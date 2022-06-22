Заявление президента России Владимира Путина о том, что первый комплекс тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце 2022 года, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свои мысли об этом 22 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Министерство обороны России «Сармат»

«С «Сарматами» нас уже точно начнут бояться. Насколько помню, их просил кто-то даже не вводить на вооружение. Настолько это могучее оружие», — подметила Наталья К.

Многие пользователи были впечатлены убедительными характеристиками новейшей российской межконтинентальной ракеты. Граждане уверены, что с таким вооружением у России недруги будут обходить нас стороной.

«Сармат» — очень хорошая ракета, которую уже испытали и сделали вывод, что она эффективна. Модернизация ядерного арсенала России позволяет обгонять разработки стран Запада по защите от оного. Если стоять на месте, нас бояться не будут. А раз не будут бояться, то и напасть могут надумать», — предупреждает Савелий Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что без ядерного оружия в Россию кто-то бы обязательно вцепился зубами, не дал бы нашему народу самому избирать свою судьбу.

«Таким образом, наши границы станут ещё крепче, и в этом случае ни один враг не проберётся и ничего ужасного нашим гражданам не сделает. Ядерное оружие — залог нашей безопасности», — уверен Елизавета А.

Часть людей рада осознать, что российский президент понимает важность обороноспособности нашей страны и делает всё возможное для того, чтобы никто в мире даже помыслить не мог о применении против нас силы.

«Страна под надёжной защитой. Главная задача президента — это обеспечить суверенитет и безопасность страны, и с этой задачей он справляется прекрасно», — поделилась своим мнением Лиля Ф.

«Президент делает всё возможное, чтобы наша страна спала спокойно и была защищена на все 100%», — пишет Агап Т.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Ряд пользователей уверены, что надёжный ядерный щит позволяет Российской Федерации сохранить свой суверенитет и вообще существовать в этом неспокойном мире.

«Россия должна быть готова, если враг снова решит напасть или начать нас провоцировать. Должен быть серьёзный аргумент», — написал Станислав Ф.

«Пока на вооружении у России остаются подобные высокотехнологичные ракеты, страны Запада не рискнут выступить против нас открыто в вооружённое противостояние. Лучшая гарантия безопасности!» — считает Анна М.

Нашлись и те, кто надеются, что самое мощное ядерное оружие на вооружении у России никогда не будет применено, потому что все наши враги будут понимать, что, в случае чего, оно будет использовано, и откажутся от задуманного злодеяния.

«Хоть бы было достаточно наличия такого оружия для того, чтобы успокоить Запад и не допустить третьей мировой войны», — просит Фаина К.

Цитата из видео «Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» Министерство обороны России Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат»

«Ядерное оружие — это такое оружие, которые ставится на вооружение для того, чтобы никогда его не применять. Это странно, но это факт. Дай Бог, чтобы «Сармат» стоял наизготове максимально долго, пока его через какое-то время не сменит что-то более современное, и так до бесконечности», — написал Павел М.

Напомним, 21 июня президент России Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле о том, что первый комплекс тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце 2022 года.