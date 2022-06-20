Материал агентства Reuters, согласно которому Китай в мае 2022 года увеличил закупки нефти в России примерно на четверть по сравнению с предыдущим месяцем, в результате чего месячный объём поставок стал рекордным, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 20 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Европа, наверное, в шоке пребывает. Вот такой вот нежданчик. Завидуйте, «доброжелатели!» — написала Марианна Л.

Многие пользователи были рады узнать, что творится самая настоящая справедливость: друзья России становятся у нашей страны в приоритете, а недружественные страны оказываются обделёнными.

«Всё, Европа в полном абзаце. А китайцы молодцы, во всём. Они даже и здесь вздрючили помимо ширпотреба Европу, Великобританию и США. Все эти страны остались со своими санкциями против России, а Россия замечательно торгует с Азией. Теперь заправляйте авто санкциями и санкциями обогревайтесь. Китайцы, так держать!» — обращается Слава К.

«Вот Китай — надежный экономический союзник. Сотрудничество с ним для России очень выгодно. Цены на топливо могут быть дешевле, но зато на десятки лет вперёд есть рынок сбыта. Это куда важнее», — считает Алиса К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Китай предпочёл стратегическое партнерство, а не быть в фарватере антироссийской американской политики.

«Просто Китай прекрасно понимает, что ресурсы — это большая ценность. Как и Индия. Понятно, что сейчас ещё и выгодно её покупают, но сам по себе факт — от неё просто так отказаться можно только сдуру. А, ну ещё, скорее всего, и потом будут перепродажей заниматься. Имеют право. Особенно, когда есть возможность нажиться на дураках из ЕС, которые платят часто в два раза больше по своей же недальновидности», — отмечает Лилия П.

Часть людей полагает, что Китай не только дёшево приобретает у России нефть, но и вправе теперь ещё перепродать со значительной ценой, нажившись на бестолковых европейцах и американцах.

«Китай купит побольше и американцам с европейцами подороже продаст! Молодцы! Просто бизнес, ничего личного», — пишет Ольга Т.

Кремль. ру С Председателем КНР Ху Цзиньтао на церемонии пуска российско-китайского нефтепровода «Сковородино — Дацин».

Ряд пользователей надеется, что взаимовыгодные отношения между Россией и Китаем принесут в конечном итоге пользу российскому народу, а не отдельным приближённым лицам.

«Россия, конечно же, теряет при переориентации на другие рынки, но не критично. Восток — дело тонкое. Естественно, что они торгуются, момент подходящий. Интересно, что будет после того, как изменится. Внутренняя политика относительно справедливого разделения доходов претерпит изменения? Или опять олигархат, покупка яхт, дворцов, островов у сегодняшних недругов, инвестируя их экономику и уровень жизни?» — интересуется Булат Ж.

Нашлись и те, кто предупреждают, что зависимость даже от Китая для России является опасностью.

«С одной стороны, это всё, конечно же, хорошо, но с другой — мы всё больше становимся зависимы от Китая. Слепо верить никому нельзя, и уж тем более доверять свою экономическую безопасность. Тем не менее зависимость от Запада — это вообще смерть. Так что из всех зол надо выбирать меньшее», — поделился своим мнением Антон И.

Напомним, 20 июня агентство Reuters опубликовало материал со ссылкой на данные таможни Китайской Народной Республики, согласно которому Китай в мае 2022 года увеличил закупки нефти в России примерно на четверть по сравнению с предыдущим месяцем, в результате чего месячный объём поставок стал рекордным.