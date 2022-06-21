Законопроект о создании резерва драгоценных металлов и камней, предназначенных для мобилизационных нужд Российской Федерации, подготовленный Министерством финансов России, спровоцировал дискуссию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 21 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

«Сейчас слово мобилизация все только в одном значении воспринимают, хотя там, конечно, вообще о другом», — подметила Эльмира К.

Многие пользователи очень позитивно отозвались об этой инициативе. Граждане уверены, что драгметаллы и другие ценности, выраженные в материальной, а не в виртуальной форме, — это куда более надёжный способ хранения средств, нежели доверить это дело грабителям на Западе.

«Неплохая идея! Когда баксы нельзя покупать, а хранить деньги в чём-то нужно, то это нормальный такой выход. Это, конечно, менее ликвидный товар, но всё-таки товар», — пишет Игорь А.

«Ну это правильно. Какой-никакой запас должен быть всегда. Так сказать, НЗ, который ты можешь потратить в самый критический момент», — поделилась своим мнением Римма Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что резервы российского государства должны храниться только на территории самой России, потому что наши «партнёры» уже продемонстрировали, как они поступают с взятыми на себя обязанностями.

«Все драгоценности и золото — в семью! Дабы не повторять ошибок, которые мы допустили, доверяя свои резервы Западу», — указывает Олег Б.

«Резерв всегда должен быть. И храниться должен у нас — в России!» — пишет Наталия С.

«Теперь резерв будет храниться у нас, и никто его не сопрёт, как крыса. Впредь это будет нам уроком», — считает Евгения Б.

Винсент Ван Гог. Две крысы. 1884

«Такие резервы нужны в обязательном порядке, чтобы в случае чего можно было выгодно обменять на помощь, к примеру, со стороны дружественных стран. Дружба дружбой, но за просто так никто ничего делать не будет», — отметил Никита В.

Часть людей удивляется тому факту, что российские власти только сейчас додумались до того, чтобы начать размышлять над созданием подобного фонда.

«У меня один вопрос: а с 2000-х годов ничего не копилось в этом фонде? Куда же всё уплывало от добычи? В чьих карманах эти баснословные деньги скопились? Может быть, нам стоит потрясти кое-кого, глядишь, пополнятся резервы!» — призывает Владимир К.

Ряд пользователей опасается, что российские элиты, соблазнённые Западом, опять пролоббируют решение о хранении резервов нашей страны на Западе, чтобы потом их заокеанский хозяин получил возможность вновь ограбить народ России.

«А кому мы эти драгоценности продавать потом будем, если понадобится? Западу, с которым мы воюем? Чтобы они бесплатно опять всё захапали?» — задаётся вопросом Рустем Б.

«Хотят создать очередной фонд, чтобы потом опять удобнее было вывезти всё это своим хозяевам на Западе?» — задаётся вопросом Денис М.

Напомним, 21 июня на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован документ, согласно которому Министерство финансов России подготовило законопроект о создании резерва драгоценных металлов и камней, предназначенных для мобилизационных нужд страны. Предполагается, что такой инструмент позволит выделить в составе Госфонда России запасы драгоценных металлов и драгоценных камней в качестве мобилизационного ресурса Российской Федерации.