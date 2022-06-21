Канцлер Германии Олаф Шольц поблагодарил немецких промышленников за поддержку антироссийских санкций, невзирая на то, что они наносят ущерб экономике страны. Соответствующее заявление политик сделал в ходе своего выступления на конференции «День германской промышленности».

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Поэтому [чтобы Киев мог воевать] мы работаем против России с помощью беспрецедентно жестких санкций, которые работают. Да, эти санкции причиняют нам самим ущерб, причиняют ущерб нашим компаниям, но решение по ним правильное», — отметил он.

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Заявление канцлера Германии о том, что санкции наносят удар по экономике Германии обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что еще даже зима не наступила, а зимой всё может быть еще хуже. Иные также указали на то, что Европа сама себе создает проблемы антироссийскими санкциями.

«Ничего, ничего. Всё ради Украины же», — с сарказмом написал Серёжка.

«Европа оказалась перед проблемой, которую сама себе и создала», — отметил один из участников обсуждения.

«А как хотели, чтобы нам было плохо. Впрочем, это постоянное желание Европы. Надо с ними заканчивать», — отреагировал Андрей.

«Разве это не смешно?» — задался вопросом Александр, напомнив о том, что ранее Шольц счел «нелепым» заявления о том, что в Донбассе происходит геноцид.

«А будет ещё больнее и холоднее, так вам, фашисты драные», — не выдержал Ivan.

Пленные немецкие солдаты под Москвой. 1941

«Нет, ну если Германия — это шестёрка Великобритании и США, то какие вопросы, пусть терпят», — отметил «АА А».

«Деиндустриализация Европы, запущенная США, чтобы убрать конкурента, идёт полным ходом!» — с сарказмом добавил Andrey.

«Как это по-умному называется? Стадия «принятия»?» — недоумевает Di.

«Это ещё зима не наступила», — отреагировала «Весна».

«Ты подожди ещё… Это только начало. Посеющий ветер, да пожнет бурю», — добавила Виктория Ф.

«В следующий раз думать будут, прежде чем санкции вводить, зима придёт, не то запоёт, сдадутся сами без боя за газ», — пишет Елена.

«Ждем зиму с нетерпением», — иронизирует Татьяна.

«Скоро и народ болезненно будет переносить. А потом он проамериканмкую шайку Шольца на вилах вынесет с должностей», — прокомментировал Mikhail.

«Мне так жаль ФРГ, сейчас расплачусь», — смеется Andr.

«Зато «друга» (Украину) в беде не бросили… Тонуть — так вместе!» — шутит Ksunya13.

«Олаф заявил, что выстрелы себе в ноги — это больно», — подытожил Yuri P.