Со ссылкой на заявление в Telegram-канале банка российские СМИ сообщали, что с 16 июня организацией устанавливается ограничение на минимальную сумму SWIFT-переводов размером 20 тыс. долларов. Мера, как отмечено в сообщении банка, временная, вынужденная и обусловлена ростом «числа проверок со стороны западных партнеров и снижения объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков». При заявленном вынужденном характере изменений для исходящих операций, новшества между тем были объявлены и для входящих SWIFT-переводов: для операций с долларами, евро и британскими фунтами стерлингов вводится комиссия размером 3% от суммы перевода, но не менее 200 условных единиц и не более суммы перевода.

Иван Шилов ИА REGNUM «Банкир»

В то же время банк предоставил клиентам своего рода бонус, который распространяется на обслуживание карточных счетов в долларах, евро, фунтах и швейцарских франках: если ранее по таким счетам предполагалось взимание комиссии размером 1% в месяц при балансе свыше 1 тыс. условных единиц в валюте, то с 23 июня — свыше 10 тыс. у. е. Как сообщалось в Telegram-канале банка 9 июня, эта мера «обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции «Тинькофф Банка"». Тогда же наряду с заявлением о том, что с 23 июня открыть накопительный счет в банке можно будет только в российских рублях, а существующие накопительные счета в долларах и евро будут закрыты, хранящиеся же на них средства — переведены на счета клиентов в этих же валютах, также сообщалось об отмене комиссии за SWIFT-переводы до 30 июня.

16 июня, говоря о свежих изменениях, банк отметил, что до 30 июня бесплатны для всех клиентов будут именно «исходящие SWIFT-переводы». Кроме того, на этот раз банк уточнил, что для клиентов-юрлиц «по-прежнему доступны SWIFT-переводы без ограничений в юанях». Также банк напомнил, что «можно выгодно обменять валюту в приложении «Тинькофф», обменять доллары по биржевому курсу в приложении «Тинькофф Инвестиции» или открыть счет в более чем 20 альтернативных валютах».

Напомним, что ранее — 10 июня — после новостей о введении рядом банков комиссии по валютным счетам граждан российский регулятор финансового рынка разместил сообщение, в котором подчеркнул, что «Банк России, понимая озабоченность банков рисками работы с валютой, тем не менее считает, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов». Также Центробанк предупредил, что к нарушителям будут приняты надзорные меры, если введение комиссий или их увеличение по текущим счетам физлиц не соответствует условиям заключенных договоров, а сами договоры — требованиям закона.

«Одностороннее изменение условий договора банковского вклада, направленное на сокращение срока его действия, уменьшение размера процентов, увеличение или введение комиссий, является нарушением закона о банках и банковской деятельности», — отмечалось в сообщении Банка России.

Tinkoff Bank Офис «Тинькофф Банка» в Москве

При этом регулятор напомнил, что после введения санкций против российского финансового сектора операции с валютой и для банков, и для граждан могут нести риски, поэтому банки будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций, а также могут вовсе отказаться от предложения клиентам валютных продуктов.

Сообщения о нововведениях «Тинькофф Банка» были восприняты негативно рядом пользователей профильного портала «Банки. ру».

«Решили всех грабануть и одновременно с этим отключили снятие долларов в банкоматах?» — написал Kitsune werefox под новостью о принятых банком 9 июня изменениях.

«Ну что сказать, — пишет тут же DiegoVaskes. — «Тинькофф» решил кинуть своих, избавиться от своих клиентов. Сегодня продать $ клиент у них может только за 58 р. Получается, что либо клиент будет платить банку 12% в валюте (а столько даже сами банки никогда не платили своим клиентам), либо клиент будет вынужден продать свою валюту по «смешному» искусственному курсу».

«На суперумное и продвинутое руководство страны свои эмоции направляйте, а не на банк. Это сделают все банки, так что причина не в них, а в другом, сами знаете, в чем», — в свою очередь пишет, возможно, иностранный пользователь sukraloza.

«Оборзел в край», — возмутился новостью банка от 16 июня пользователь alexmr.

«Жалобы в ЦБ и в суд. Это — беспредел», — отмечает ProtoMan.

«Ребята, давайте активно писать жалобы, — говорит user-66 197 903 915. — Я уже написала. В одностороннем порядке в один день без уведомления изменили условия. Говорят, как плохо за границей, а здесь свои же обдирают и ЦБ закрывает глаза. Полная вседозволенность!!!».

«Нет нарушения никакого, ГК РФ и федеральные законы позволяют все это делать. Так что получите отписку, наивные, ЦБ ваш — это вообще ни о чем», — включился уже в новую дискуссию всё тот же sukraloza, отвечая пользователю под ником user-66 197 903 915.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Между тем портал опубликовал жалобы, оставленные клиентами в сервисе «Народный рейтинг банков», формируемый только после профессиональной проверки отзывов администратором. Так, сообщалось, что ряд клиентов обратились с жалобами в приемную Центрального банка.

«Как можно не дать клиентам возможности что-то сделать со своими средствами? Уверен, у огромного числа клиентов «Тинькофф» были средства в валюте менее 20 000 долларов», — написал один из пользователей.

Другой пожаловался, что переводил деньги супруге за рубеж, но «теперь доллары просто застряли на карте». Некоторые же заявили, что совершали платежи до 16 июня, но, несмотря на статус платежа Completed (выполнен), переводы возвращались: «Сейчас же, из-за внезапно введенной минимальной суммы для отправки в 20 000 долларов, мне уже ничего отправить не получится».

Примечательно, что на жалобы клиентов представители «Тинькофф Банка» ответили, судя по публикациям в СМИ, уже в своем аккаунте — в Twitter (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Так, пользователям, сообщившим о возвращении SWIFT-платежей, совершенных до изменения правил 16 июня, как отмечает «Банки. ру», в финансовой организации ответили: «По независящим от нас причинам перевод может вернуться». Вместе с тем было отмечено, что банк может менять условия тарифа, «заранее предупредив об этом». «Всегда стараемся информировать клиентов заранее, но в текущих реалиях принимаем быстрые решения. Мы вынуждены это делать в связи с текущей обстановкой в мире», — ответили в Twitter-аккаунте (организация, деятельность которой запрещена в РФ) банка на вопрос о том, почему уведомление о правилах пришло день в день. Пользователю же, поинтересовавшемуся тем, заберет ли банк деньги в качестве комиссии при отправке 150 долларов из США, ответили: «Да, такие условия. Надеемся на понимание».

«Русским банкам иностранная валюта сейчас не нужна. То есть прямо очень не нужна. Потому что в нынешней ситуации держать валюту очень рискованно», — сказал в беседе с «Ридусом» заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, финансовый аналитик Михаил Хромов.

Он также пояснил, что если у банков на счетах в пассивах есть иностранная валюта, то правила и логика требуют, чтобы аналогичная сумма находилась на корреспондентских счетах в каких-то иностранных банках. Проблема, по словам эксперта, в том, что нет никаких гарантий, что на Западе не придумают каких-то новых санкций и ограничений в отношении русских банков. При этом «отчитываться» перед клиентами будет банк, утверждает Хромов.

«Банк осуществляет планомерную и последовательную деятельность по избавлению от валютных счетов физических лиц», — сказал изданию другой эксперт — директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков.

«Если сейчас ситуация с комиссиями по валютным счетам после комментариев ЦБ РФ изменилась и комиссии введены для счетов на сумму более $10 тысяч, то с мелкими счетами вводится комиссия за переводы по SWIFT», — напомнил эксперт, сказав, что политика банка «становится весьма малопрогнозируемой». Эксперт отметил также, что «складывается впечатление, что банк решает задачи по быстрому увеличению доходов нестандартными методами».

«Ждем новых комментариев от Центробанка по данному вопросу, после чего тарифная политика банка снова изменится», — резюмировал Кабаков.

Stolbovsky Банкомат «Тинькофф Банка»

Тем временем в свежем обзоре «Тинькофф Банка» от 17 июня «Крепкий рубль: какие риски он создает для экономики России» наряду с причинами и последствиями укрепления национальной валюты, а также прогнозом её курса, аналитики сообщают, что со временем большая часть логистических и производственных цепочек восстановится и импорт неминуемо начнет расти. Его объемы, как полагают авторы обзора, «не будут прежними, как до геополитического кризиса, учитывая санкции, но запуск параллельного импорта и поставки от новых партнеров приведут к частичному восстановлению». Поэтому спрос на валюту со стороны российских импортеров, утверждают аналитики банка, начнет расти, что может подтолкнуть курс к 65–70 рублям за доллар.

«О таком сценарии говорит и министр финансов Антон Силуанов: «Ситуативно проблема избыточно крепкого рубля решается через наращивание импорта». Но такой сценарий возможен только в том случае, если цены на нефть и объемы ее экспорта останутся примерно на том же уровне, что есть сейчас. Ведь пока высокие цены на энергоносители и объемы экспорта компенсируют негативный эффект сильного рубля и сохраняют госбюджет в профиците. Но объемы экспорта, скорее всего, снизятся на горизонте года из-за санкций. И вот тогда для стабилизации бюджета потребуется более высокий курс. Выше 70–75 рублей за доллар, если экспорт снизится на 20%, а стоимость Urals сохранится на уровне около $85 за баррель», — резюмируют эксперты.

Ранее, 1 июня, в другом обзоре банка по вопросу диверсификации валютного портфеля аналитики предлагали два возможных варианта: «классический портфель» предполагает содержание 50% доллара, 30% евро и 20% юаня, второй портфель «азиатский» — 55% юаня, 30% гонконгского доллара, 15% иены.

16 июня, когда собственно банк заявил об изменениях, в том числе в политике, касающейся SWIFT-переводов, на сайте организации анонсировалось открытие 20 июня торгов (в пилотной версии) на одной из главных мировых площадок. «Тинькофф Инвестиции» вместе с СПБ Биржей предоставят российским инвесторам доступ к ценным бумагам, торгуемым на Гонконгской бирже. Как отмечалось в релизе, благодаря этой возможности у инвесторов минимизируются риски, которые связаны с регулированием китайских бумаг на американских площадках. Для начала будут доступны торги 12 ценными бумагами компаний с листингом на Гонконгской бирже (HKEX). Причем речь идет о знакомых российским инвесторам бумагах Tencent, JD, Xiaomi, Alibaba, но будут представлены и новые. В течение полугода список доступных ценных бумаг расширится до 200, а к концу 2023 года — до 1000.