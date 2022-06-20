Перечень условий, включая судебную реформу и борьбу с олигархами, выдвинутых Европейской комиссией, неисполнение которых может привести к лишению Украины статуса кандидата на вступление в Евросоюз, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 19 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Условия вступления Украины такие же утопические, как розовые мечты Европы перейти на зелёную энергетику», — считает Дино Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что соблюдение таких требований просто невозможно для нынешней Украины, поэтому её членство в Евросоюзе становится всё дальше и дальше.

«Даже если им этот статус и предоставят, то я очень сомневаюсь, что пойдет это куда-то дальше. Кому они там нужны?» — спрашивает Лаврентий Я.

«И с этим статусом Украина может бесконечно потом жить, потому что никому они сейчас в ЕС с таким количеством проблем не нужны», — уверен Дамиан П.

Некоторые комментаторы убеждены, что Запад приманивает Украину, как осла морковкой, но на деле выходит, что Киев никогда не получит то, чего вожделеет больше всего на свете.

«Да хватит уже этих сказок о членстве Украины в ЕС и НАТО. Никогда этого не будет. Украина ни экономически, ни в плане военной структуры не подходит ни по какому из критериев. В эти сказки верят только паникёры, параноики и просто сумасшедшие», — поделился своим мнением Максим К.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

Часть людей полагает, что Украине светит разве что только такой Евросоюз, который находится в самом конце своего жизненного цикла.

«Если Украина и вступит в ЕС, то только после того, как из ЕС выйдут Франция, Германия, Австрия, Нидерланды, Италия и другие более-менее уважающие себя державы», — убеждена Анна М.

Ряд пользователей указывает на то, что Украина находится в крайне унизительном положении, что не добавляет ей шансов вступить в ряды Евросоюза.

«Одно не пойму: почему украинский народ так унижается? Я не говорю про мытье туалетов в Польше и т.д. Они хотели вступить в ЕС ещё в 2014 году вроде. Что в итоге? Восемь лет им обещают?! Была бы какая-то, например, Финляндия, за месяц бы вступила, но Украине не видать ЕС. Это просто теперь невозможно», — считает Тима М.

«Украинцы могут хоть завтра стать европейцами. Всего-то и нужно, что собрать чемоданы да поехать на вольные хлеба в ЕС. Да, придётся тяжко и непросто, но зато долгожданный Евросоюз здесь и сейчас!» — советует Антон П.

Нашлись и те, кто отмечают, что Украина мечтает не о Европе, а о халяве, но эта европейская халява существует лишь в рассказах лживых украинских политиков.

«Объясните, а что они туда так рвутся? Ранее говорилось, если их даже и примут, то принцип коллективной обороны на них не распространится. Тогда зачем всё это?» — задаётся вопросом Андрей Б.

«Им же надо, чтобы им кто-то денег на содержание давал. Пусть Европа их и тянет на своём горбу», — отвечает Алёна И.

Напомним, 19 июня на сайте Европейской комиссии был опубликован перечень условий, неисполнение которых может привести к лишению Украины статуса кандидата на вступление в Евросоюз. К примеру, киевские власти должны провести судебную реформу, ввести законы, препятствующие коррупции, олигархии, отмыванию денег, а также изменить законодательство о национальных меньшинствах.