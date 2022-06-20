Украинская армия будет противостоять России и «воевать лопатами» в случае, если прекратятся поставки Киеву вооружения странами Запада. Об этом 19 июня заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире германского телеканала ARD.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новое мышление

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Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие восприняли слова Кулебы с сарказмом, добавив, что украинским политикам не жаль в интересах Запада и ради личного обогащения отправлять своих сограждан по сути на убой.

«И ещё граблями можно», — с сарказмом добавил 98 465.

«Кулеба поведёт за собой?» — с юмором задался вопросом один из участников обсуждения.

«Ну ему-то не воевать. Он рожу себе нажрал», — не выдержала Марина.

«Лопатами — это хорошо. Восстанавливать все, что порушили будут. Главное, лопаты чтобы хорошие были», — отметил Михаил Л.

«Кулеба, легко чужими жизнями распоряжаться?» — поинтересовалась Irina.

«Вилы — ваше исконное оружие», — добавил sl.

«Так кто против? Каждому в Раде по лопате, мы только за!» — пишет Катерина.

«Кто знает, есть ли в окопах хоть один сыночек, брат или близкий родственник богатого украинского чиновника или олигарха? Видать, им по праву рождения не положено за батьку Бандеру и за Украину-мать жизнью рисковать. Этим пусть беднота занимается», — написала Наталья.

«Значит, всё плохо с вооружением… это хорошо. Главное — не снижать обороты», — отреагировал Роман.

«Лопатами они, конечно, будут «воевать», куда ж они денутся? На разборах завалов Донецка, Горловки, Мариуполя и других городов. В железных ошейниках, под кнутами. Стахановскими темпами воевать будут за сухарь», — прокомментировал заявление украинского дипломата Павел П.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Хотят окончательно свой народ уничтожить», — пишет Димон.

«95 кварталу» не нужен народ, зачем столько ртов, когда нет промышленности», — отреагировала Людмила С.

«Украинцы 30 лет продавали все свое оружие, оставленное после СССР, демпингуя цены на рынке. Параллельно разрушали свой ВПК. Теперь у них оружия нет», — отметил Иван С.

«Да им плевать на жизни людей, нацисты готовы убивать и убивать свое население», — отреагировал Peace.

«Оно и заметно, как простые украинцы «хотят воевать», если Украина требует их высылки на войну из других стран… Похоже, многие из них не хотят быть пушечным мясом в руках кровавого правительства…» — написала Агния.

«Чего-то украинцам даже с оружием воевать не особо хочется, вон как от мобилизации бегают. С лопатами и подавно никто не будет воевать, Кулебе бы поменьше воды лить», — пишет один из участников обсуждения.

«Кулеба будет биться лопатой из-за границы? Вместе с Зеленским», — пошутил Андрей Н.

«Ошибка логистики — из ЕС вместо касок привезли лопаты, значит», — добавил один из участников обсуждения.

«Нет, ну лопаты-то у них свои есть — ведь Чёрное море они ими выкопали!» — шутит Светлана.

«Оказывается, потенциал лопаты еще далеко не раскрыт. Да ему за докторскую садиться надо. Продвигать, так сказать, науку», — иронизирует Сергей.

«Камни забыл!!! Есть еще палки и копья с луками. До последнего украинца… Я бы не стал за такую страну умирать. Смысл? Когда даже пращу не дают», — с сарказмом пишет Игорь А.

«И потребовал поставить Украине новейшие лопатные системы», — пошутил Александр В.

«Ага, особенно это заметно по толпам пленных украинцев. А про лопаты очень кстати. Их есть где применить в освобождённых от украинских нацистов городах», — отметил Олег В.

«Они готовы. Отправлять украинцев на убой за интересы кровавого клоуна Зеленского и коллективного Запада. У самих жёнушки и деточки любимые давно по Европам отдыхают…» — подытожила Елена Р.