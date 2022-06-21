Заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что страны Евросоюза не должны возвращаться к «грязным» источникам энергии — им следует сконцентрироваться на «масштабных инвестициях в возобновляемые источники энергии», стало поводом для бурной реакции в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 21 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Теодор Жерико. Сумасшедшая старуха. 1823

«Пересаживайтесь на велосипеды, вам же Бидон намекнул!» — пишет Артур А.

Многие пользователи пришли к выводу, что масштабы использования угля на территории Европы перешли уже все разумные пределы, что и вызвало, судя по всему, тревогу со стороны главы Еврокомиссии.

«В погоне за зелёной энергетикой и с отказом от российского «грязного» газа европейцы вдруг и неожиданно перешли на топку углём! Как же так? Почему молчит Грета Тунберг?!» — задаётся вопросами Дмитрий Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что европейцы так отчаянно боролись с «грязным» российским газом, что в итоге перешли на «экологичное» сжигание угля.

«Ха-ха! Но ведь «Северный поток — 2» запретили к аттестации именно за «неэкологичность» сжигания газа! А сжигание угля, получается, экологично?! Где логика, где здравый смысл немцев?! Сопредседатель зелёной партии Анналена Бербок ведь именно за это и получила свою жирную должность? Разве нет?» — удивляется Fra F.

«Вот вам и зелёная энергетика. Жировали за счёт России, мерзавцы неблагодарные. А как там электромобили поживают? Не пора переходить на гужевой транспорт? Вот это и будет настоящая зелёная энергетика. Зеленее не бывает!» — отмечает Людмила Ч.

Пётр Оссовский. Лошадь в стойле. 1952

Часть людей полагает, что намерение Европы перейти на возобновляемые источники энергии является утопией.

«А как Европа собирается выживать без угля и газа? На ветряных мельницах, что ли, которые зимой бесполезны? Должен же быть в Европе хоть один здравомыслящий политик, который объяснит этим идиотам, что зимой они все перемёрзнут к чёртовой матери!» — пишет Таисия П.

«Европа совсем дурная стала. Она серьёзно думает, что может выживать на энергии солнца? Российский газ вы не хотите, уголь для вас слишком грязный. Как топить-то зимой будете?» — не понимает Анастасия Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что Великобритания уже попробовала перейти на самообеспечение, но в итоге это обошлось для простых граждан в кругленькую сумму, а премьер-министру чуть не стоило его места.

«Она совсем с катушек съехала? Альтернатива всегда должна быть, я согласен. Ветряки и солнечные панели — это круто, и это хорошо, но не всегда есть ветер и солнце! Британия в этом году на себе это прекрасно почувствовала. Электричества не хватало, отопление снизилось, а стоимость коммуналки выросла в разы!» — напоминает Serega T.

Нашлись и те, кто предполагают, что европейцы начинают постепенно «оттаивать» и всё более склоняться в сторону возвращения к потреблению российского газа.

«Не является ли это намёком на то, что вместо топки грязным российским углём Европе пора вернуться на российский экологичный газ?» — подозревает Анастасия Ш.

Напомним, 21 июня председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью Financial Times о том, что страны Евросоюза не должны возвращаться к «грязным» источникам энергии после решений о снижении использования ископаемого топлива из-за энергокризиса на фоне антироссийских санкций. Чиновник призвала Европу сконцентрироваться на «масштабных инвестициях в возобновляемые источники энергии».