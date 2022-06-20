Комиссия конференций католического епископата стран — членов ЕС (COMECE) выступила с призывом к лидерам Европейского совета, которые проведут саммит 23–24 июня, предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС и обеспечить процесс расширения Евросоюза. Об этом сообщил вспомогательный епископ Каунаса Римантас Норвила, занимающий в настоящее время пост председателя комитета COMECE по внешним связям.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

В заявлении от 17 июня говорится, что «война на Украине» бросила «серьезный вызов видению международного порядка, основанного на правилах», и «пошатнула всю архитектуру безопасности в Европе и за ее пределами». В этой связи епископы признали сохраняющуюся «слабость» и «неэффективность» Европейского союза, подчеркнув, что стать «более сильным глобальным актором в деле обеспечения мира» мешает то, что страны — члены ЕС «часто не могут обрести необходимое единство для принятия решительных и последовательных действий из-за безразличия, наивности и преобладания конкретных экономических или национальных интересов над общим благом». Поэтому COMECE призывает европейских лидеров возобновить и реализовать свои обязательства по «заслуживающему доверия процессу расширения ЕС», включающему все государства, подавшие заявку на вступление в его ряды, что включает «открытие переговоров с Албанией и Северной Македонией и предоставление статуса кандидата Украине».

Как отмечает американский католический портал Crux, слова европейских католических епископов прозвучали в тот же день, когда Европейская комиссия в лице ее президента Урсулы фон дер Ляйен вынесла рекомендацию о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС. При этом издание пишет, что «принятие Украины в ЕС было поддержано папой Римским Франциском во время его встречи с фон дер Ляйен в Ватикане 10 июня». Проблема в том, что для начала переговоров о вступлении в Евросоюз требуется одобрение каждой из 27 стран-членов. И тут вступают в силы различные нюансы. По мнению немецкого журнала Der Spiegel, «заявка на вступление в ЕС бесполезна для Украины: более важной была бы практическая помощь в виде оружия и денег, а также полная политическая поддержка со стороны Евросоюза», но «вместо этого Украина получила пустые обещания». Как считает издание, «вместо того чтобы давать нереалистичные обещания, ЕС должен договориться со своими соседями о новых формах сотрудничества, например, о постепенной интеграции в общий рынок или о приеме в Шенгенскую зону».

president.gov.ua Встреча Владимира Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен и Жозепом Боррелем

Однако разве дело в Украине? Судя по всему, для европейских лидеров, которые пробивают идею реформирования Евросоюза, фактор Киева — это лишь способ добиться главного. Об этом главном в интервью Немецкому агентству печати рассуждал канцлер Германии Олаф Шольц. Ухватившись за необходимость облегчить принятие новых членов в ЕС, что касается не только Украины, но и стран Западных Балкан, канцлер призвал Европейский союз принять решение в «духе единства». Однако, по его словам, «не всегда удастся единогласно решить все то, что сегодня должно быть решено единогласно». Поэтому Шольц на саммите Евросовета планирует начать дискуссию об изменении существующего принципа единогласного голосования, по которому недавно также высказался Европейский парламент. Депутаты обратились к правительствам своих стран с просьбой одобрить «всеобъемлющие реформы», что подразумевает отказ от «принципа единогласия почти во всех областях политики». Однако однозначно против такого выступит Польша, и, возможно, к ней присоединятся еще какие-то страны Центральной и Восточной Европы.

Но и «каролингская Европа» больше не может позволить себе оставаться рыхлой. Берлин предлагает новое видение ЕС. По словам Шольца, «большие, могущественные демократии будущего находятся в Азии, Африке и на юге Америки» и они «будут нашими партнерами». Это ставит вопрос о Центральной и Восточной Европе. Регионом недовольны в ЕС многие. Германия и Франция тем, что некоторые страны позволяют себе вести самостоятельную и независимую политику, ориентируясь то на Вашингтон, то на Лондон, то на Москву. А влиятельные европейские католики еще несколько лет назад осознали, что в Польше и Венгрии к власти пришли режимы, которые основываются на понятиях «патриотизма», «христианских ценностей», «национального суверенитета». Соответственно, оппозиция, которая выступает против правящих партий, усилиями проправительственной пропаганды, получается, превращается в тех, кто выступает против фундаментальных основ государства и общества. Для «демократической Европы это тревожный знак, существует опасность развала Европейского союза».

В этом случае Центральная и Восточная Европа рискует оказаться «бесхозной», когда в интересах построения сплоченного ЕС его ведущие страны-члены могут принять решение о пересборке Евросоюза на принципах построения сплоченной «каролингской Европы». Вряд ли подобного варианта не просчитывают в руководстве Комиссии конференций католического епископата стран — членов ЕС. Но, видимо, возможность обретения нового издания Священной Римской империи выглядит более привлекательной для него.