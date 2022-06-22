В соцсетях обсуждают очередное провокационное заявление президента США Джо Байдена. По его словам, конфликт вокруг Украины может стать «игрой на выживание» между Россией и Европой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Я действительно думаю, что на определённом этапе пойдёт отчасти игра в выжидание — что русские могут выдержать и что будет готова выдерживать Европа», — заявил Байден журналистам.

«Они хотят, чтобы Европа за амбиции США платила», — комментирует подписчик новостного телеграм-канала Ник С.

«А Америка выдерживать ничего не будет?» — интересуется Елена.

«Обратите внимание, американцы выносливость демонстрировать не собираются. Не при делах», — иронизирует Мария У.

«Я так понимаю, по его риторике, что он себя уже с событиями на Украине не ассоциирует», — рассуждает Ирина.

«Молодец какой… Стравил соседей и будет наблюдать он», — пишет Ника.

Юлия намекнула на слухи вокруг состояния здоровья Байдена: «Опять не те таблетки принял».

«Дома без отопления. Высокие цены на бензин и продукты. Забастовки фермеров и поездов. Не мыться и пересесть на велики. Огромные цены на энергоресурсы и энергетику. Огромные сокращения и увольнения. И это всё в ЕС, а не в РФ», — отметил ещё один подписчик.

«А Америка типа не при делах… Ничего нового, всё как всегда. Когда уже до так называемых европейцев дойдёт, что они просто разменная монета в игре Америки против России?..» — задаётся вопросом Ольга.

«Хитрый старикашка Джо Европу на выносливость проверяет и смотрит со стороны», — оставила саркастический комментарий Лена Е.

President.gov.ua Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский

«Он уже напрямую говорит Европе, что они идиоты», — считает Максим.

«Шольцу и Макрону поплохело после этих слов», — шутит Александр А.

«Американцы и британцы шатают Евросоюз с целью развала», — пишет О.

«Молодец дед, терпеть должна Европа, а США руки потирать будут», — подчеркнул Александр К.

«Да, только там, где у Европы предел прочности уже заканчивается, у русских он только начинается. Учти это, велосипедист», — подытожил обсуждение Джордан.