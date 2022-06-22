Правительство Италии решило пока не вводить режим ЧС из-за ситуации с поставками газа из России. Решение было принято накануне, 21 июня, на совещании в министерстве экологического перехода страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский уголь

Газпром ранее объявил о сокращении объёмов прокачки газа по трубопроводам, идущим в Европу, сославшись на технические проблемы из-за санкций. В результате в числе прочих голубого топлива недосчиталась и Италия. По данным местных СМИ, поставки за последние дни сократились наполовину.

Уровень запасов газа в Италии в настоящее время составляет 55% при необходимых 80–90%. В связи с этим власти провели экстренное заседание, по итогам которого было принято, по выражению многих наблюдателей, абсурдное и комичное решение.

Так, в ответ на сокращение поставок газа из России Рим намерен увеличить закупки угля… в России. Это необходимо, как отмечается, чтобы максимально использовать мощности угольной генерации. К тому же Италии нужно спешить, поскольку ранее ЕС успел ввести эмбарго на российский уголь, которое вступает в силу с августа.

Пользователи соцсетей не совсем понимают, как реагировать на новость, называя происходящее комедией в итальянском стиле. Ведь фактически антироссийские санкции привели к тому, что Италия теперь не только больше платит России из-за растущих цен на энергоресурсы, но и вынуждена отказаться от разрекламированной ранее борьбы за экологию.

«Не знаю, смеяться или злиться. Нет слов», — прокомментировала Антонелла М.

«Они же понимают, что это всё просто безумие, правда?» — с надеждой спросила Николь М.

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«Уважаемое правительство… вы правда такие идиоты или вы нас обманываете? А теперь давайте отправим больше оружия Украине, чтобы было намного больше смертей и разрушений», — пишет Федерико П.

«Глупость без границ», — отметил пользователь Градо К.

«Какой смысл отказываться от газа, а потом покупать уголь из России, чтобы больше загрязнять природу и вернуться в каменный век? Кто-то что-то понимает?» — недоумевает Ванда Б.

«Неужели вы не понимаете, насколько безумно дорогими и загрязняющими стали эти санкции?» — возмутился Умберто Р.

«Они снова открывают угольные электростанции на зиму и покупают уголь у Путина. Ха-ха, сказочный выбор», — смеётся Мария Альма М.

«Потом Зеленский прикажет отказаться от российского угля — и итальянцы ему с радостью повинуются», — предположила Алессия П.

«Ещё один шах и мат от Путина», — заключил Пьерлуиджи М.

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