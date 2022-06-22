Нефтеперерабатывающая отрасль Украины в настоящее время не работает в связи с военными действиями. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

А. Корзухин. Возок. 1891

«Вся нефтепереработка на Украине сейчас… не работает, и сложно обеспечивать логистику нефтепродуктов на украинский рынок, из-за чего возникает их дефицит», — сказал он, пообещав, что «Нафтогаз» сможет присоединиться к устранению дефицита на топливном рынке.

Заявление Витренко обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения подвергли сомнению заявление Витренко, указав также на то, что представитель Киева может осознанно вводить подобными заявлениями в заблуждение. Иные с сарказмом также указали на то, что Украина провозглашала декоммунизацию и на данный момент происходит освобождение от советского наследия.

«Ну наконец-то перестанет получать миллионы гривен в месяц», — написал один из участников обсуждения в адрес Юрия Витренко.

«Это точно? А как тогда военная техника передвигается? На дрезинах и самоходной тяге?» — недоумевает Тина.

«Брешет. Специально для отвлечения внимания», — пишет Kotofei K.

«Обязательно перепроверим», — с сарказмом добавил Роман М.

«Использовали бы в мирных целях, остались бы с заводами… А сейчас умерла так умерла… хороните», — написала «Тень».

«Интересно, а как у них техника передвигается? Силой мысли Зеленского?» — поинтересовался Dennis.

«Таки справился, угробил отрасль», — с сарказмом отметил Андрей В.

«Заграница им поможет. К сожалению», — пишет Seryi.

«Я бы со скепсисом относился к таким заявлениям. Что-то жалобно рассказывают, что «всё разнесли», — это подвид национального спорта», — отреагировал Als.

«Нечего горевать, европартнёры подвезут всё что надо, чтобы продлить агонию», — добавила Eugenia T.

«Когда говорит — не работает, надо проверять, а то, может, усыпляют бдительность. Там такое есть», — написал один из комментирующих.

«Ой, а что случилось?» — смеется Сергей.

«Декоммунизация идет успешно!» — иронизирует Галина.

«Избавили их от тоталитарной нефти», — с сарказмом пишет Юрий М.

«Декоммунизация, всё как мечтали. А теперь все заново построите вместе с ЕС», — написала Nina.

«Ленина роняли, теперь нефть упала… Ждём, когда всё советское наследие рухнет… Ибо нечего», — пишет Coda.

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«Еще избавить украинцев от электричества, от этого гнусного советского наследия, пусть лучинами светят», — с юмором отметил один из участников обсуждения.

«Скоро избавятся от всех своих земель, подаренных им ненавистным СССР», — отреагировала Нина V.

«Декоммунизация в действии. Ещё с метро и Днепрогэсом что-то нужно делать, а то, как ни крути, — везде «клятые коммуняки» мерещатся», — прокомментировал новость Fedor.

«Так. Один пунктик из списка декоммунизации вычёркиваем», — с сарказмом комментирует Виталий Б.

«Наконец-то украинские машины перестанут страдать от вонючей диктаторской горючки», — смеется «Дорогуша».

«Радуйтесь, что хоть газ идёт по трубам… пока», — добавила Наталья.

«Ну боролись же с советским наследием во всех областях, вот здесь им помогли, чтоб они сами не утруждались», — написала Люба.

«Путин же им обещал еще до начала СВО показать, что такое настоящая декоммунизация. А Путин, как известно, свои обещания сдерживает», — подытожила Irina L.