Опубликование Федеральной службой безопасности России новых документов о преступлениях латышских пособников германских нацистов — дело правильное и своевременное. Надо сказать, однако, что об этих зверствах было известно всегда. Процессы над нацистскими карателями проходили в Советском Союзе почти всегда публично. В позднее советское время эту тему, правда, несколько ретушировали, уводили на второй план, но несомненно то, что всё в СССР о преступниках, убивавших и истязавших свой народ вместе с немецкими оккупантами, знали: как это было в Латвийской ССР, что происходило на других оккупированных врагом землях Советского Союза. Знали в Латвии и других республиках СССР и то, что истинными героями латышского народа были те, кто сражался с гитлеровцами и их союзниками в рядах Латышской гвардейской стрелковой дивизии, а потом — Латышского стрелкового корпуса РККА.

Расстрел мирных жителей

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Вопрос поэтому для нас сегодня состоит не в том, как мы относимся к этим преступлениям — понятно, что относимся с негодованием и ненавистью. Вопрос в том, как мы ведём себя по отношению к тем, кто в наши дни поднимает на щит тех, кто творил всё это на советской земле, кто был их идеологами, кто оправдывал сотрудничество с Гитлером и призывал к нему. Это, кстати говоря, относится не только к Латвии, но и другим новым государствам на пространстве бывшего СССР, к самой России.

В Латвии общественно-политическую систему начали насыщать неонацистскими и реваншистскими основаниями с 1989 года. Тогда постепенно в Латвийскую ССР стали всё более часто приезжать и обосновываться там деятели латышской эмиграции. Пусть не все из них сами служили в карательных командах СД, вспомогательной полиции или Латышском легионе СС, хотя были и такие, не у всех из них там служили отцы или деды, но они были из тех семей, которые симпатизировали политическим и идеологическим установкам, которыми руководствовались те, кто служил Гитлеру.

Парад латышских легионеров в честь дня основания Латвийской республики. Рига, Домская площадь. 18 ноября 1943 года

Работа по нацификации Латвии усилилась в преддверии её поглощения НАТО и ЕС. В 2003 году на пост руководителя центральной латвийской спецслужбы был назначен бывший британский бригадный генерал латышского происхождения Янис Кажоциньш, получивший тогда же латвийское гражданство. Сегодня он является советником президента Латвии Эгила Левитса и секретарем Совета национальной безопасности Латвии. Его отец служил в тех самых, упоминаемых в документах ФСБ, полицейских частях, которые помогали немецким эсэсовцам и гестаповцам осуществлять аресты и уничтожение евреев, коммунистов, партизан; его дядя был офицером в Латышском легионе СС. Находясь в должности директора Бюро по защите конституции, Кажоциньш-младший признавался журналистам, что «сам вырос вместе с легионерами».

От Кажоциньша родственные и политические связи тянутся, в частности, к установленному военному преступнику Янису Цирулису, а через него — вновь к нынешнему президенту Латвии. Как свидетельствует расследование фонда «Историческая память», Янис Цирулис был причастен к массовым убийствам мирных жителей в Новгородской области России недалеко от деревень Жестяная горка и Чёрное. Затем он служил офицером в Латышском легионе СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а после бегства в Западную Европу стал одним из учредителей ветеранской организации легионеров «Ястребы Даугавы», руководил её западногерманским отделением. Потом Цирулис стал шефом Латышской гимназии в Мюнстере, и именно её в 1973 году окончил Эгилс Левитс.

Понятно, что с этой публикой руководители нашей страны сейчас не общаются. Неприятно, однако, то, что общались. В 2005 году на празднование самого дорогого для нас праздника Победы в Великой Отечественной войне была приглашена президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, также выросшая в семье латышских коллаборационистов и «впитавшая дух легионеров». Рост пронацистских настроений в Латвии был тогда налицо, МИД отразил их в опубликованном в начале 2005 года справочном документе «Об участии латышского легиона СС в военных преступлениях в 1941–1945 гг. и попытках пересмотра в Латвии приговора Нюрнбергского трибунала» (тогда наши историки ещё мало писали на эту тему, а в публичное пространство она вообще не вбрасывалась), но приглашение всё-таки состоялось. Не стоило потом удивляться, что Вике-Фрейберга использовала свой приезд в Россию для того, чтобы ещё раз оклеветать и наш праздник, и подвиг наших отцов и дедов — прямо в Москве.

World Economic Forum Вайра Вике-Фрейберг

Это, однако, прошло для Риги безнаказанно — наоборот, именно тогда с Латвией без всяких сопроводительных условий был заключен договор о границе, столь необходимый ей в качестве члена НАТО и одновременно послуживший при обсуждении вопроса о его ратификации для провокационного возврата к тезису о сохранении у Латвии территориальных претензий к нашей стране. Сегодня уже совсем распоясавшиеся от безнаказанности потомки нацистских приспешников и воспитанное ими местное реваншистское отребье рушат в Латвии памятники победителям нацизма, начинают раскапывать их могилы.

Одним словом, в связи с публикацией документов важно не ещё раз возмутиться по поводу зверств нацистов и их пособников, а, глядя на эти документы, ещё раз дать себе зарок не пытаться искать с этой публикой какой-то компромисс, не возвращаться к старым граблям. Современная латвийская элита — наши исторические враги, и из этого надо последовательно исходить, ведя борьбу за восстановление позиций России в Прибалтике.