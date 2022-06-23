На сегодняшний момент еврооблигации Украины с погашением в сентябре 2022 года котируются за 50% от номинала и могут принести покупателям доходность до 250% годовых. Говоря простым языком — веры в долговые бумаги Украины у инвесторов практически нет, а это значит, что новые кредиты для погашения старых будут всё дороже и дороже.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Украина в ближайшем будущем — увы, банкрот, и списать гигантский долг каким-либо хитрым способом, как это сделала, например, Веймарская Германия в начале 20-х годов прошлого века с помощью гиперинфляции — не получится. Да, украинские финансисты — хлопцы чрезвычайно ловкие и ушлые, кто бы спорил; но с той стороны сидят настолько прожженные мошенники, что украинским марвихерам до них — как до Нью-Йорка на карачках. Выкрутиться не получится, придётся отдавать…

То, что нынешние правители Украины вгоняют в беспросветную нужду будущие поколения украинцев — абсолютно достоверный факт. Но скажите, а галичанам оно надо? Выход из финансового тупика, конечно, есть. Например, «Проект Украина» может быть закрыт, как обанкротившееся общество с ограниченной ответственностью, но в этом случае новому государству, учреждённому на месте старого, придётся вновь идти на поклон к мировым банкирам и как-то решать вопрос со старыми долгами.

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То есть нищета и тяжкий труд за очень небольшие деньги — неизбежный удел тех, кто останется жить на территории «от Сана до Дона». И единственный вопрос в этом случае будет — как долго? Сколько десятков лет понадобится на то, чтобы будущим поколениям украинцев выбраться из долговой ямы, в которую Украину загнали вооружённые комики из квартала 95, вдруг сделавшиеся её правителями? Неважная перспектива, откровенно говоря. Но! Если Галиция и Волынь уходят под юрисдикцию Польши — они более никакого касательства к долгам государства Украина иметь не будут, более того, как часть Речи Посполитой могут претендовать на возобновление выплат безвозмездных субсидий, щедро выплачиваемых Евросоюзом Польше с середины 2000-х годов.

Тогда это называлось «выравниванием уровня жизни»; уровень жизни Западной Украины многократно ниже уровня жизни Польши, так почему бы эту правильную и со всех сторон благородную программу не возобновить? А украинские долги пусть платят те, кто остались на Украине…. Галиция и Волынь, сменив суверена, не только безусловно выиграют в благосостоянии — они избавятся от тяжкого груза неподъёмного долга, который уже висит над каждым украинцем и будет увеличиваться с каждым днём всё больше и больше. Так что, как обычно в таких случаях говорят американцы — «Nothing personal, it’s just business»…