Вступление в действие поправок к закону «Об исполнительном производстве», позволяющих российской Федеральной службе судебных приставов возбуждать исполнительные производства в автоматическом режиме — без участия пристава, вызывало негодование в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 20 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Журавлёв Фирс Сергеевич. Опись имущества

«Опустили народ низкими зарплатами, пенсиями, пособиями и высокими ценами, вынудили брать кредиты под высокие проценты, влезать в долги, а теперь насильно лишают всего, чтобы превратить в рабов!» — считает Всеволод Ш.

Многие пользователи считают, что в России боятся приставов, потому что они не ассоциируются у людей с инструментом справедливости. В связи с этим намеренное дистанцирование Федеральной службы судебных приставов от непосредственного взаимодействия с гражданами лишь усугубляет такое негативное отношение к ведомству.

«А то, блин, они до этого сильно разбирались — конфисковали всё по щелчку пальцев. Никто там не думает о людях. Есть возможность забрать — заберут», — уверен Марат Г.

Некоторые комментаторы ожидают, что автоматика приведёт к росту числа ошибочных постановлений и отрицательной реакции населения на работу ведомства.

«Сколько с этими приставами головной боли у законопослушных граждан было? Вечные эти штрафы и списания за не пойми чего, только лишь потому, что какая-то Глаша в ведомстве неправильную кнопку в компьютере нажала, или же просто у людей забирают последнее, потому что в бюджете дыры. Сейчас даже доказать ничего не удастся. Автоматическая программа автоматически пошлёт вас куда подальше», — указывает Евгений Т.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области У судебного пристава

«Обхохочешься… У меня еще в 2020 году автоматом содрали с карты якобы долг по транспортному налогу за давно проданную машину. Проснулся в шесть утра от смски с этой «приятной новостью». Бегал потом по их кабинетам, скандалил… Половину только вернули, гады!» — поделился своей историей Юрий В.

Часть людей отмечает, что ждало от государства большего снисхождения, а на деле получило туго закрученные гайки.

«В русских Херсоне и Запорожье списывают все долги российским гражданам, а в самой Росси наоборот, устраивают поборы. Логика, как обычно, ушла в другой чат», — пишет Денис В.

Ряд пользователей указывает на то, что поправки пойдут на пользу только приставам, которые были с ног до головы завалены различными обязанностиями.

«Таким образом, они решили упростить жизнь приставам? Прокуратуру завалили жалобами? Ну, конечно, так ведь проще, чем заставлять пристава учить закон и всё по-человечески делать. Типичный чиновникоориентированный подход. О людях вообще никто не думает», — написал Олег Ч.

Нашлись и те, кто уверен, что государство думает в первую очередь о себе, а значит, людям не стоит забывать, что их судьба, прежде всего, в их собственных руках.

«У государства непростые времена. Будут драть с людей, сколько получится. Никто больше сюсюкаться не будет. Гражданам пора начинать головой думать и на рожон не лезть. Иначе можно в кабалу угодить и остаться без штанов. Такие нынче времена, увы», — отмечает Николай К.

Напомним, 20 июня в России вступили в действие поправки к закону «Об исполнительном производстве», меняющие работу Федеральной службы судебных приставов. Отныне ФССП сможет возбуждать исполнительные производства в автоматическом режиме — без участия пристава.