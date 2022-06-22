В Москве боятся «искр демократии», которые могут прилететь из Европейского союза, отсюда и попытки навредить Евросоюзу. Об этом 20 июня в Twitter написал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мозг

«[Президент России Владимир] Путин, по-видимому, боится, что искра демократии может перескочить на Россию, — пишет он. — Вот почему в течение многих лет он проводил политику, направленную на распад НАТО и ЕС».

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram.

«Да они этими искрами уже полмира пожгли. Нам не надо», — отреагировала Виолетта В.

«Оставьте свои искры при себе. Пусть у вас из искры возгорится пламя», — с сарказмом призвала Татьяна.

«Жёсткую диктатуру мирового финансового капитала во главе с США он называет демократией?..» — недоумевает fedor1968.

«Как все же сильно нас не понимает Запад. Западной демократии и даром не надо, со всей их «радугой» тем более», — пишет Виталик.

«Да вся Россия боится, что нас тут вашей демократией обляпает», — смеется Тригиус.

«Да тут вся страна боится, что к нам их «искра демократии» долетит… Как на Украине, например, или «демократичной» России 90-х. Такого счастья нам и даром не надо, и за деньги не надо…» — пишет DrevneeZlo.

«Шольц пусть лучше боится, чтобы у него дома не загорелось», — добавил Vitali.

«Ельцина хватило, больше не надо», — пишет Dima S.

«Забавный факт, но Путин — самый большой либерал среди политиков Европы. У нас с украинским флагом можно ходить по улице. Местные могут не понять, но на уровне правительства и судебной системы ничего не сделают за это. А в Европе с русским флагом уже можно и в тюрьму присесть. Так что демократии в РФ больше, чем вне ее, как показали события февраля», — отметил Иван Б.

«Ливерной колбаске» обком США сказал тявкать, вот он и выполняет команды хозяина. А про последствия кто думает? Да никто!» — написал Илья.

«Скоро в Европе назреет революционная ситуация. По Ленину: низы не хотят, а верхи не могут. Вроде так было. А все из-за холодной воды и низкой температуры дома», — отреагировала Екатерина П.

«Искра той самой демократии долетела до Украины, вот теперь пожар тушить приходится…» — комментирует Алексей Алексеевич.

Mstyslav Chernov Майдан. Киев. 2014

«Эта искра долетела до Ирака, Ливии, Сирии, Украины, к нам в 90-е… И куда бы эта западная искра демократии ни пришла, везде война. Зачем надо? Под предлогом демократии пытаются запихать свой нос в чужие страны», — отметил Михаил.

«Вор всегда кричит: «Держи вора!» — написал Vadim.

«Да уж, мы все тут боимся демократии, наелись в 90-е. Спасибо», — с сарказмом пишет Евгений Ш.

«Ну если речь идёт о той «искре», которая долетела в Киев в 2013 году и разгорелась на всей Украине в 2014-м, то конечно», — смеется Алексей A.

«Интересненько, а там остались ещё искры этой самой демократии? Что-то не заметила. Хотя и живу на так называемом Западе, такого промыва мозгов, такого преследования инакомыслия даже в советское время не застала, хотя, конечно, я родилась в шестидесятые, так называемая оттепель. Сейчас Россия впереди планеты всей по уровню свободы — тявкают из каждой подворотни даже те, кто спонсируется противником, что я считаю полным перебором…» — добавила Maia M.

«Бойтесь, черти европейские, бойтесь гнева своего народа. Вы всячески стараетесь воспламенить пламя раздора в России, а за себя забываете. Недолго вам осталось, ваши искры, вашей гнилой демократии уже скоро превратятся в пламя. Ждите», — пишет Georgij.

«Идут они лесом. Каждая страна уникальна по своей истории, культуре, религии, традициям, обычаям. Что это за свобода и демократия, когда тебя пытаются переформатировать под какой-то собирательный образ «демократического европейца» с какими-то придуманными кем-то «ценностями»? Остальные страны и народы — изгои, что ли, или какие-то отсталые дебилы? Не демократия, а нацизм в чистом виде. Американская и европейская раса «избранных», а остальные типа плебеи и варвары, не воспринимающие навязываемых им «основ демократии», — написал Андрей О.