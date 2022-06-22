Западное экспертное сообщество и медиа, включая католические, в контексте инициирования и перехода в горячую фазу украинского кризиса продолжают волновать слова папы Римского Франциска о «лае НАТО у ворот России».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Напомним, что в начале мая понтифик в интервью итальянской газете Corriere della Sera допустил, что «лай НАТО у дверей России» заставил Москву отреагировать негативно и «развязать конфликт» на Украине. Этот тезис папа затем развил в беседе с редакторами иезуитских и европейских журналов, которая прошла 19 мая. Стенограмму разговора опубликовал влиятельный иезуитский журнал La Civiltà Cattolica, правда, почему-то только 14 июня. Редакторам Франциск рассказал следующую историю: «За пару месяцев до начала войны я встретился с главой государства — мудрым человеком, который говорит очень мало, действительно очень мудрым. После того как мы обсудили то, о чем он хотел поговорить, он сказал мне, что его очень беспокоит то, как ведет себя НАТО. Я спросил его, почему, и он ответил: «Они лают у ворот России. И они не понимают, что русские — имперская нация, они не позволят никакой иностранной державе приблизиться к ним». И заключил: «Ситуация может привести к войне». Таково было его мнение. 24 февраля началась война. Этот глава государства умел читать знаки происходящего».

Как в начале мая, так и в июне рассуждения понтифика вызывают критику. «То, как он переключается на политические вопросы и описывает роль НАТО в разговоре, раздражает, — реагирует портал Католической церкви в Германии Katholisch.de. — К сожалению, пропагандистская лекция военного проповедника Кирилла (патриарха Московского и всея Руси — С. С.), похоже, все-таки сработала. В свою очередь американо-европейский портал Politico замечает, что некоторые эксперты связывают «подходы Франциска с его аргентинским перонистским прошлым», от которого он, по словам итальянского социолога Массимо Интровинье, «унаследовал критику Запада в стиле третьего мира» и «более склонен понять антиамериканизм Путина и Кирилла». При этом издание утверждает, что папа «тянет время не только, когда речь идет о Путине — его подход к Китаю также вызвал недовольство в Церкви, понтифика обвиняют в том, что он подхалимничает перед Пекином, закрывая глаза на нарушения прав человека в Китае». В данном случае переход от России к Китаю не случаен и связан с намеченным на 28–30 июня в Мадриде саммитом НАТО.

(сс) Xonn Папа Римский Франциск

Безусловно, Москва будет «главным блюдом» этой встречи. Российский фактор сегодня для Североатлантического альянса является поводом для оправдания любых своих действий, включая дальнейшее расширение НАТО, прежде всего в сторону Швеции и Финляндии. Но не только. На саммит альянса приглашены премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Причем японский премьер примет участие в работе НАТО впервые. По мнению Международного французского радио, Кисида в Мадриде намерен укрепить связи с альянсом и подчеркнуть, что Европу и Азию объединяют общие опасения. Токио уже заключил оборонные соглашения с несколькими странами — членами НАТО, в частности, провел совместные военные учения с французскими и американскими солдатами. Также Япония сотрудничает с Парижем и Лондоном в области производства оборонной техники. Но в целом свою оборонную стратегию Токио выстраивает в полной координации с США, «обеспокоенность» которых Китаем общеизвестна.

Поэтому в Пекине считают, что участие Кисиды и Ёля в саммите НАТО в Мадриде направлено против Китая. Такой точки зрения придерживается старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии при Университете Цинхуа Чжоу Бо, который во время службы в китайской армии отвечал за отношения с альянсом. По его словам, «если Вашингтон придет к выводу, что Пекин представляет собой более серьезную угрозу, чем Москва, то он просто воспользуется НАТО», надавив и сломив сопротивление европейских стран — членов альянса, «которые по-прежнему дружат с Китаем». Что касается Японии и Южной Кореи, их, похоже, и уговаривать не придется. Хотя двусторонние отношения между Токио и Сеулом оставляют желать лучшего, есть большая вероятность того, что вместе с Вашингтоном они проведут в Мадриде трехсторонний саммит. «Посредством встречи на высшем уровне премьер Кисида планирует высоко поднять знамя инициативы «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», продвигаемой США и Японией для сдерживания военной экспансии Пекина, — сообщают некоторые азиатские издания. — В то время как Вашингтон отмечает важность того, чтобы США, Корея и Япония поддерживали очень тесные трехсторонние отношения в экономическом и военном плане».

Верховная прокуратура Республики Корея Юн Сок Ёль

Официальное интернет-представительство президента России Фумио Кисида

Иными словами, после России «лай НАТО» в недалеком будущем раздастся уже у ворот Китая. А что Ватикан? Святой престол рассматривает Китай, Индию и Японию как главные направления для своей миссионерской работы в XXI веке. Попытки коллективного Запада во главе с США развязать конфликт в Азии, очевидно, продолжительный и с разной степенью интенсивности, создаст трудности для Ватикана и осложнит его работу в первую очередь с Пекином. Если западный мир, включая католиков, очень быстро стал клеймить Россию, отмахиваясь от ее обоснованных претензий по проблемам глобальной безопасности, то почему с Китаем будет как-то иначе? И здесь встает вопрос позиционирования Ватикана. Во времена холодной войны все понтифики в той или иной форме поддерживали НАТО. Созданный в 1949 году альянс папы Пий XII, Павел VI, Иоанн Павел II публично определяли как блок стран, «которые объединились ради защиты мира».

Но это были папы-европейцы. Франциск выбивается из их рядов и по происхождению, и по образу мыслей. Поэтому его слова о «лае НАТО у ворот России» сегодня заставляют задуматься над тем, не пересмотрит ли Святой престол свою позицию в отношении Североатлантического альянса, признав в случае сдвига последнего в сторону Азии, что он давно уже не служит делу «защиты мира», а, напротив, подрывает его.