Признание Белоруссией независимости Луганской и Донецкой Народных Республик состоится. Вопрос — лишь в сроках. Обычно любое решение президента Белоруссии Александра Лукашенко сопровождается торговлей и маневрами. Но в данном случае пространства для таких действий нет. Маневрировать можно было бы лишь в том случае, если Украина существовала бы как самостоятельный политический и экономический субъект. Но ни в том, ни в другом качестве Украина, по сути, уже не существует. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 20 июня высказал философ Сергей Иванников.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Сергей Иванников «Представление о том, что с сегодняшней Украиной можно иметь какие-либо экономические связи, выглядит абсурдно. Экономика этой страны рушится, и процесс будет лишь ускоряться. Всё, что сегодня Украина может сделать в рамках экономических отношений с Белоруссией, это захватить остатки белорусской собственности на своей территории. В качестве политического субъекта современная Украина также будущего не имеет. Лукашенко лучше многих осведомлён и о планах Москвы в отношении этой территории, и о реальном положении на фронтах, которое для ВСУ становится катастрофическим. Украина 2.0 будет иметь совсем другие границы и другое политическое руководство. И этому руководству будет не до обид на Александра Григорьевича».

При этом философ полагает, что торговаться с Россией по поводу сроков признания ЛДНР президент Белоруссии всё равно будет — это элемент его политического стиля, и, скорее всего, какие-то символические бонусы от Российской Федерации он получит. Но геополитическая ситуация сегодня меняется стремительно. И, вполне вероятно, вместе с признанием ЛДНР придётся признавать Одесскую народную республику, Николаевскую народную республику и ряд других государственных образований, что появятся на обломках современного украинского государства.

«Но сам факт признания Белоруссией этих новообразований не столь уж и важен. Намного важнее признание со стороны Лукашенко легитимности местных референдумов о вступлении в состав РФ и, соответственно, в состав Союзного государства. Но и в этом случае пространства для маневра у Лукашенко уже нет», — уверен Иванников.

Донбасс — сердце России. Советский плакат

Председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов считает, что для признания Белоруссией республик Донбасса сейчас самый лучший момент.

Артём Агафонов «С одной стороны, Лукашенко ещё 17 февраля заявил, что Белоруссия может признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, если это сделает Россия. Уже 21 февраля Россия это сделала, и 24-го числа Лукашенко заявил, что вопрос признания народных республик стоит у него в повестке дня и в ближайшее время будет принято решение. После этого наступила пауза, которая уже несколько затянулась и стала неловкой. С другой стороны, сейчас признание ЛДНР не будет иметь негативных последствий для экономики, на которые всегда ссылались в Минске, оправдывая свой отказ признавать российский статус Крыма. После 24 февраля товарооборот между Белоруссией и Украиной сократился в десятки раз и достиг символических величин. Политика официального Киева не позволяет рассчитывать на то, что в ближайшее время экономическое сотрудничество будет восстановлено. Более того, оно является опасным: имеется масса примеров, когда киевский режим попросту «отжимал» белорусскую собственность».

Александр Дейнека. Донбасс. 1947

По мнению политика, признание ЛДНР открывает перед Белоруссией гораздо более выгодные перспективы, способные многократно компенсировать зачахшую торговлю с Украиной. Белорусский бизнес получит уникальный шанс поправить свое положение за счёт подрядов на восстановление Донбасса. В первую очередь речь идёт о строительной отрасли, производстве стройматериалов. «Те же цементные заводы, которые в Белоруссии хронически убыточны, получат шанс наконец-то выйти в плюс и неплохо заработать на поставках в Донбасс. Поскольку, помимо собственно строительных работ, потребуется восстановление промышленности, другим очевидным бенефициаром является станкостроительная отрасль. Другие отрасли тоже в накладе не останутся. Донбасс — это многомиллионный рынок с большими потребностями и большими же ограничениями во внешнеэкономической деятельности», — считает Агафонов.

При этом он скептически относится к возможности признания ЛДНР в ближайшие недели, указывая на то, что Александр Лукашенко обещал признать независимость Южной Осетии и Абхазии, российский статус Крыма, однако эти обещания остаются неисполненными уже много лет. «Сейчас ситуация другая и ход времени сильно ускорился, однако президент Белоруссии по инерции продолжает таким образом демонстрировать собственную независимость. Думаю, в конечном счёте он признает ЛНР и ДНР, но уже после завершения военной спецоперации и в качестве регионов Российской Федерации», — прогнозирует политик.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме заявил о том, что Казахстан не признает государственный суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик, назвав их «квазигосударственными» территориями.