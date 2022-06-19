Интернет-пользователи активно обсуждают смерть бывшего госсекретаря Российской Советской Федеративной Социалистической Республики Геннадия Бурбулиса. Он скончался в Баку на 77-м году жизни. Этот человек — один из тех, кто причастен к подписанию Беловежских соглашений, оформивших распад Советского Союза. Он подготовил текст, который затем представили на подписание руководителям уже не социалистической РСФСР, Белоруссии и Украины. Об этом участники интернет-дискуссий помнят. Хорошо помнят. Многие желают, чтобы земля ему была бетоном, муравейником или, на худой конец, стекловатой. Также люди жалеют, что ещё один могильщик СССР не дожил до суда.

Сандро Боттичелли. Бездна Ада. 1480

«Никто особо горевать не будет из-за его смерти», — написал некий Иван. «Интересно, он просил прощения хотя бы перед Богом?» — поинтересовался Николай П. «Меньше вспоминать о них. Быстрее забудут. Стереть все упоминания», — предлагает некий Игорь. А Алексей К. написал: «В раю ему места нет, пусть и в ад его не пустят…».

Некая Марина С. призналась, что хотя СССР не вернуть, но какое-то моральное удовлетворение от новостей о смерти Бурбулиса у неё есть. «Грех, наверное, радоваться, но… справедливость частично восторжествовала», — написала женщина. И добавила, что из-за могильщиков СССР погибло очень много людей и не родилось много детей.

«Горите в огне, сволочи, нет для вас доброго слова», — адресовала она могильщикам Советского Союза свои гневные слова.

Михаил П. в свою очередь напомнил, что однажды обращался к Бурбулису за помощью соотечественникам. Но в итоге обратившегося начали втягивать в политику. «Мы хоть не сразу, но поняли и отошли подальше», — рассказал гражданин.

«Есть вероятность, что ад распадётся на содружество независимых государств», — пошутил некий Сергей С.

Бурбулис был родом из свердловского города Первоуральска. Здесь помнят его отца, который являлся секретарём парткома на производственном объединении «Хромпик».

«Того, по рассказам, уважали», — написал Лисивер на портале pervouralsk.ru.

Водник Геннадий Бурбулис

Что касается самого Геннадия Эдуардовича, то его тоже помнят. В 1995 году горожане доверили ему быть депутатом Госдумы. Если бы не их голоса, то победу по избирательному округу, который включал несколько городов, одержал бы коммунист Борис Ячменёв. Одна из местных газет тогда писала: «Первоуральцы буквально за уши вытянули земляка в Госдуму». Правда, за четыре года этот депутат не очень себя проявил. «Что-то перед выборами сулил Хромпику, да так и исчез в Москвах после. Абсолютно бесполезный для города товарищ», — считает ZebStump.

Ещё один земляк Бурбулиса — Emark — признался, что читал его интервью о том, как писали новую Конституцию. «По-другому стал смотреть на многое. Земля пухом», — написал гражданин.

Кстати, на Урале есть люди, которые отзываются о бывшем госсекретаре РСФСР хорошо. Один из посетителей портала Е1.ru Геннадий С. написал: «Помню его с бородой, в начале 80-х. Философию в УПИ вëл у меня. Как препод был интересен и неординарен».

Но подобных отзывов на форумах сравнительно мало. В основном интернет-пространство пестрит комментариями типа того, который оставила Елизавета З.: «Перед людьми не ответил. Пред БОГОМ встанет».

А вот что пишет некий Айк. «Даже не знаю, какую поставить эмоцию. С одной стороны, вроде жалко — человек всё-таки. С другой стороны, если бы он сделал это раньше — в середине 80-х, сколько достойных человек бы сейчас было бы живо». Многие граждане связывают в том числе и с его именем распад СССР и все последующие беды. Ведь если бы страна сохранилась, разве произошли бы две чеченские войны и разве возникла бы необходимость в проведении сейчас специальной военной операции?

Другое дело, что, когда в декабре 1991 года, после подписания Беловежских соглашений, Бурбулис заявлял, что тем самым была зафиксирована существующая геополитическая реальность, он не лукавил. Спасти Советский Союз к тому времени могло лишь большое чудо, ибо большинство республик уже объявили о выходе из состава СССР и активно строили свою государственность. Оставались только Россия и Казахстан, и то лишь на бумаге. Каким образом развивались бы события на постсоветском пространстве, если бы Беловежские соглашения не были подписаны, можно только догадываться…