Немецкое правительство в ближайшие дни собирается повысить степень готовности реагировать на ситуацию с поставками газа до второй из трех. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на источники в правительстве Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

На текущий момент в Германии действует начальная степень готовности, обязывающая Федеральное сетевое агентство ежедневно отчитываться о ситуации с поставками газа. Вторая степень готовности означает, что кабинет министров ФРГ имеет право порекомендовать компаниям экономить газ.

Ситуацию в энергетической сфере Германии обсудили в мессенджере Telegram.

«А чего это вдруг? Уголь же есть», — с сарказмом поинтересовался «Фиолетовый кружок».

«Неожиданно выяснилось, что прежде чем сжечь, его нужно добыть», — ответила «Фиолетовому кружку» Майя.

«Это еще лето!» — отреагировал Ordoulis.

«Пойду отопление включу. Прохладно чего-то», — иронизирует Darik.

«В поддержку немцев предлагаю в России начать отопительный сезон в июле», — с юмором отреагировал Darik.

«Так вроде же им газ был не нужен, до конца 2022 года обещались полностью отказаться, вроде и контракты по миру заключали. Что-то пошло не так?» — смеется Irena M.

«Это ещё Россия санкций не ввела, а что будет, когда начнёт?» — поинтересовался один из участников обсуждения.

«Ну так, а кто им не даёт?! Покупайте и будет вам счастье!» — пишет Vera P.

«Кизяк оптом из России! Самовывоз за рубли!» — иронизирует Раф.

«Надо делать экотуры в «Россию XIX века»: чистое белье в номерах, ванная с горячей водой, кондиционер и отопление без ограничений (можно одновременно), шашлык из мяса, молоко, выпечка, салаты с маслом. И специальное сафари для любителей острых ощущений: варка холодца на газу 8 часов», — шутит Евгения А.

«Главное — не сдавайтесь! Еще санкций!» — с сарказмом добавил Е. А.

«Будут обогреваться русофобией», — пишет Евгения.

«Очень мне нравятся такие новости! Совсем недавно Олаф [Шольц] говорил, что ему смешно слышать о геноциде русского народа на Донбассе. Теперь очень смешно слушать новости о режиме аварийной ситуации», — отметила Тина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

«Интересно, как поведёт себя искорка демократии без тоталитарного газа? Неужели затухнет», — с сарказмом поинтересовался Андрей.

«И это только июнь! Что будет в октябре? Пока можно помыться в тазике, нагретом на балконе и завесить окна плотными шторами на день, чтобы помещения не перегревались. А к зиме попы примерзнут к стульям и кроватям», — написала Анна К.

«Придумаем пакет в пакете санкций и сами об него разобьемся. Как это по западноевропейски», — с сарказмом пишет Татьяна.

«Вроде же немцы собирались отказаться от газа к концу 2022? Ну теперь чуть раньше откажутся… У них же еще и прогрессивные ветряки есть. Главное, чтобы Шольцу весело было, когда его промышленники и электорат на оставшемся газу начнут поджаривать», — отметила Irena M.

«А это ещё лето, то ли ещё будет ближе к зиме», — смеется Евгения З.

«Я бы назвал это топографический кретинизм — человек, который забыл, где находится «Северный поток — 2», — отозвался о канцлере Германии «Базелюр».

«Ну что ж, будут делегациями в Москву приезжать… греться», — пошутила Елена.

«Шольц! Я вам скажу одну умную вещь, только не обижайтесь, у вас есть готовый СП-2», — напомнила Людмила К.

«А всего-то и требовалось: перестать заглядывать в рот украинцам и американцам, мирненько качать дешевый газ и процветать… Но видно не судьба…» — подытожила Елена Б.