С вторжением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинцию Панджшер для жителей этой провинции настали тяжелые времена. После того как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль часть Панджшера, ситуация в области безопасности, экономики, образования и здравоохранения в провинции была полностью подорвана.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

По словам местных жителей, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ежедневно проводят массовые аресты, пытки и убийства мирных жителей и уже зверски убили десятки человек. Душевное спокойствие жителей Панджшера также было утрачено. У ряда жителей развились психические заболевания из-за происходящего. В настоящее время 90% учащихся в Панджшере не могут посещать школу, а в большинстве школ талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создали свои опорные пункты. Отсутствует адекватная медицинская помощь, а больницы заполнены ранеными талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Людям даже нужно получать разрешение, чтобы поехать в другой кишлак, а агентствам по оказанию помощи запрещен доступ в некоторые части провинции.

Панджшер — провинция к северу от Кабула, которая до прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) славилась миром и безопасностью среди народа и туристов. Но с приходом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в последние десять месяцев Панджшер стал самым неспокойным районом Афганистана. В интервью «8 Собх» жители провинции рассказали болезненные истории, начиная от массовых арестов и заканчивая пытками, убийствами и вынужденной миграцией.

Вид на Панджшерское ущелье

Убийства мирных жителей

Ахмад (имя изменено) — житель уезда Руха в Панджшере. По его словам, количество арестов, пыток и убийств мирных жителей увеличивается день ото дня. По словам Ахмада, 19 июня талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали и увезли с собой семь человек из уезда Париян, семерых из уезда Хисар и еще восемь человек из уезда Хендж. Одного из них талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обезглавили, заявив, что он бывший солдат, и бросили его труп в реку.

«Каждый день в Панджшере происходят акты насилия, но большинство людей не говорят об этом из-за страха, — сказал Ахмад. — Например, на прошлой неделе мужчина по имени Халид из уезда Дара вышел из мечети и немного прогулялся в окрестностях кишлака; когда он возвращался, его остановили трое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и после допроса и избиения убили его. Но его семья ничего не рассказала СМИ из-за страха».

Местные жители также сообщали, что видели части человеческих тел в реке Панджшер. Последний случай зверств талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — сдирание татуированных участков кожи с живых людей.

Согласно данным, поступившим из Панджшера, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили десятки людей, в том числе стариков, женщин и детей. Убийства совершались различными способами, включая расстрелы, обезглавливание и пытки. Среди убитых гражданских лиц — студенты, лавочники, крестьяне, шахтеры и другие. Некоторые люди даже умерли от голода из-за ограничений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на передвижение и страх перед возможностью быть убитыми, если они выйдут на улицу. Местный житель, осведомленный о ситуации, сказал, что тюрьмы в Кабуле, особенно «Пули-Чархи» и тюрьма Управления безопасности 90, переполнены панджшерской молодежью.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Акты давления и выдача разрешений на передвижение

Убийства мирных жителей — это еще не все преступления движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В Панджшере талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) применяют политику давления, и из-за этого растет число психических заболеваний.

Юсуф Хан (имя изменено), племенной старейшина в Панджшере, сказал газете «8 Собх», что из-за действий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) психическими расстройствами страдают в основном женщины и дети:

«Например, несколько дней назад я зашел к соседу и постучал в его дверь. Жена соседа подумала, что пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с обыском, и лишилась чувств».

По словам старейшины, люди не могут свободно передвигаться в своих районах и даже должны получать у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрешение, чтобы вернуться в свой кишлак.

Харун Маджиди, журналист и житель провинции Панджшер, говорит, что душевный покой жителей этой провинции потерян, а талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) видят в них врагов. По его словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили опорные пункты в большинстве школ, а также домах людей, которые были вынуждены покинуть свои жилища. Согласно статистике, которую он приводит, около 90 процентов школьников провинции в настоящее время не посещают школу из-за строительства опорных пунктов и боязни оказаться в эпицентре столкновений.

Отсутствие медицинских услуг

Некоторые жители Панджшера жалуются на отсутствие доступа к надлежащему медицинскому обслуживанию. Они говорят, что за последние два месяца большинство клиник провинции переданы раненым талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам местных жителей, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) препятствуют больным и сопровождающим их лицам попасть в больницу скорой помощи Панджшера, пытаясь их остановить.

Шадаб (псевдоним) говорит по этому поводу:

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), охраняющие Панджшерскую больницу скорой помощи, препятствуют допуску гражданских лиц в больницу. Недавно беременной женщине, которая хотела лечь в больницу для родов и была в очень плохом состоянии, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволяли войти в больницу в течение двух часов, пока врач не вышел и не забрал ее. Она родила ребенка, не дойдя до родильного зала».

Дети Афганистана

Тяжелая экономическая ситуация

Военная ситуация в Панджшере стала причиной того, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намеренно блокирует поток гуманитарной помощи. Заслуживающие доверия источники в международных агентствах по оказанию помощи сообщили газете «8 Собх», что за последние шесть месяцев они не оказывали никакой помощи в Панджшере. По словам источника, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не пропускают сотрудников гуманитарных организаций в отдаленные районы провинции. По его словам, в последний раз они распределяли помощь в уездах Руха и Базарак.

Несмотря на бои в провинции и их большую дестабилизирующую роль, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) замалчивают убийства мирных жителей. В социальных сетях и телепрограммах они называют ситуацию в Панджшере идеальной. После новостей о резне в Панджшере национальное телевидение, контролируемое талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), транслировало видеоролики, чтобы представить ситуацию в провинции в хорошем свете и понравиться ее жителям. Буквально накануне в Панджшере были убиты два человека, а талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) содрали кожу с рук татуированного жителя провинции.

Стоит отметить, что в последние два месяца в Панджшере активизировались боевые действия сил Фронта национального сопротивления. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли несколько крупномасштабных операций против Фронта, но не смогли сломить его сопротивление, несмотря на тяжелые потери.