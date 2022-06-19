Заявление главы молдавского Совета по телевидению и радио Лилианы Вицу о том, что президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете новостных программ из Российской Федерации, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 19 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Запрет на русский язык

«Свобода слова? Демократические ценности? Что-то не видать совсем такого в Молдавии», — написала Любовь Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что такое решение крайне негативно скажется на российско-молдавских отношениях, которые и так уже дышат на ладан.

«Плохая примета — запрещать что-либо российское. На Украине тоже запрещали, сейчас там страна по частям делится. В Европе запрещали — в результате не знают, как помыться, чем согреться и как жилищную площадь осветить. А за океаном вообще с прокладками беда!» — отметил Сергей Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что современная Молдавия идёт по пути, который ей протоптала бандеровская Украина.

«Молдавия на скоростях догоняет нацистское состояние Украины. Видимо, хотят учиться на собственных ошибках, а не на чужих», — считает Виктор Т.

«Следующий шаг — запрет языка и борьба с памятниками! Видно, в США тоже дефицит креативщиков! Всё как под копирку с Украины. Было бы смешно, если не было бы так трагично», — сообщила Наталья С.

Часть людей полагает, что президент Молдавии намеренно запрещает российскую точку зрения, потому что боится, что граждане республики будут с симпатией относиться к государству, которое натурально борется со злом.

«Значит, теперь у людей в Молдавии нет выбора, что им смотреть. Остались только одни новости с украинской пропагандой от Зеленского», — указывает Дамиан П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артист

«Молдаванам специально закрывают глаза и уши, чтобы они не знали правду. А правда заключается в том, что Россия борется с нацизмом, и это может вызывать только симпатии», — пишет Лейсан Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что у молдавского президента ничего не выйдет — ей не удастся скрыть от своих граждан правду о событиях на Украине.

«Я не очень понимаю смысл запрещения каналов или платформ социальных. В современном мире развитых технологий и возможностей уже даже пятилетний ребёнок найдёт способ посмотреть или почитать любые новости из любой страны. Так что это просто показушничество и хлопанье дверями, не более того», — уверена Татьяна С.

«Санду скоро доведет молдавский народ до краха. Ну вот зачем они её избрали?» — вопрошает Мария У.

«Молдаване сознательно выбрали такую власть с прозападным президентом — гражданкой Румынии, прошедшей обучение в США. Не стоит оправдывать молдавский народ», — считает Виктор С.

Нашлись и те, кто считают, что настало время определяться: бороться с нацизмом на стороне России либо же встать в один ряд с врагами человечества.

«Передачи российского телевидения блокируют также и в Казахстане. Постепенно мир делится на друзей России и на её врагов», — поделился своим мнением Вячеслав О.

Напомним, 19 июня глава молдавского Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу заявила в эфире онлайн-проекта Rezoomat на интернет-канале Rlive о том, что президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете новостных программ из Российской Федерации.