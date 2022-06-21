Для многих изменения ключевой ставки с весны 2022 года стало поводом отложить или пересмотреть свои планы на приобретение недвижимости в ипотеку. В то же время благодаря мерам господдержки и стимуляции рынка готового жилья еще большее внимание стало уделяться специальным льготным программам: льготной ипотеке, семейной ипотеке, IT-ипотеке.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

IT-ипотека — одна из программ, вызывающая сейчас наибольшее внимание и вопросы.

В апреле Министерство цифрового развития РФ предложило сформировать для IT-специалистов ипотеку с льготными условиями. Первые сделки по этой программе стартовали уже с начала июня.

Еще на старте проекта программа вызывала живой отклик и интерес не только со стороны IT-специалистов, но и со стороны сотрудников IT-компаний широкого профиля.

Какие основные условия? Может ли рассчитывать на IT-ипотеку бухгалтер айтишного стартапа? Любую ли квартиру можно купить в IT-ипотеку? Куда лучше обращаться, какие документы нужны? Можно ли использовать маткапитал? И что делать, если у вас подходящий портрет сразу под несколько льготных программ?

Рассчитывать на льготную ипотеку на новостройки смогут граждане России в возрасте от 22 лет до 45 лет, работающие в аккредитованной ИТ-компании, которая пользуется налоговыми льготами.

Средний уровень дохода должен начинаться от 150 000 рублей для жителей мегаполисов и от 100 000 рублей для жителей других городов (до вычета НДФЛ). Получить при этом можно от 9 млн до 18 млн рублей.

Иными словами, если вы 30-летний бухгалтер из Иркутска, работаете в компании, которая состоит в реестре аккредитованных IT-компаний, получаете от 100 000р, то можете смело претендовать на IT-ипотеку.

pxhere.com it-компания

Ставка по данной ипотечной программе варьируется от 4,5 до 5%. Что очень заманчиво при действующей ключевой ставке в 9,5%.

Первоначальный взнос — не менее 15%. При этом программа позволяет использовать средства материнского капитала в качестве части первоначального взноса.

По данной программе можно приобрести как строящуюся, так и уже готовую квартиру в новостройке, как дом, так и земельный участок с последующим строительством. Здесь важно, что не допускается приобретение жилья на вторичном рынке, только напрямую у застройщика.

Для подачи заявки на IT-ипотеку необходимы только анкета, копия паспорта и копия СНИЛС, а уже на самой сделке необходимо будет предоставить справки, подтверждающие доход.

Есть еще один немаловажный момент, на который стоит обратить внимание в случае, если вы планируете смену работы. Ставка по IT-ипотеке будет сохранена, если вы в течение трех месяцев трудоустроитесь в компанию, которая также аккредитована для получения данной льготы. В ином случае ставка через три месяца после увольнения будет увеличена до уровня ключевой ставки на момент заключения договора (сейчас это 9,5%) + 2,5% на квартиры, 4,5% на дома.

Сама программа должна продлиться до 21 декабря 2024 года.

Несомненные плюсы IT-ипотеки — это максимальная сумма кредита, большое количество возможных объектов для покупки и выгодная ставка. Но если вы планируете в ближайшей перспективе карьерные изменения, то можно обратить свое внимание на остальные госпрограммы, ставка будет чуть выше, но позволит планировать жизнь, не оглядываясь на ипотечный кредит.

Сравнительная таблица по льготным программам: