За всё время существования государств Израиль и Ливан, отношения между ними были (и остаются) крайне напряжёнными. Несмотря на то, что государства граничат друг с другом и даже неоднократно вели друг против друга боевые действия, до сих пор между ними не только не установлены дипломатические отношения, но и не проведена чёткая граница.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Израиля

Израильская сторона создала на границе систему укреплений и долговременные огневые точки. Однако регулярно израильские войска пересекают границу и заходят на ливанскую территорию. Израильская авиация также постоянно использует воздушное пространство Ливана для нанесения ударов по территории Сирии.

Израильская сторона пользуется тем, что вооружённые силы Ливана крайне малочисленны, не имеют своих ВВС и ПВО и поэтому не могут защитить свои сухопутные, воздушные и морские границы. Стабильно напряжённой остаётся ситуация в районе мыса Ан-Накура, где постоянно действуют израильские военные корабли.

Однако в начале 2022 года ситуация в спорных водах, на которые заявляют свои права Ливан и Израиль резко обострилась. Израиль заказал оборудование для строительства станции по добыче газа на месторождении «Кариш». В начале июня в район месторождения была доставлена платформа Еnergean Power, предназначенная для производства сжиженного природного газа (СПГ).

とまりん♪ Терминал СПГ

Ливан заявил свой решительный протест и потребовал от израильских властей немедленно отозвать судно. В Тель-Авиве это требование не прокомментировали, а израильские СМИ намекнули, что в район месторождения в ближайшее время будут направлены военные корабли для обеспечения безопасности добычи газа.

Для урегулирования ситуации в Бейрут прибыл спецпосланник США, который встретился с президентом Ливана Мишелем Ауном и премьер-министром Наджибом Микати. Подробности встречи неизвестны, однако, по информации ряда СМИ, Вашингтон фактически предложил ливанской стороне отказаться от претензий на месторождение «Кариш», не предложив ничего взамен.

Как заявил глава ливанской делегации на переговорах по демаркации границы бригадный генерал Бассам Ясин, в Бейруте не намерены обсуждать вопросы, связанные с присутствием израильских судов в своих территориальных водах, а будут настаивать на их выводе.

«Наша позиция заключается не в обсуждении условий нахождения корабля на месторождении «Кариш». Мы готовы обсуждать только уход израильского судна из этого района», — заявил Бассам Ясин.

Однако даже если бы Ливан очень хотел помешать Израилю, в его арсенале нет никаких инструментов, которые могли бы позволить изменить ситуацию. Но такие инструменты есть в распоряжении ливанского движения «Хезболла».

Глава движения Хассан Насралла прямо заявил о том, что в распоряжении группировки есть все ресурсы для защиты морских границ Ливана. Ранее группировка показала свой арсенал, в котором есть достаточное количество беспилотников-камикадзе, реактивных снарядов и противокорабельных ракет ПКР. Последние, кстати, успешно применялись «Хезболлой» против израильских военных кораблей в ходе Второй ливанской войны 2006 года.

Hassanlamaa22 Бойцы «Хезболлы» рядом с РСЗО БМ-21

Для такого внушительного арсенала, плавучая платформа с грузом СПГ — это не только доступная, но и очень удобная мишень. Поэтому ситуация рискует выйти из-под контроля, если международные партнёры не повлияют на обе стороны конфликта.

Для Ливана вопрос газового шельфа крайне важен, поскольку страна испытывает постоянный дефицит энергоносителей, но не имеет средств для самостоятельной разработки шельфа. Компромиссом могло бы стать использование Израилем месторождений в своих интересах при том условии, что часть продукции будет передаваться Ливану в качестве как бы арендной платы.

Однако такое решение тоже может не устроить Ливан, поскольку оно создаст прецедент в давнем приграничном споре. Израиль может заявить о своём суверенитете над всем ливанским шельфом и в дальнейшем установить новые платформы севернее. Кроме того, на платформах может быть развёрнуто разведывательное оборудование. Поэтому нельзя исключить, что «Хезболла» в ближайшее время начнёт применять беспилотники с целью если не уничтожить, то как минимум — сильно повредить платформу по производству СПГ. В случае, если это случится, Израиль может направить в район добычи газа военные корабли с системами ПВО, которые, в свою очередь, могут превратиться в новые цели для ударов с моря, суши и с воздуха.