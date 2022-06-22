Заявление представителя китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзяня о том, что Соединённые Штаты Америки являются «мучителем всех времён», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 22 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Удо Кеплер. Дядя Сэм спит после трудов. 1895

«Главный мучитель…, а ведь и правда, точнее не скажешь», — написал Павел И.

Многие пользователи пишут, что, вне каких-либо сомнений, американцы подпадают под определение мировых мучителей, потому что благодаря ним этот мир не прекращают сотрясать войны.

«С 2001 года спровоцированная Вашингтоном война на Ближнем Востоке унесла жизни 900 тысяч человек, в том числе 335 тысяч мирных жителей. Тут никакие другие определения в голову и не приходят — мучители самые настоящие», — написал Казимир К.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобную хищную политику Соединённые Штаты проводят с самого начала своего существования.

«Так и есть. С чего начали (с геноцида коренного населения Америки — индейцев) так ведь до сих пор свою кровавую политику в этой же манере ведут. Убить, отнять, разрушить — типичная логика действий руководства США», — считает Владимир К.

«Куда приходят США со своей псевдодемократией, там льётся кровь и умирают дети», — пишет Алиса К.

Часть людей полагает, что Америку можно с лёгкостью обозначить, как страну-террориста, потому что она в первую очередь работает на устрашение всех несогласных.

«США — страна террорист. Ничего хорошего ни для кого она не сделала, а только устраивала сплошной геноцид по всему миру», — указывает Осип Ш.

«Миллионы замученных жизней по всему миру — на их совести, кровь на руках американцев. Самая настоящая страна-террорист», — поделилась своим мнением Оля П.

«США всегда провоцирует войны. Даже сейчас они стараются руками Украины уничтожить Россию», — отметила Эмилия Б.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Залп

Ряд пользователей сетует, что ещё достаточное количество людей по всему свету остаётся очаровано американской пропагандой и ведётся на мерзкие манипуляции Вашингтона.

«Люди, откройте глаза, США никогда не действуют из соображений помощи, а исключительно из своих интересов! Посмотрите, сколько смертей принесло это государство! Это бандиты планетарного масштаба! Нельзя им доверять, и нельзя давать им возможность делать то, что они делают», — призывает Ирина Н.

Нашлись и те, кто рады видеть, что Китай не собирается отмалчиваться, а бьёт по Америке информационным оружием.

«Пока США пытаются спустить всех собак на Россию, Китай всем напоминает, кто тут главный враг для суверенных стран — Вашингтон», — подметил Степан Ш.

«Китай как никогда зол, показывает, что устал терпеть лицемерие и жестокость Запада. Довели уже почти всех до ручки. Пора с этим что-то делать. Нужно всем сказать нет наглому гегемону, что его никто не боится», — считает Анна С.

Напомним, 21 июня представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь написал в своём Twitter о том, что США являются «мучителем всех времён». Представитель МИД Китая сопроводил своё сообщение изображением, на котором указано, что, спровоцировав войну на Ближнем Востоке в 2001 году, американцы стали причиной смерти порядка 900 тысяч человек, в том числе 335 тысяч мирных жителей.