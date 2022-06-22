Заявление посла России в Лондоне Андрея Келина о том, что Великобритания направила России высокомерную ноту по поводу приговорённых к смертной казни подданных королевства в Донецкой Народной Республике, что «не вызывает у нас желания взаимодействовать в этих вопросах», стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 22 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Джордж Уэсли Беллоуз. Казнь на электрическом стуле. 1917

«Приговор обжалованию не подлежит, так что наёмников петля уже ждёт с нетерпением», — пишет Батыр Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что ни Россия, ни Донецкая Народная Республика не обязаны выслушивать это бесконечно хамство со стороны Великобритании.

«Есть решение суда, решение законное и справедливое. Исполнить приговор в ближайшее время и никаких но! Мы же не британская колония, чтобы ждать, что там Лондон скажет и укажет. Хватит уже этого коленопреклонства!» — призывает Геннадий Т.

«Британцы вообще по жизни очень высокомерны. Терпеть их не могу. К несчастью, оттуда родом большинство годных музыкантов, поэтому с Британией мир связан неразлучно. Вот такая дрянь, ничего не поделаешь», — написал Алексей А.

Некоторые комментаторы отмечают, что Великобритания ведёт себя крайне неадекватно, обращаясь к России по поводу наёмников, которые были приговорены к смертной казни в совершенно другом государстве.

«Причём здесь вообще Россия? Пленные наёмники находятся в ДНР, там же вынесен смертный приговор, исполнять его будут там же. С таким же успехом Лондон мог обратиться, к примеру, к Гондурасу», — отметил Юрий П.

«То есть Лондон считает, что Донецкая Народная Республика — это часть России?» — удивляется Павел В.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец, Лондон

Часть людей полагает, что в Лондоне уже мало осталось дураков, считающих, что Киев сумеет вернуть контроль над территорией Донбасса. Потому и обращаются к России, с которой в перспективе ДНР и ЛНР свяжут свою судьбу.

«Самое смешное, что судят наёмников в ДНР, а ноту свою высокомерную Лондон послал зачем-то в Россию. Получается, что Великобритании даже без референдума понятно, что Донбасс — это Российская Федерация», — отмечает Николай К.

Ряд пользователей удивляется тому, как сложно российскому руководству даётся разрыв отношений с Западом — то и дело появляются фигуры, готовые искать точки соприкосновения и взаимодействия с теми, кто, по сути, объявил нам войну.

«А и нечего с ними взаимодействовать. Тем более что формально приговорены наёмники пока в другом государстве и Россия как бы и ни причём», — считает Вячеслав Ч.

«А что с ними там взаимодействовать? Суд состоялся, приговор вынесен. Точка», — пишет Илья Ч.

«Эти наёмники — настоящие убийцы! Они будет осуждены, и нам чхать на поганый, вшивый Запад и его мнение по этому поводу», — указывает Евгений К.

Рафаэль Санти. Фигура Правосудия (фрагмент). 1519

Нашлись и те, кто призвали власти ДНР не ждать чьей-либо отмашки, а просто, как настоящее независимое государство, привести в исполнение приговор своего суда.

«Надо показательно привести приговор в исполнение и без вариантов, чтобы другие понимали, что им светит за убийство русских», — поделилась своим мнением Ирина И.

Напомним, 21 июня посол России в Лондоне Андрей Келин заявил в эфире телеканала «Россия 24» о том, что Великобритания направила России высокомерную ноту по поводу приговорённых к смертной казни подданных королевства в Донецкой Народной Республике, что «не вызывает у нас желания взаимодействовать в этих вопросах».