«Это ещё зима не наступила!» — Шольц: санкции против РФ наносят ущерб ФРГ
Канцлер Германии Олаф Шольц поблагодарил немецких промышленников за поддержку антироссийских санкций, невзирая на то, что они наносят ущерб экономике страны. Соответствующее заявление политик сделал в ходе своего выступления на конференции «День германской промышленности».
«Поэтому [чтобы Киев мог воевать] мы работаем против России с помощью беспрецедентно жестких санкций, которые работают. Да, эти санкции причиняют нам самим ущерб, причиняют ущерб нашим компаниям, но решение по ним правильное», — отметил он.
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Заявление канцлера Германии о том, что санкции наносят удар по экономике Германии обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что еще даже зима не наступила, а зимой всё может быть еще хуже. Иные также указали на то, что Европа сама себе создает проблемы антироссийскими санкциями.
«Ничего, ничего. Всё ради Украины же», — с сарказмом написал Серёжка.
«Европа оказалась перед проблемой, которую сама себе и создала», — отметил один из участников обсуждения.
«А как хотели, чтобы нам было плохо. Впрочем, это постоянное желание Европы. Надо с ними заканчивать», — отреагировал Андрей.
«Разве это не смешно?» — задался вопросом Александр, напомнив о том, что ранее Шольц счел «нелепым» заявления о том, что в Донбассе происходит геноцид.
«А будет ещё больнее и холоднее, так вам, фашисты драные», — не выдержал Ivan.
«Нет, ну если Германия — это шестёрка Великобритании и США, то какие вопросы, пусть терпят», — отметил «АА А».
«Деиндустриализация Европы, запущенная США, чтобы убрать конкурента, идёт полным ходом!» — с сарказмом добавил Andrey.
«Как это по-умному называется? Стадия «принятия»?» — недоумевает Di.
«Это ещё зима не наступила», — отреагировала «Весна».
«Ты подожди ещё… Это только начало. Посеющий ветер, да пожнет бурю», — добавила Виктория Ф.
«В следующий раз думать будут, прежде чем санкции вводить, зима придёт, не то запоёт, сдадутся сами без боя за газ», — пишет Елена.
«Ждем зиму с нетерпением», — иронизирует Татьяна.
«Скоро и народ болезненно будет переносить. А потом он проамериканмкую шайку Шольца на вилах вынесет с должностей», — прокомментировал Mikhail.
«Мне так жаль ФРГ, сейчас расплачусь», — смеется Andr.
«Зато «друга» (Украину) в беде не бросили… Тонуть — так вместе!» — шутит Ksunya13.
«Олаф заявил, что выстрелы себе в ноги — это больно», — подытожил Yuri P.