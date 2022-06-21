Русскую литературу нужно исключить из учебных программ украинских образовательных учреждений, так как украинцам слишком тяжело ее воспринимать. Об этом 20 июня заявил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире телеканала «Украина 24».

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«Лично я считаю, что нужно повыкидывать всё, что хоть как-то связывает нас с Российской империей. Все произведения, в которых там мистическая сила российского оружия, какая-то мифическая, всё это надо повыкидывать. Всё надо повыкидывать, что касается, как говорят, страданий русской души, такие тяжелые произведения для украинцев, вообще они нам не нужны», — приводит его слова ИА Красная Весна.

Заявление министра обсудили в мессенджере Telegram.

«Да… Берегут детские мозги, чтоб свою дурь про Бандеру впарить. Много же места под идиотизм надо», — написала Оксана.

«Всё правильно… Только комиксы и таблички на английском. Большего для рабов и дешевых рабочих не нужно. Наша литература только для развитых и интеллектуальных людей, коими и являются россияне!» — отметил Михаил Z.

«Туалеты у поляков мыть можно вообще без образования», — шутит Юрий.

«Холопам это не пригодится. Три класса церковно-приходской и… клубничные поля», — смеется Дусенька.

«Дальше букваря вообще не обязательно», — с сарказмом отметила Марина К.

«Теперь вместо российской классики в украинских школах будут читать комиксы?» — поинтересовался George.

«Будьте последовательны и отмените таблицу Менделеева!» — призвала Daria.

«Русская литература предполагает работу мысли. А у вытравленного поколения Украины эта функция отключена благодаря усилиям, приложенным в течение 30 лет, пока растили анти-Россию. Поэтому духовным питанием станут или стали комиксы», — комментирует Елена.

«Если безопасности вашего государства угрожают названия улиц, городов, памятники, геральдика, люди, которые там живут, и язык, на котором они говорят: вероятно, вы строите своё государство на чужой территории ©», — пишет «Дамасская роза».

Цитата из видео «Украина против Пушкина массовый снос памятников» Демонтаж памятника А. С. Пушкину в Ужгороде

«Это что, открытое признание в слабоумии?» — недоумевает Vjatscheslav R.

«То есть министерство образования и науки Украины признало, что у украинцев слишком низкий IQ для освоения русской литературы. Ну, мы это уже и так подозревали», — с сарказмом добавил kk tsk.

«Когда человек в агонии, он уже не соображает, что делает и что говорит. То же самое происходит с агонизирующим государством», — пояснил Александр К.

«Всё верно, рабу не нужна литература! Литература развивает мозг, а рабам мозг ни к чему, иначе рабы начнут задавать вопросы! А рабы не должны задавать вопросы, а должны беспрекословно выполнять команды хозяев…» — добавил один из участников обсуждения.

«Алфавит выучили, на пальцах до 10 считать научились, и нормально. Если серьезно, украинская литература тоже не для средних умов. Кстати, а Шевченко отменяют? Он же и русский писатель тоже», — добавила Irina T.

«Это же надо так народ свой унизить», — отреагировала Екатерина Т.

«Правильно, Шариковы нужнее, чем Преображенские», — пишет Helga S.

«Перевожу. Чем тупее жители Украины, тем лучше ими управлять. Управляют украинцами кто угодно, только не они сами», — подытожила Марина.