Сеть: «Еще санкций!» — власти ФРГ могут призвать компании экономить газ
Немецкое правительство в ближайшие дни собирается повысить степень готовности реагировать на ситуацию с поставками газа до второй из трех. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на источники в правительстве Германии.
На текущий момент в Германии действует начальная степень готовности, обязывающая Федеральное сетевое агентство ежедневно отчитываться о ситуации с поставками газа. Вторая степень готовности означает, что кабинет министров ФРГ имеет право порекомендовать компаниям экономить газ.
Ситуацию в энергетической сфере Германии обсудили в мессенджере Telegram.
«А чего это вдруг? Уголь же есть», — с сарказмом поинтересовался «Фиолетовый кружок».
«Неожиданно выяснилось, что прежде чем сжечь, его нужно добыть», — ответила «Фиолетовому кружку» Майя.
«Это еще лето!» — отреагировал Ordoulis.
«Пойду отопление включу. Прохладно чего-то», — иронизирует Darik.
«В поддержку немцев предлагаю в России начать отопительный сезон в июле», — с юмором отреагировал Darik.
«Так вроде же им газ был не нужен, до конца 2022 года обещались полностью отказаться, вроде и контракты по миру заключали. Что-то пошло не так?» — смеется Irena M.
«Это ещё Россия санкций не ввела, а что будет, когда начнёт?» — поинтересовался один из участников обсуждения.
«Ну так, а кто им не даёт?! Покупайте и будет вам счастье!» — пишет Vera P.
«Кизяк оптом из России! Самовывоз за рубли!» — иронизирует Раф.
«Надо делать экотуры в «Россию XIX века»: чистое белье в номерах, ванная с горячей водой, кондиционер и отопление без ограничений (можно одновременно), шашлык из мяса, молоко, выпечка, салаты с маслом. И специальное сафари для любителей острых ощущений: варка холодца на газу 8 часов», — шутит Евгения А.
«Главное — не сдавайтесь! Еще санкций!» — с сарказмом добавил Е. А.
«Будут обогреваться русофобией», — пишет Евгения.
«Очень мне нравятся такие новости! Совсем недавно Олаф [Шольц] говорил, что ему смешно слышать о геноциде русского народа на Донбассе. Теперь очень смешно слушать новости о режиме аварийной ситуации», — отметила Тина.
«Интересно, как поведёт себя искорка демократии без тоталитарного газа? Неужели затухнет», — с сарказмом поинтересовался Андрей.
«И это только июнь! Что будет в октябре? Пока можно помыться в тазике, нагретом на балконе и завесить окна плотными шторами на день, чтобы помещения не перегревались. А к зиме попы примерзнут к стульям и кроватям», — написала Анна К.
«Придумаем пакет в пакете санкций и сами об него разобьемся. Как это по западноевропейски», — с сарказмом пишет Татьяна.
«Вроде же немцы собирались отказаться от газа к концу 2022? Ну теперь чуть раньше откажутся… У них же еще и прогрессивные ветряки есть. Главное, чтобы Шольцу весело было, когда его промышленники и электорат на оставшемся газу начнут поджаривать», — отметила Irena M.
«А это ещё лето, то ли ещё будет ближе к зиме», — смеется Евгения З.
«Я бы назвал это топографический кретинизм — человек, который забыл, где находится «Северный поток — 2», — отозвался о канцлере Германии «Базелюр».
«Ну что ж, будут делегациями в Москву приезжать… греться», — пошутила Елена.
«Шольц! Я вам скажу одну умную вещь, только не обижайтесь, у вас есть готовый СП-2», — напомнила Людмила К.
«А всего-то и требовалось: перестать заглядывать в рот украинцам и американцам, мирненько качать дешевый газ и процветать… Но видно не судьба…» — подытожила Елена Б.