Геополитика Ватикана: когда раздастся «лай НАТО» у ворот Китая?
Западное экспертное сообщество и медиа, включая католические, в контексте инициирования и перехода в горячую фазу украинского кризиса продолжают волновать слова папы Римского Франциска о «лае НАТО у ворот России».
Напомним, что в начале мая понтифик в интервью итальянской газете Corriere della Sera допустил, что «лай НАТО у дверей России» заставил Москву отреагировать негативно и «развязать конфликт» на Украине. Этот тезис папа затем развил в беседе с редакторами иезуитских и европейских журналов, которая прошла 19 мая. Стенограмму разговора опубликовал влиятельный иезуитский журнал La Civiltà Cattolica, правда, почему-то только 14 июня. Редакторам Франциск рассказал следующую историю: «За пару месяцев до начала войны я встретился с главой государства — мудрым человеком, который говорит очень мало, действительно очень мудрым. После того как мы обсудили то, о чем он хотел поговорить, он сказал мне, что его очень беспокоит то, как ведет себя НАТО. Я спросил его, почему, и он ответил: «Они лают у ворот России. И они не понимают, что русские — имперская нация, они не позволят никакой иностранной державе приблизиться к ним». И заключил: «Ситуация может привести к войне». Таково было его мнение. 24 февраля началась война. Этот глава государства умел читать знаки происходящего».
Как в начале мая, так и в июне рассуждения понтифика вызывают критику. «То, как он переключается на политические вопросы и описывает роль НАТО в разговоре, раздражает, — реагирует портал Католической церкви в Германии Katholisch.de. — К сожалению, пропагандистская лекция военного проповедника Кирилла (патриарха Московского и всея Руси — С. С.), похоже, все-таки сработала. В свою очередь американо-европейский портал Politico замечает, что некоторые эксперты связывают «подходы Франциска с его аргентинским перонистским прошлым», от которого он, по словам итальянского социолога Массимо Интровинье, «унаследовал критику Запада в стиле третьего мира» и «более склонен понять антиамериканизм Путина и Кирилла». При этом издание утверждает, что папа «тянет время не только, когда речь идет о Путине — его подход к Китаю также вызвал недовольство в Церкви, понтифика обвиняют в том, что он подхалимничает перед Пекином, закрывая глаза на нарушения прав человека в Китае». В данном случае переход от России к Китаю не случаен и связан с намеченным на 28–30 июня в Мадриде саммитом НАТО.
Безусловно, Москва будет «главным блюдом» этой встречи. Российский фактор сегодня для Североатлантического альянса является поводом для оправдания любых своих действий, включая дальнейшее расширение НАТО, прежде всего в сторону Швеции и Финляндии. Но не только. На саммит альянса приглашены премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Причем японский премьер примет участие в работе НАТО впервые. По мнению Международного французского радио, Кисида в Мадриде намерен укрепить связи с альянсом и подчеркнуть, что Европу и Азию объединяют общие опасения. Токио уже заключил оборонные соглашения с несколькими странами — членами НАТО, в частности, провел совместные военные учения с французскими и американскими солдатами. Также Япония сотрудничает с Парижем и Лондоном в области производства оборонной техники. Но в целом свою оборонную стратегию Токио выстраивает в полной координации с США, «обеспокоенность» которых Китаем общеизвестна.
Поэтому в Пекине считают, что участие Кисиды и Ёля в саммите НАТО в Мадриде направлено против Китая. Такой точки зрения придерживается старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии при Университете Цинхуа Чжоу Бо, который во время службы в китайской армии отвечал за отношения с альянсом. По его словам, «если Вашингтон придет к выводу, что Пекин представляет собой более серьезную угрозу, чем Москва, то он просто воспользуется НАТО», надавив и сломив сопротивление европейских стран — членов альянса, «которые по-прежнему дружат с Китаем». Что касается Японии и Южной Кореи, их, похоже, и уговаривать не придется. Хотя двусторонние отношения между Токио и Сеулом оставляют желать лучшего, есть большая вероятность того, что вместе с Вашингтоном они проведут в Мадриде трехсторонний саммит. «Посредством встречи на высшем уровне премьер Кисида планирует высоко поднять знамя инициативы «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», продвигаемой США и Японией для сдерживания военной экспансии Пекина, — сообщают некоторые азиатские издания. — В то время как Вашингтон отмечает важность того, чтобы США, Корея и Япония поддерживали очень тесные трехсторонние отношения в экономическом и военном плане».
Иными словами, после России «лай НАТО» в недалеком будущем раздастся уже у ворот Китая. А что Ватикан? Святой престол рассматривает Китай, Индию и Японию как главные направления для своей миссионерской работы в XXI веке. Попытки коллективного Запада во главе с США развязать конфликт в Азии, очевидно, продолжительный и с разной степенью интенсивности, создаст трудности для Ватикана и осложнит его работу в первую очередь с Пекином. Если западный мир, включая католиков, очень быстро стал клеймить Россию, отмахиваясь от ее обоснованных претензий по проблемам глобальной безопасности, то почему с Китаем будет как-то иначе? И здесь встает вопрос позиционирования Ватикана. Во времена холодной войны все понтифики в той или иной форме поддерживали НАТО. Созданный в 1949 году альянс папы Пий XII, Павел VI, Иоанн Павел II публично определяли как блок стран, «которые объединились ради защиты мира».
Но это были папы-европейцы. Франциск выбивается из их рядов и по происхождению, и по образу мыслей. Поэтому его слова о «лае НАТО у ворот России» сегодня заставляют задуматься над тем, не пересмотрит ли Святой престол свою позицию в отношении Североатлантического альянса, признав в случае сдвига последнего в сторону Азии, что он давно уже не служит делу «защиты мира», а, напротив, подрывает его.