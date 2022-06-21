«Холопам не пригодится!» — русскую литературу сочли «тяжелой» для украинцев
Русскую литературу нужно исключить из учебных программ украинских образовательных учреждений, так как украинцам слишком тяжело ее воспринимать. Об этом 20 июня заявил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире телеканала «Украина 24».
«Лично я считаю, что нужно повыкидывать всё, что хоть как-то связывает нас с Российской империей. Все произведения, в которых там мистическая сила российского оружия, какая-то мифическая, всё это надо повыкидывать. Всё надо повыкидывать, что касается, как говорят, страданий русской души, такие тяжелые произведения для украинцев, вообще они нам не нужны», — приводит его слова ИА Красная Весна.
Заявление министра обсудили в мессенджере Telegram.
«Да… Берегут детские мозги, чтоб свою дурь про Бандеру впарить. Много же места под идиотизм надо», — написала Оксана.
«Всё правильно… Только комиксы и таблички на английском. Большего для рабов и дешевых рабочих не нужно. Наша литература только для развитых и интеллектуальных людей, коими и являются россияне!» — отметил Михаил Z.
«Туалеты у поляков мыть можно вообще без образования», — шутит Юрий.
«Холопам это не пригодится. Три класса церковно-приходской и… клубничные поля», — смеется Дусенька.
«Дальше букваря вообще не обязательно», — с сарказмом отметила Марина К.
«Теперь вместо российской классики в украинских школах будут читать комиксы?» — поинтересовался George.
«Будьте последовательны и отмените таблицу Менделеева!» — призвала Daria.
«Русская литература предполагает работу мысли. А у вытравленного поколения Украины эта функция отключена благодаря усилиям, приложенным в течение 30 лет, пока растили анти-Россию. Поэтому духовным питанием станут или стали комиксы», — комментирует Елена.
«Если безопасности вашего государства угрожают названия улиц, городов, памятники, геральдика, люди, которые там живут, и язык, на котором они говорят: вероятно, вы строите своё государство на чужой территории ©», — пишет «Дамасская роза».
«Это что, открытое признание в слабоумии?» — недоумевает Vjatscheslav R.
«То есть министерство образования и науки Украины признало, что у украинцев слишком низкий IQ для освоения русской литературы. Ну, мы это уже и так подозревали», — с сарказмом добавил kk tsk.
«Когда человек в агонии, он уже не соображает, что делает и что говорит. То же самое происходит с агонизирующим государством», — пояснил Александр К.
«Всё верно, рабу не нужна литература! Литература развивает мозг, а рабам мозг ни к чему, иначе рабы начнут задавать вопросы! А рабы не должны задавать вопросы, а должны беспрекословно выполнять команды хозяев…» — добавил один из участников обсуждения.
«Алфавит выучили, на пальцах до 10 считать научились, и нормально. Если серьезно, украинская литература тоже не для средних умов. Кстати, а Шевченко отменяют? Он же и русский писатель тоже», — добавила Irina T.
«Это же надо так народ свой унизить», — отреагировала Екатерина Т.
«Правильно, Шариковы нужнее, чем Преображенские», — пишет Helga S.
«Перевожу. Чем тупее жители Украины, тем лучше ими управлять. Управляют украинцами кто угодно, только не они сами», — подытожила Марина.