Заявление нового главы генштаба Вооружённых сил Великобритании Патрика Сандерса о том, что необходимо создать армию, способную «победить Россию», вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 20 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Адольф Нортен. Отступление Наполеона из Москвы. 1851

"Что это за армия такая, которая может посоревноваться с российской? Разве что инопланетная, потому что на земле такой мощной больше нет», — отметил Никита С.

Многие пользователи были рады узнать, что нынешнее состояние Вооружённых сил Великобритании плачевное настолько, что начальнику их генштаба приходится пересобирать свою армию.

«Т. е. получается, что сейчас армия Великобритании не способна победить Россию? Нда, деградация налицо. Они хоть думают, прежде чем такие идиотские высказывания делать?» — задаётся вопросом Вовка М.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные высказывания провоцируют Россию на более агрессивные действия, что не идёт на пользу Великобритании и всей остальной Европе.

«Начнём с того, что такой армии в мире не будет существовать никогда. А во-вторых, посоветовала бы ему быть поаккуратнее в своих высказываниях, потому что последствия будут самые серьёзные», — предупреждает Эльмира Я.

(сс) Corporal Cameron Whatmore RLC Патрик Сандерс

Часть людей полагает, что история уже не раз показывала, что Россию силой взять невозможно.

«Наполеон и Гитлер уже как-то создавали самые сильные армии в Европе. Великобритания совсем историю забыла», — считает Александр К.

«Не учит Британию жизнь ничему. Россию невозможно победить, пока жив хоть один русский человек. Многие пытались сразить Россию, и в итоге именем одного назвали торт, а второй остался только в учебниках по истории», — отметила Екатерина Л.

Ряд пользователей напоминает британским военным, что Россия — ядерная держава, а значит, открытый конфликт с нашей страной обернётся для агрессора моментальным уничтожением.

«Одна ракета «Сармат», и вся Британия — гуд бай!» — указывает Николай К.

«Вот, ей-Богу, заколебал этот остров. Пора «Сармату» на него посмотреть внимательно. Хотя, все эти потуги похожи на громкие заявления трибалтов, бриты решили потрясти мощами своей «армии» для своих граждан, а не чтобы в действительности Россию напугать», — поделился своим мнением Алексей С.

«Куда они лезут? Как они собрались воевать с ядерной державой? Какая бы у них армия ни была, она будет стёрта в пыль за пару минут», — уверен Андрей Б.

Цитата из видео «Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» Министерства обороны России Пуск ракеты «Сармат»

Нашлись и те, кто отметили, что Вооружённые силы России совершенствуются каждый день, что означает, что Великобритании никогда не обскакать нашу страну в военном деле.

«Пока Великобритания будет готовить свою новую суперармию, российская на месте стоять не будет. Переплюнет в любой момент, как нефиг делать», — убеждён Илья Б.

«Британия планирует развязать новую мировую войну? Если нет, то правительство Британии должно опровергнуть слова этого генерала», — требует Анна М.

Напомним, 19 июня издание Independent опубликовало материал, согласно которому новый глава генштаба Вооружённых сил Великобритании Патрик Сандерс заявил о необходимости создать армию, способную «победить Россию». Сандерс отметил также, что его поколение должно озаботиться тем, чтобы «снова воевать в Европе».