вычеркнули себя из этого списка?» — недоумевает Алина.

«Первой загнётся Германия, когда у неё встанет производство и заводы», — написала Elena.

«Просто Европе «фас» сказали», — комментирует Vasia.

«Это кем надо быть, чтобы идти на поводу у Америки? Европа загнется первая», — смеется V.

«Да зимой Европа уже замерзнет», — считает I Rybak.

«Американцы давно хотят подавить Евросоюз экономически. Отсюда и санкции по газу. Без газа промышленность Германии сдуется — и еврозона перестанет быть конкурентом США», — пояснил viKing_Lion.

«Чудный дед раскрыл карты. Он ведет войну руками ЕС», — добавил R2D2.

«США, как обычно, делают ставки и наблюдают в сторонке, после того как заварили все это», — пишет Marina S.

«Это открытое признание марионеточного управления Украиной… Ну и как вытекающее — Европой», — подытожил Mafestofel Fayct.