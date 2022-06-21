Внутриполитический кризис в Ираке набирает обороты. Несмотря на то, что последние парламентские выборы прошли ещё в октябре 2021 года, новый состав правительства страны всё ещё не сформирован. Вакуум власти влечёт за собой тяжёлые последствия для таких сфер, как здравоохранение, внутренняя и внешняя безопасность, финансы и так далее. Однако все попытки сформировать правительство снова и снова встают в тупик из-за того, что ни одна из партий не может сформировать коалицию большинства и сформировать правительство.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

Больше всего шансов на формирование правительства имела партия «Садристское движение», взявшая на последних выборах 73 места из 329. Однако в середине июля партия заявила об уходе из парламента. Как заявил лидер движения Муктада ас-Садр, причиной ухода партии в оппозицию стал отказ парламента рассматривать законопроект о государственных дотациях на покупку хлеба для беднейших слоёв населения. По мнению политика, депутаты и чиновники слишком коррумпированы, не думают о народе, а значит — сотрудничество с ними будет также идти во вред народу.

Как заявил иракский политик Каис аль-Хазали, выход «садристов» из парламента — не более чем попытка раскачать ситуацию в стране. По его мнению, партия Садра не смогла достичь власти законным путём и теперь планирует вывести на улицы своих сторонников для организации массовых протестов.

Farsi. khamenei. ir Али Хаменеи и Муктада ас-Садр

Уход садристов из парламента действительно серьёзно усугубляет парламентский кризис в стране. Однако, как это ни странно, но именно действия «Садристского движения» могут приблизить формирование нового правительства Ирака.

Для того, чтобы понимать суть произошедшего, необходимо несколько углубиться в ряд особенностей иракской политики.

Согласно данным международных экспертных групп, большинство населения Ирака составляют арабы, исповедующие ислам шиитского толка. На последних выборах в парламент страны за голоса шиитских избирателей боролись две политические силы: «Садристское движение» и коалиция «Фатх» (не путать с одноименной палестинской партией). И если «садристы» выступают с популистских позиций и за проведение независимой иракской политики, то их оппоненты известны своими тесными связями с соседним Ираном и выступают за укрепление отношений между Багдадом и Тегераном.

По итогам выборов в «Фатх» заявили о массовых фальсификациях, обвинив США и Саудовскую Аравию в подкупе избирателей и чиновников, подсчитывающих голоса. В партии заявили, что таким образом иностранные державы пытаются отторгнуть Ирак от Ирана.

Однако после ухода «Садристского движения» из парламента политическая обстановка в стране резко изменилась. Согласно конституции Ирака, в случае отказа депутата от своего мандата он переходит к кандидату, взявшему второе место на том же участке. По оценке иракских СМИ, не менее половины мандатов, таким образом, должны перейти к депутатам от «Садристского движения» к «Фатх», поскольку обе партии пользуются поддержкой в одних и тех же округах, где проживают мусульмане-шииты.

iq.parliament.iq Палата представителей. Ирак

Новый расклад сил позволяет «Фатх» резко усилить своё влияние в парламенте и сформировать новую правящую коалицию. По предварительным данным, в неё должна войти партия «Государство закона» экс-премьер-министра Ирака Нури-аль-Малики и «Патриотический союз Курдистана», а также ряд партий поменьше и независимые депутаты.

Поэтому, как это ни странно, парламентский раскол и новый политический кризис в Ираке могут в итоге привести к стабилизации ситуации в стране и формированию нового правительства. В таком случае ставка США на поддержку иракской оппозиции для сдерживания роста влияния Ирана, мягко говоря, не оправдалась.

Однако не исключено, что выведенный на улицы электорат Ас-Садра серьёзно осложнит работу нового правительства (как это уже было в 2019–2020 годах). И в таком случае ситуация в Ираке вновь пойдёт по новому кругу: беспорядки — отставка правительства — выборы — парламентский кризис — новое правительство — беспорядки.