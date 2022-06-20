Бывший глава Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей заявил о необходимости НАТО лучше защитить переданное Киеву оружие, введя бесполетную зону над Западной Украиной и сбивая там российские военные ракеты. Как сообщает РИА Новости, по словам бригадного генерала, он считает неприемлемым то обстоятельство, что ракеты большой дальности, запускаемые из акватории Чёрного моря или с помощью стратегической авиации, летят по направлению к границам Североатлантического альянса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения заявление представителя польской стороны возмутило.

«У поляков вообще крыша уехала…» — написала «Дамасская роза».

«Поляки довыделываются скоро…» — отреагировала Римма.

«Как показывает история, все попытки гиены Европы совать свой нос туда, куда не следовало бы, заканчиваются разделом её территории», — добавил один из участников обсуждения.

«Поляки, видимо, думают, что с ними, как на Украине, медленно и относительно аккуратно будут действовать», — отметил Муслим.

«Почему-то сразу вспоминаются инциденты между нашими истребителями и американским эсминцем «Дональд Кук»… Вообще такое впечатление, что у них там самоубийцы сидят. Причём мирового уровня. То это, то ядерные ракеты Украине подавай. Может, хватит уже слюни по полу размазывать и по мордасам?..» — задалась вопросом Darya.

«Теперь это называется не нарваться, а выиграть «Евровидение» следующего года», — с сарказмом написал Gennady, указывая на Украину, которая в этом году победила в музыкальном конкурсе.

«Польша выпрашивает премию Дарвина», — иронизирует Dmitry.

«Ну поставят они свои ПВО… ВС РФ проведет антирекламную акцию… После пары уничтоженных расчетов приедут американцы и увезут уцелевшие…» — добавил Марсель.

«Гиена Европы готовится к битве, а значит, по старой доброй традиции ей оторвут ноги и хвост… и по этой же традиции поделят», — смеется Евгений.

Defense.gov Польский и американский солдаты

«Это чушь сивой кобылы… Как становятся экс, так чувство ответственности пропадает за сказанное. Обыкновенное гражданское лицо что-то ляпнуло, зачем уделять этому внимание?» — недоумевает Александр.

«Это означает, что Польша готовится отжать Западную Украину…» — считает Sergey.

«Наверное, хвороста слишком много в лесах, раз такой дерзкий. Да и лето на дворе», — написал 59 086.

«Поляки просто забыли бегство американцев и НАТО из Афганистана. Почему-то эта история всплывает перед глазами, если поляки сунутся в этот конфликт, их «кинут» так же, как афганцев…» — добавил Vjatscheslav R.

«Давно Польшу не делили…» — отреагировал Serg.

«Скорее бы осень и зима. Да похолоднее», — не без сарказма написал Alexander, указывая на то, что осенью, а в особенности зимой, у Европы могут возникнуть проблемы.

«Украина не объект обороны НАТО, так что идут они лесом… Поляки нарываются…» — написал Владимир Я.

«Слушайте, может им разделы Польши просто нравятся безотчетно?» — с сарказмом поинтересовался Михаил М.

«Даже я, тётя на диване, понимаю, что это действие выводит военный конфликт из локального. А бригадный генерал Польши не понимает… чудеса», — подытожила Алла.