Президент Израиля Ицхак Герцог связался по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщила израильская правительственная пресс-служба, Герцог поблагодарил турецкую сторону «за усилия по пресечению террористической деятельности на территории Турции». Появились также сообщения о том, что в ближайшие дни Турцию с визитом намерен посетить министр иностранных дел Израиля Яир Лапид. Этот визит готовился еще в конце мая месяца, но был отложен.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

На сей раз он связан с событиями чрезвычайного свойства, а не только с начавшимся процессом нормализации отношений между двумя странами. Речь идет прежде всего об обсуждении дальнейшего укрепления связей в борьбе с террористической угрозой. Дело в том, что накануне службы безопасности Израиля передали Турции сообщения о возможных нападениях со стороны Ирана на граждан Израиля на турецкой территории. По некоторым данным, готовились теракты в Стамбуле. Израильское издание The Jerusalem Post сообщала некоторые детали. Оказывается, на территорию Турции прибыл некий Хуссейн Тайиб, который возглавляет разведку Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Он специализируется на «охоте за гражданскими израильтянами».

Израильской разведке удалось не только заполучить такую информацию, но и, как подчеркивает газета, «выявить на территории Турции обширную иранскую террористическую ячейку». Потом возникли интригующие истории, в которых Моссад организовал вывоз из Турции ряда граждан Израиля. В этой связи необходимые оперативные мероприятия провела и турецкая контрразведка, а стороны — Израиль и Турция — выразили взаимное удовлетворение совместно проделанной работой, которая, как говорится в опубликованном заявлении, «способствует укреплению доверия между правительствами и народами двух стран». При этом стороны договорились и дальше «продолжать работу во имя мира и стабильности в регионе». Но остались вопросы. Ведь разведка КСИР очень редко использует территорию Турции для проведения оперативных мероприятий повышенного уровня. В ситуации немало необъяснимых странностей.

Alexxx1979 Стамбул

Это не турецкая разведка сообщила Моссад о подготовке терактов в Стамбуле, а все как раз наоборот. Если разведка КСИР действительно что-то готовила в этой стране, то речь могла идти не о подготовке каких-то терактов, а об охоте на какое-то особое лицо из Израиля, представляющее интерес для КСИР. Если рассуждать более поверхностно, то Тегеран мог готовить акции, направленные на подрыв процессов сближения между Турцией и Израилем. С другой стороны, операция Моссад в Турции могла иметь постановочный характер, так как о каких-либо конкретных задержаниях и арестах иранцев в Турции не сообщается. Поэтому нельзя исключать и того, что таким образом Израиль решил запустить «черную кошку» в отношения между Турцией и Ираном.

Израиль с подозрением относится к ведущимся при посредничестве Ирака переговорам между Ираном и Саудовской Аравией по восстановлению дипотношений, что может сорвать его проекты по созданию антииранского израильско-суннитского фронта. Тогда вместо Саудовской Аравии роль «главных суннитов» на Ближнем Востоке будет отводиться туркам. Одним словом, во всей этой истории по поводу иранских террористических заговоров против израильтян в Турции немало «темных пятен». Тем более что, хотя Турция и Иран конкурируют в политической сфере в регионе от Ирака до Сирии и Ливана и от Персидского залива до Афганистана, странам удается развивать свои торговые и энергетические отношения, объемы которых достигли исторического максимума из-за международных санкций против Ирана, которые не позволяли ему выходить на многие рынки мира.

Помимо того, Анкара и Тегеран, по-видимому, достигли негласного соглашения о борьбе против общего врага — «Рабочей партии Курдистана» и ее иранского крыла «Партии свободной жизни в Курдистане». А в МИД Турции, чтобы не сорвать туристический сезон, уже заявили, что «страна принимает все необходимые меры для безопасного нахождения в республике граждан всех стран».