Президент России Владимир Путин играет с Европейским союзом по-жесткому, прекращая поставки газа некоторым из лучших своих покупателей в припадке ярости из-за санкций, введенных после начала спецоперации на Украине, пишут Лоренц Герке, Карл Матизен и Паола Тамма 20 июня в европейской версии издания Politico.

Пьер Эдуард Фрер. Растопка печи (фрагмент)

В результате власти этих стран оказываются под огромным политическим давлением, появляется риск того, что в случае холодной зимы жители европейских стран попросту замерзнут, а также возникает опасность срыва климатических целей блока, государствам которого приходится переходить в своей энергетике с газа на уголь. Такое развитие событий может даже привести к рецессии на континенте.

Симона Тальяпьетра, специалист аналитического центра Брейгеля, называет политику России «энергетическим шантажом». По подводному газопроводу «Северный поток» из России в Германию проходит только 40% нормального объема газа, что влияет на поставки во Францию, Италию и Австрию, а также в Германию. Российский газовый монополист корпорация «Газпром» уже прекратил все поставки в Польшу, Болгарию, Нидерланды, Финляндию и Данию после того, как энергетические компании этих стран отказались подчиниться требованиям Кремля платить за поставки в рублях.

В ответ на это некоторые страны планируют запустить угольные электростанции.

«Необходимо признать, что Путин постепенно сокращает поставки газа в Европу, в том числе для повышения на него цены, и мы должны принять ответные меры», — заявил министр экономики и климата Германии Роберт Хабек в телевизионном интервью 19 июня, добавив, что «это напряженная, серьезная ситуация».

Австрия планирует вновь запустить одну из своих угольных электростанций, Польша стремится субсидировать добычу угля для отопления им домов, а в Нидерландах 20 июня решили отказаться от принятых ранее планов по ограничению выработки электроэнергии на своих четырех угольных электростанциях.

«Если бы сейчас не настали особые времена, мы бы никогда этого не сделали», — отметил министр Нидерландов по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен.

Официальный сайт ПАО «Газпром» Компрессорная станция «Портовая»

Официальный сайт ПАО «Газпром» Газопровод «Северный поток»

Правительство Италии планирует провести 21 июня кризисное совещание, а премьер-министр страны Марио Драги заказал две установки для регазификации сжиженного природного газа и ведет переговоры со странами, включая Катар, Анголу и Алжир, о подписании соглашений о поставках от них газа в отчаянной попытке обеспечить поставки в случае прекращения импорта из России. В свою очередь, Брюссель стремится излучать уверенность, но его тревога очевидна.

«Мы воспринимаем нынешнюю ситуацию очень серьезно. Но мы готовы, — заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с журналистами 20 июня. — У нас трудные времена. Времена не становятся легче».

Грязные сделки

Такое стремление скорее начать снова использовать уголь для обеспечения энергоснабжения с символической точки зрения для жителей европейских стран, которые очень заботятся о климате, неудобно. Однако мало кто считает, что ЕС или его государства-члены отойдут далеко от своего прежнего курса, направленного на сокращение выбросов парниковых газов.

В Германии официальные лица непреклонны в том, что возвращение угля будет недолгим и не поставит под угрозу стремление страны отказаться от его использования к 2030 году. Уголь будет выступать в качестве резерва для энергетического сектора, что позволит стране создать запасы газа перед зимой. Между тем правительство планирует быстро нарастить выработку чистой энергии.

Daniel Ullrich Threedots Угольная ТЭС в г. Фёрде, Германия

По словам директора аналитического центра Agora Energiewende Саймона Мюллера, из-за спецоперации России на Украине в Германии усилилась политическая поддержка возобновляемых источников энергии.

«Этот дополнительный фактор важности срочности, который у нас сейчас есть перед лицом этой ситуации, помогает обеспечить политический импульс, который нам нужен для некоторых очень важных ускорений в развитии возобновляемых источников энергии», — сказал Мюллер.

Немецкий парламент рассматривает 10 мер по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии, и, как отметил Мюллер, трехпартийная коалиция в целом придерживается важности устранения барьеров на пути к «зеленой» энергетике. Оптимистично настроены и «зеленые» организации.

«В настоящее время в Германии нет никакого плана, который мог бы поставить под сомнение сроки отказа от угля», — сказал Кристоф Бальс, политический директор неправительственной организации Germanwatch.

Но необходимость быстро изменить подход к утилизации угля усиливает политическую напряженность.

В Берлине консервативная оппозиция раскритиковала Хабека за то, что он позволил увеличить использование угля, исключив при этом дальнейшую эксплуатацию трех оставшихся в Германии атомных электростанций после конца этого года.

«Я не понимаю, почему министр по климату «Зеленых» предпочитает продлить работу угольных электростанций, а не углеродно-нейтральных атомных электростанций», — заявил 20 июня немецкому телевидению заместитель главы Христианско-демократической партии в парламенте Йенс Спан.

Курс на отказ от ядерной энергетики был принят бывшим лидером его партии Ангелой Меркель. И этот курс является источником напряженности внутри правящей коалиции.

«Необходимо, чтобы три оставшиеся атомные электростанции работали дольше, — сказал Бижан Джир-Сараи, генеральный секретарь либеральных свободных демократов. — Это факт, который министр экономики не может просто игнорировать».

Признав, что этот шаг был «нарушением табу», Хабек сказал, что уголь все же лучше, чем возрождение атомной энергии, утверждая, что изменение ядерной политики окажет влияние только в конце следующего года — слишком поздно, чтобы подготовиться к этой зиме. Его поддержал канцлер Олаф Шольц, который сказал в интервью, опубликованном 20 июня, что «ядерная энергия не поможет нам ни сейчас, ни в ближайшие два года, а это главное».

Политические лидеры призывают свой народ экономить энергию и сокращать потребление газа, в то время как правительства работают над увеличением объемов хранилищ, чтобы позволить континенту пережить зимнее прекращение подачи газа в Россию. В крайнем случае они обдумывают нормирование газа.

Прекращение поставок газа почти наверняка приведет блок к рецессии. Европейский центральный банк предупредил, что в следующем году экономика еврозоны сократится на 1,7%, если Россия полностью закроет кран.

«Перебои с энергоснабжением и малые возможности немедленного замещения поставок газа из России, вероятно, потребуют некоторого нормирования и перераспределения ресурсов, что приведет к сокращению производства в еврозоне, в частности, в энергоемких секторах», — говорится в сообщении банка, согласно прогнозам которого, если это произойдет, экономика блока восстановится в следующем году.

Но ЕЦБ выступил также и с предостережением для России.

«Что касается российской экономики, сценарий предполагает серьезную рецессию с сокращением производства, аналогичным сокращению, которое произошло во время распада Советского Союза», — указали в организации.