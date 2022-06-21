Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает «очень вероятным» вступление Украины в Европейский союз, сообщает 20 июня РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

(сс) jlhervàs Джо Байден

«Я думаю, очень вероятно, что это произойдет», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос, уверен ли он в том, что Украина станет членом ЕС.

Заявление американского президента обсудили в мессенджере Telegram.

«И разрушит его», — отметила Татьяна С.

«Весь вопрос, в каких границах», — отреагировал Анчар.

«Не в ближайшие 40 лет», — добавил Алексей К.

«Походу, если и станет, то уже посмертно, впервые в истории, так сказать», — иронизирует «Пристанище Арматы».

«Да не будет этого никогда», — пишет Ирина.

«В составе Польши?» — с сарказмом задал вопрос Gibson.

«Дед утром таблетки не выпил», — шутит Roma.

«Через 50 лет, забыл добавить дед», — написала Елена.

«Пусть идут, быстрей ЕС развалится», — смеется Галина.

«Поматросят. Да и бросят», — пишет Ольга.

«Короче, решили хлопнуть Европку. Ещё одного члена ЕС не вытянет с учётом своих проблем и кризиса в движущем локомотиве из стран, которые кормят евробедняков, таких как Прибалтика, Испания, Греция и далее по списку», — отметила Kseniya M.

«Байден опять вселил веру в украинцев, что ЕС их ждет, уже все готово, сразу после границы богатство, успех, деньги, свобода, демократия. Потерпите еще, еще чуть-чуть, Россия «будет повержена». Запомните, вы «защищаете США…» Все по плану, — 1000 трупов в день», — не без сарказма прокомментировал Алексей Т.

«Как троянский конь развалит Европу», — шутит Illa.

Джованни Доменико Тьеполо. Шествие Троянского коня в Трое. 1760

«В составе Польши, конечно, станет! Та часть, которая скакала и войдёт спустя 10 лет с начала майдауна. Можно будет собирать клубнику, не выезжая через каждые 90 дней», — добавил один из комментирующих.

«С учетом того, что и ЕС, и Украина долго не проживут, можно ее сделать хоть частью Римской империи — хуже не будет», — пишет Andrew K.

«Весьма иронично, что Байден решает за ЕС. Впрочем, ничего нового», — отметил Юрий С.

«Очень вероятно, что станет лет через сто. А может и не станет. Но вероятнее станет, чем не станет. Поэтому лучше скажу, что станет», — иронизирует Виктория.