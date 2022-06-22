«Аннексия» Крыма, как все мы помним, прошла по сценарию плебисцита — сродни тому, что в своё время был организован в Шотландии. Нет никаких причин считать, что сецессия Галиции не может быть организована по сходному сценарию, благо существует крымский прецедент, как бы мы к нему ни относились.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Ще не вмерла Не згинела»

Да, события в Крыму происходили под вооружённой защитой «вежливых людей», прибывших на полуостров с российской Кубани на сотнях вертолётов, — мы все видели кадры — и сил российского Черноморского флота, размещённых по договору с Украиной в Крыму. Но Галиции нет нужды искать покровительства иностранных вооружённых сил для того, чтобы самой избрать свою судьбу, — во многом благодаря тому, что 24 февраля началась российская специальная военная операция на Украине. В настоящее время в городах этого региона достаточно вооружённых людей, несущих службу по охране своих городов от вторжения — причём исключительно законно. На Украине они называются «территориальной обороной» и являются вооруженным резервом ВСУ на случай непредвиденных обстоятельств. То есть вооружённая защита плебисцита, буде он состоится, — ЕСТЬ.

Кто может провести такой референдум? Местные власти. Весь государственный аппарат на Галичине издавна формируется исключительно из местных уроженцев, более того, галичане являются кадровым резервом для всей остальной Украины, недостаточно, по мнению киевских вождей, лояльной существующей власти. А это значит, что если политическое решение по проведению референдума кем-либо из галицийских должностных лиц — тем же мэром Львова, например, — будет принято, то ни полиция, ни СБУ, ни прокуратура, ни какие бы то ни было иные службы этому препятствовать не станут. Потому что они местные и в случае успеха означенного предприятия тоже получат паспорта граждан Евросоюза, а в случае удачного стечения обстоятельств — и сохранят свои посты при новом суверене.

president.gov.ua Президенты Анджей Дуда и Владимир Зеленский

Овчинка, безусловно, стоит выделки!

При этом надо отметить, что нечто схожее с предложенным вариантом развития событий уже имело место — в 1569 году, когда решением сеймиков Волынского, Киевского, Подольского и Брацлавского воеводств эти административные единицы Великого княжества Литовского, Русского и Жамойтского, именуемые в те времена Русью Литовской, отошли под руку короля Польши. И не имело значения, что в то время король Польши и великий князь Литовский был един в двух лицах — имел значение лишь факт смены суверена. Сейчас нобилитет Галиции имеет такое же право на смену суверена, поскольку существующий режим в Киеве не оправдал возложенных на него надежд и втянул Галицию — вместе с остальной Украиной — в бессмысленную и кровавую бойню на Востоке. И что ещё хуже — всё глубже увязает в трясине неоплатных долгов. Уход Галиции под руку Варшавы — нормальная реакция вменяемых людей на безумства обанкротившихся киевских воевод, сделавших всё для разрушения собственной страны…